Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia lại vừa phát đi cảnh báo Hà Nội mưa lớn.

Cụ thể, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết nhận thấy mây đối lưu hình thành trên khu vực quận, huyện Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Long Biên có xu hướng phát triển mở rộng về phía nội thành Hà Nội.

Cảnh báo, trong khoảng 10 phút đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực huyện Hoài Đức, quận Bắc Từ Liêm, Gia Lâm sau đó lan sang khu vực Đông Anh, Tây Hồ và các quận, huyện khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Hàng chục tuyến phố trên địa bàn Hà Nội đã biến thành sông sau trận mưa dồn dập kỷ lục vào chiều 29/5. Ảnh: I.T

Trước đó, trong chiều tối ngày 29/5, Hà Nội cũng đã ghi nhận trận mưa lớn kỷ lục, gây ngập úng nhiều tuyến đường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 22-25 độ bị nén nên ngày 29/5, nhiệt độ ở Bắc bộ và Trung bộ có xu hướng tăng lên 1-2 độ C.

Do vậy chiều cùng ngày, hiện tượng mưa dông nhiệt xuất hiện sớm ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Nam đồng bằng Bắc bộ sau đó dịch chuyển đến khu vực Hà Nội gây mưa lớn trong khoảng 2 giờ.

Lượng mưa đo được từ 13h đến 19h trên địa bàn Hà Nội tại trạm Láng là 140,4mm, Hoài Đức 53mm, Thanh Trì 119,2mm…

Đặc biệt, lượng mưa ghi nhận tại trạm Láng (quận Đống Đa), lượng mưa từ 14-16h là 138mm. Theo số liệu lịch sử có được, lượng mưa tích lũy trong 2h ngày 18/6/1986 tại trạm khí tượng này đạt 132,5mm. Như vậy, trận mưa chiều 29/5 là một trong những kỷ lục mưa dông được thiết lập ở Hà Nội trong vòng 36 năm qua.

Dự báo từ nay đến ngày 31/5, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc bộ nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; ở khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.