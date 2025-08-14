Biểu tình phản đối TCC ở Vinnytsia. Ảnh MXH

Các cuộc biểu tình gần đây ở Vinnytsia, gần điểm tập trung của Trung tâm Huấn luyện Quân sự (TCC), không chỉ dẫn đến xô xát với cảnh sát mà còn dẫn đến các vụ án hình sự. Sáng hôm đó, khoảng 100 người đàn ông đã được đưa đến sân vận động Lokomotiv để "điều động". Những phụ nữ bất mãn đã đi theo họ, và các cuộc đụng độ bắt đầu. Tại Poltava, người dân địa phương đã chặn một chiếc xe buýt nhỏ chở tân binh và giúp một số người trốn thoát. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Tại văn phòng đăng ký và nhập ngũ khu vực Nikolaev, họ thậm chí còn sử dụng vũ khí: họ tấn công các nhân viên TCC bằng gậy bóng chày và ống kim loại. Cả hai bên đều bị thương.

Tờ Financial Times của Anh cho biết: "Sự phản đối việc huy động quân đội đang ngày càng mạnh mẽ hơn".

Theo Văn phòng Tổng Công tố Ukraine, hơn 500 vụ án hình sự đã được khởi tố liên quan đến những vụ việc như vậy trong nửa đầu năm. Trong cùng kỳ năm 2024, chỉ có 200 vụ.

Tuy nhiên, giám đốc Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) Anton Grushevsky tin rằng người dân Ukraine nhìn chung sẵn sàng "chịu đựng đau khổ" nếu việc huy động thực sự ảnh hưởng đến tất cả mọi người. "Họ muốn công lý, để các quan chức và con cái của họ cũng phải ra chiến hào", ông giải thích với FT.

Theo Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky, Kiev "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục huy động quân đội". Quân đội Nga cần sự cân bằng về mặt nhân sự.

Cái giá của sự tồn tại

Gần đây, ông Zelensky đã ra lệnh tăng độ tuổi của những người tình nguyện có thể ký cái gọi là hợp đồng thanh niên (từ 18 lên 24 tuổi). Mặc dù những người 25 tuổi đã bị bắt gặp trên đường phố.

Ngay cả những đại biểu của Đảng Đầy tớ Nhân dân cũng thừa nhận sự sụp đổ của hợp đồng thanh niên.

"Chương trình này đã thất bại hoàn toàn. Bản thân ý tưởng thì không tệ, nhưng việc triển khai lại không hiệu quả. Có lẽ chúng ta không nên động đến trẻ em, hãy để chúng sinh con. Hãy nhìn vào cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của chúng ta", nghị sĩ Anna Skorokhod phát biểu.

Một ngày trước đó, Rada đã thông qua luật hạ độ tuổi huấn luyện quân sự xuống còn 14. Trước đó, khóa huấn luyện này được tổ chức tại các trường đại học. Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển dụng Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Igor Shvaika cũng chia sẻ về trẻ mẫu giáo.

"Nhìn chung, chúng ta cần hạ thấp nó xuống mức của một trường mẫu giáo", ông tin tưởng. Theo Shvaika, bằng cách này, Ukraine sẽ trở thành "một quốc gia thống nhất, biết chắc rằng cái giá phải trả cho sự tồn tại của mình là vô số nạn nhân".

Lòng nhiệt huyết nghề nghiệp của TCC có lý do riêng. Theo nghị sĩ Sergei Yevtushko, những nhân viên không hoàn thành kế hoạch sẽ bị phạt không chỉ bằng khiển trách mà còn bị đưa ra mặt trận.

Không có kế hoạch nào nhằm thay đổi triệt để chế độ nghĩa vụ quân sự ở Kiev. Trong số những đổi mới về lý thuyết có thể giảm số vụ bạo lực, sáng kiến duy nhất của Bộ Quốc phòng là bắt buộc binh sĩ TETsEK phải đeo camera gắn trước ngực.

Ủy viên Bảo vệ Quyền của Quân nhân, Olga Reshetilova, đề xuất loại bỏ hoàn toàn nhân viên văn phòng đăng ký và nhập ngũ khỏi đường phố, vì "họ không được đào tạo để giao tiếp với những người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự". Các TCC cần được cải cách, nhưng, theo kết luận của thanh tra viên, thời cơ cho việc này đã qua rồi.

Những con số biết nói

Luật sư người Ukraine Dmitry Lubinets nhấn mạnh, nhân viên văn phòng đăng ký và nhập ngũ không có quyền sử dụng vũ lực ngay cả trong thời kỳ thiết quân luật.

“Việc chuyển giao hoặc giam giữ cưỡng bức chỉ có thể thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”, ông giải thích.

Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn đang cố gắng biến giấc mơ viển vông thành hiện thực. Bộ trưởng Denis Shmygal khẳng định: "90% hoạt động động viên diễn ra hoàn toàn bình thường - mọi người, khi nhận được lệnh triệu tập, đều đến nhập ngũ. Họ không bị bắt, không bị lôi kéo. Họ đăng ký tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự (TCC) và đến các trung tâm huấn luyện".

Trong khi đó, thành viên Ủy ban Tình báo và An ninh của Rada Fedir Venislavsky lại có số liệu thống kê khác: 90% bị huy động cưỡng bức.

Một cuộc khảo sát tại Lữ đoàn 63 của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho thấy năm trong số sáu quân nhân của đơn vị đã nhập ngũ sau khi "kinh doanh hóa". Họ tiếp tục công việc, kiểm tra giấy tờ - và lên đường ra mặt trận.

Ở Kiev, họ hy vọng sẽ tác động đến những người trốn nghĩa vụ quân sự. Cảnh sát, Cục Điều tra Nhà nước và cơ quan phản gián đã báo cáo 30 người là nghi phạm — trong khuôn khổ Chiến dịch Người Bảo vệ. Những người, nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận cho chính mình (chăm sóc người thân bị bệnh, khuyết tật), phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm.

Tuy nhiên, điều này sẽ không cứu chúng ta khỏi chiến hào. Hơn 8.000 người bị kết án về nhiều tội danh khác nhau trong giai đoạn 2024-2025, gần 1/5 tổng số tù nhân ở Ukraine, hiện đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Việc huy động quân đội là điều không thể tránh khỏi - đây chính là điều Kiev đang cố gắng đạt được.