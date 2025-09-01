"Lật tẩy" thủ đoạn khai thác thủy sản lén lút lúc nửa đêm trên đầm Thị Nại ở Gia Lai

Đây được xem là đợt ra quân có lực lượng tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay, với sự phối hợp của các phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang địa phương.

18 hộ lấn chiếm mặt nước, 34 hộ dùng thiết bị xung điện

Qua quá trình theo dõi, giám sát, chính quyền xã xác định 18 hộ dân tại thôn Lộc Hạ và thôn Nhân Ân (thuộc xã Phước Thuận cũ) đã lấn chiếm mặt nước để đóng cọc, thả bè, dựng lều tạm nuôi trồng thủy sản trái phép.

Ngoài ra, có 34 hộ dân tại các thôn Nhân Ân, Lộc Hạ và Quảng Vân bị phát hiện sử dụng thiết bị hủy diệt như xung điện, xiếc máy để khai thác hải sản trái phép. Các thiết bị này thường được giấu kỹ, chỉ mang ra hoạt động vào ban đêm.

Lực lượng chức năng xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai ra quân xử lý.

Từ đầu tháng 7 đến nay, Tổ công tác tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) đã thực hiện 14 lượt tuần tra, phát hiện và tiêu hủy một bộ thiết bị xung điện. Đồng thời, nhiều hộ dân bị mời làm việc để tuyên truyền, nhắc nhở.

Tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm

Sáng 30/8, lực lượng chức năng xã Tuy Phước đã tổ chức tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm của 18 hộ dân nói trên. Bên cạnh đó, 7 cặp càng xung điện và xiếc máy bị thu giữ tại hiện trường.

Tháo dỡ hàng loạt công trình vi phạm trên đầm Thị Nại.

Theo chính quyền địa phương, mục tiêu của đợt ra quân là trả lại mặt nước sạch cho hoạt động khai thác thủy sản hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông thủy và bảo vệ hệ sinh thái Đầm Thị Nại.

Lãnh đạo UBND xã Tuy Phước cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi tái vi phạm. Đặc biệt, công tác này cũng nhằm góp phần cùng cả nước khắc phục cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC) về khai thác hải sản bất hợp pháp.

"Chúng tôi kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm mặt nước, sử dụng phương tiện hủy diệt, đồng thời vận động người dân chuyển sang mô hình khai thác bền vững, đúng pháp luật", lãnh đạo xã khẳng định.