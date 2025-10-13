Yên Đức xưa là vùng đất có lịch sử lâu đời nằm bên dòng sông Đá Vách, Đá Bạc, TX Đông Triều trước đây, nay là phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh.

"Cây vàng đen" Việt Nam, trên con đường dẫn đến chuỗi giá trị tỷ đô đang gặp nút thắt gì?

Những cuộc khảo cổ ở khu vực Thiên Long Uyển nơi đây đã tìm thấy nhiều cọc gỗ là dấu tích các kiến trúc thuộc văn hoá Đông Sơn cách đây hơn 2.000 năm.

Các nhà nghiên cứu nhận định, đây còn là đại bản doanh đóng quân chỉ huy của các vua nhà Trần trong cuộc chiến chống giặc Nguyên Mông năm 1288.

Và sau này, Yên Đức cũng là vùng đất cách mạng với nhiều dấu tích còn lưu trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc ta.



Phong cảnh đồng quê thanh bình tại khu Đồn Sơn, phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh (trước đây là xã Yên Đức, TX Đông Triều).

Một xã mới ở Đắk Lắk sau sáp nhập có 2 hộ nông dân, 1 doanh nghiệp sở hữu 8 mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu, 3.400 tấn

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, thời gian, vùng đất, con người nơi đây vẫn lưu giữ nhịp sống chậm rãi, bình dị và phong cảnh mang đậm vẻ đẹp làng quê Bắc Bộ với cánh đồng lúa, ao sen, mái ngói đỏ, ngôi chùa làng và những con đường nhỏ.

Cũng chính từ giá trị, vẻ đẹp riêng của văn hóa, cảnh quan đặc trưng đó, mô hình du lịch Làng quê Yên Đức đã được doanh nghiệp đầu tư hình thành và phát triển tại hai thôn chính là Yên Khánh và Đồn Sơn của Yên Đức từ năm 2011.

Đây là mô hình du lịch cộng đồng đi tiên phong của Quảng Ninh, hiện do Công ty TNHH Du lịch Yên Đức (Tổng Công ty Du lịch Sen Á Đông) quản lý.

Mô hình được kết nối với hệ sinh thái du lịch của Sen Á Đông tại Quảng Ninh, từ ban đầu chủ yếu đón khách quốc tế, sau này mở rộng đón đa dạng các dòng khách trong nước và nước ngoài.

Múa rối nước tại khu du lịch làng quê Yên Đức, xã Yên Đức, TX Đông Triều trước đây, nay là phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh.

Loài cá bổ dưỡng ví như "nhân sâm nước", nuôi dày đặc ở Khánh Hòa, bắt bán giá cao nhất 600.000 đồng/kg

Vẻ đẹp phong cảnh làng quê Việt, giá trị lịch sử, các nghề truyền thống của người dân nơi đây thông qua du lịch đã đến với du khách bốn phương.

Du khách đến đây có thể nghỉ lại trong những ngôi nhà mái ngói giữa bốn bề là đồng lúa mênh mang, ngước mắt lên là chạm vào những thân cau thẳng tắp trong nắng.

Ao hồ với hoa sen hồng, hoa súng tím đẹp dung dị, những bụi dọc mùng xanh mướt mát mọc chen chúc nơi góc ao đậm nét mộc mạc chân quê.



Hát quan họ phục vụ du khách đến khu du lịch làng quê Yên Đức, thuộc phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh (địa phận TX Đông Triều trước đây).

Cách đất liền Cửa Đại (Quảng Nam trước sáp nhập) 15km, 8 hòn đảo này đẹp mê ly, 3.000 dân sinh sống vẫn hoang sơ thế này

Ngắm cảnh là vậy, du khách còn có thể ngồi xe điện hay đạp xe quanh làng ghé thăm những di tích gắn với lịch sử vùng đất, con người nơi đây; lội xuống ao bắt cá hay cấy lúa, xay thóc, giã gạo, bện chổi rơm… để cảm nhận những nếp sinh hoạt thường nhật của người nông dân vùng lúa.

Rộn ràng hơn thì du khách ghé điểm trải nghiệm múa rối nước để xem chú Tễu, vợ chồng nông dân cùng nhau cày cấy, chăn nuôi…

Hình ảnh những con rối nước đơn sơ qua bàn tay tài hoa của chính những người dân địa phương trở nên hoạt bát, sinh động cho du khách cảm nhận tinh hoa nghệ thuật dân gian truyền thống gắn với nền văn minh lúa nước lâu đời của người Việt.



Chùa Cảnh Huống, xã Yên Đức, TX Đông Triều, nay thuộc phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh là một điểm đến cho du khách khi ghé thăm nơi đây.

Cây bẹo thực ra là cây gì mà ví như "linh hồn" chợ nổi miền Tây?

Xem rối nước, nghe hát chèo, quan họ giữa ao làng, trong mái tranh tre nứa lá là một cảm giác đặc biệt, nhất là với khách nước ngoài.

Ẩm thực nơi đây cũng đậm hương vị đồng quê với nguồn nguyên liệu của địa phương, được chế biến tinh tế để mang lại cho khách dư vị độc đáo khó quên.

Trở thành làng du lịch cộng đồng, không chỉ là sự đầu tư của doanh nghiệp mà mỗi người dân nơi đây đều có ý thức gìn giữ, chung tay để xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp cho khách du lịch và cho cuộc sống mỗi gia đình.

Ai tới đây cũng dễ ấn tượng bởi khung cảnh thanh bình, những con đường sạch sẽ, thênh thang, tỏa bóng những hàng cây…

Gắn bó với vùng đất này hơn chục năm qua, giờ đây, Công ty TNHH Làng quê Yên Đức lại đang ấp ủ việc xây dựng mô hình thí điểm đưa xóm Trại (khu Yên Khánh) thành làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu cấp tỉnh, hướng tới đạt chứng nhận Du lịch cộng đồng ASEAN vào năm 2027.

Thả lưới mùa nước son ở An Giang (gồm cả tỉnh Kiên Giang trước đây), dính cá đồng vô số, dân làm món gì mà cả làng mê?

Theo đó, đơn vị dự kiến đầu tư có trọng điểm vào hạ tầng thiết yếu, ưu tiên xây dựng nhà cộng đồng, hệ thống homestay đạt chuẩn, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, đường dạo hoa và khu trải nghiệm nông nghiệp sạch để đáp ứng tiêu chuẩn ASEAN và nâng tầm sản phẩm.

Tổng mức đầu tư là 25 tỷ đồng, trong đó 24 tỷ đồng cho cơ sở hạ tầng, 1 tỷ đồng cho đào tạo tổ chức cộng đồng.

Dự kiến đến năm 2027, xóm Trại sẽ có tối thiểu 50 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn, tối thiểu 5 hộ gia đình tham gia vận hành homestay, thu hút 20.000 lượt khách...

Theo: Báo Quảng Ninh