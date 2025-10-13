HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?
HLV Patrick Kluivert đã viết một bức thư ngỏ gửi đến người hâm mộ, trong đó ông nhận toàn bộ trách nhiệm sau khi ĐT Indonesia bị loại khỏi Vòng loại World Cup 2026.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Yên Đức xưa là vùng đất có lịch sử lâu đời nằm bên dòng sông Đá Vách, Đá Bạc, TX Đông Triều trước đây, nay là phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh.
Những cuộc khảo cổ ở khu vực Thiên Long Uyển nơi đây đã tìm thấy nhiều cọc gỗ là dấu tích các kiến trúc thuộc văn hoá Đông Sơn cách đây hơn 2.000 năm.
Các nhà nghiên cứu nhận định, đây còn là đại bản doanh đóng quân chỉ huy của các vua nhà Trần trong cuộc chiến chống giặc Nguyên Mông năm 1288.
Và sau này, Yên Đức cũng là vùng đất cách mạng với nhiều dấu tích còn lưu trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc ta.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, thời gian, vùng đất, con người nơi đây vẫn lưu giữ nhịp sống chậm rãi, bình dị và phong cảnh mang đậm vẻ đẹp làng quê Bắc Bộ với cánh đồng lúa, ao sen, mái ngói đỏ, ngôi chùa làng và những con đường nhỏ.
Cũng chính từ giá trị, vẻ đẹp riêng của văn hóa, cảnh quan đặc trưng đó, mô hình du lịch Làng quê Yên Đức đã được doanh nghiệp đầu tư hình thành và phát triển tại hai thôn chính là Yên Khánh và Đồn Sơn của Yên Đức từ năm 2011.
Đây là mô hình du lịch cộng đồng đi tiên phong của Quảng Ninh, hiện do Công ty TNHH Du lịch Yên Đức (Tổng Công ty Du lịch Sen Á Đông) quản lý.
Mô hình được kết nối với hệ sinh thái du lịch của Sen Á Đông tại Quảng Ninh, từ ban đầu chủ yếu đón khách quốc tế, sau này mở rộng đón đa dạng các dòng khách trong nước và nước ngoài.
Vẻ đẹp phong cảnh làng quê Việt, giá trị lịch sử, các nghề truyền thống của người dân nơi đây thông qua du lịch đã đến với du khách bốn phương.
Du khách đến đây có thể nghỉ lại trong những ngôi nhà mái ngói giữa bốn bề là đồng lúa mênh mang, ngước mắt lên là chạm vào những thân cau thẳng tắp trong nắng.
Ao hồ với hoa sen hồng, hoa súng tím đẹp dung dị, những bụi dọc mùng xanh mướt mát mọc chen chúc nơi góc ao đậm nét mộc mạc chân quê.
Ngắm cảnh là vậy, du khách còn có thể ngồi xe điện hay đạp xe quanh làng ghé thăm những di tích gắn với lịch sử vùng đất, con người nơi đây; lội xuống ao bắt cá hay cấy lúa, xay thóc, giã gạo, bện chổi rơm… để cảm nhận những nếp sinh hoạt thường nhật của người nông dân vùng lúa.
Rộn ràng hơn thì du khách ghé điểm trải nghiệm múa rối nước để xem chú Tễu, vợ chồng nông dân cùng nhau cày cấy, chăn nuôi…
Hình ảnh những con rối nước đơn sơ qua bàn tay tài hoa của chính những người dân địa phương trở nên hoạt bát, sinh động cho du khách cảm nhận tinh hoa nghệ thuật dân gian truyền thống gắn với nền văn minh lúa nước lâu đời của người Việt.
Xem rối nước, nghe hát chèo, quan họ giữa ao làng, trong mái tranh tre nứa lá là một cảm giác đặc biệt, nhất là với khách nước ngoài.
Ẩm thực nơi đây cũng đậm hương vị đồng quê với nguồn nguyên liệu của địa phương, được chế biến tinh tế để mang lại cho khách dư vị độc đáo khó quên.
Trở thành làng du lịch cộng đồng, không chỉ là sự đầu tư của doanh nghiệp mà mỗi người dân nơi đây đều có ý thức gìn giữ, chung tay để xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp cho khách du lịch và cho cuộc sống mỗi gia đình.
Ai tới đây cũng dễ ấn tượng bởi khung cảnh thanh bình, những con đường sạch sẽ, thênh thang, tỏa bóng những hàng cây…
Gắn bó với vùng đất này hơn chục năm qua, giờ đây, Công ty TNHH Làng quê Yên Đức lại đang ấp ủ việc xây dựng mô hình thí điểm đưa xóm Trại (khu Yên Khánh) thành làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu cấp tỉnh, hướng tới đạt chứng nhận Du lịch cộng đồng ASEAN vào năm 2027.
Theo đó, đơn vị dự kiến đầu tư có trọng điểm vào hạ tầng thiết yếu, ưu tiên xây dựng nhà cộng đồng, hệ thống homestay đạt chuẩn, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, đường dạo hoa và khu trải nghiệm nông nghiệp sạch để đáp ứng tiêu chuẩn ASEAN và nâng tầm sản phẩm.
Tổng mức đầu tư là 25 tỷ đồng, trong đó 24 tỷ đồng cho cơ sở hạ tầng, 1 tỷ đồng cho đào tạo tổ chức cộng đồng.
Dự kiến đến năm 2027, xóm Trại sẽ có tối thiểu 50 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn, tối thiểu 5 hộ gia đình tham gia vận hành homestay, thu hút 20.000 lượt khách...
Ở tuổi ngoài 70, ông Trần Quang Thiều ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín (cũ) nay là xã Thường Tín, TP. Hà Nội vẫn giữ nguyên cốt cách chân chất, mộc mạc của người nông dân. Dù không có một tấm bằng đại học nào, ông lại được giới khoa học gọi là "Vua diệt chuột", "Giáo sư nhà nông" và từng được Hãng tin AFP của Pháp ca ngợi. Ông Thiều sẽ được trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông tại Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức tối 14/10 tới đây.