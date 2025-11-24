Không khí lạnh miền Bắc tăng cường: Khu vực này tiếp tục mưa lớn diện rộng, nhiệt độ Hà Nội thấp nhất bao nhiêu

Tin không khí lạnh miền Bắc tăng cường: Từ đêm nay miền Bắc trở rét, miền Trung lại đón đợt mưa mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh miền Bắc tăng cường, trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Do không khí lạnh, Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, từ ngày 25/11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc tăng cường, Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, từ ngày 25/11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ. Ảnh: Khổng Chí

Trên biển, từ chiều 24/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m.

Từ chiều tối 24/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ngày và đêm 24/11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết các tỉnh thành từ 24/11 - 3/12

Từ ngày 24/11 - 25/11, Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ngày này, vùng núi có nơi rét đậm.

Tại miền Trung, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét.

Tp. Huế, TP.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông tỉnh Gia Lai đến Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông đến đêm 24/11 (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 25/11 đến ngày 03/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực TP.Huế và phía Đông các tỉnh từ TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to từ trong đêm 25-26/11 và khoảng thời kỳ từ khoảng ngày 29-30/11.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ ngày 25/11 chiều tối và tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng 29/11-1/12, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Dự báo thời tiết Hà Nội: Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 11 độ, trời nắng, quang mây



Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay (24/11), Hà Nội có nhiệt độ dao động từ 18 - 28 độ C, trời trong xanh, nhiều nắng.



Từ ngày 25/11 - 2/12, Hà Nội có nhiệt độ dao động từ 11 - 27 độ C, trời quang, nhiều nắng.



Riêng các ngày 27/11 - 29/11, Hà Nội hạ nhiệt sâu, nhiệt độ thấp nhất 11 độ C.



Ngày 3/12, dự báo Hà Nội có mưa, nhiệt độ dao động từ 18 - 26 độ C.