"Lật tẩy" thủ đoạn khai thác thủy sản lén lút lúc nửa đêm trên đầm Thị Nại ở Gia Lai

Nông thôn Tây Bắc: Hơn 465 nghìn học sinh Lào Cai bước vào năm học mới
Hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, sáng 5/9, hơn 465 nghìn học sinh tỉnh Lào Cai náo nức bước vào năm học mới 2025 - 2026 với niềm tin và kỳ vọng mới.
Đây được xem là đợt ra quân có lực lượng tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay, với sự phối hợp của các phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang địa phương.
Qua quá trình theo dõi, giám sát, chính quyền xã xác định 18 hộ dân tại thôn Lộc Hạ và thôn Nhân Ân (thuộc xã Phước Thuận cũ) đã lấn chiếm mặt nước để đóng cọc, thả bè, dựng lều tạm nuôi trồng thủy sản trái phép.
Ngoài ra, có 34 hộ dân tại các thôn Nhân Ân, Lộc Hạ và Quảng Vân bị phát hiện sử dụng thiết bị hủy diệt như xung điện, xiếc máy để khai thác hải sản trái phép. Các thiết bị này thường được giấu kỹ, chỉ mang ra hoạt động vào ban đêm.
Từ đầu tháng 7 đến nay, Tổ công tác tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) đã thực hiện 14 lượt tuần tra, phát hiện và tiêu hủy một bộ thiết bị xung điện. Đồng thời, nhiều hộ dân bị mời làm việc để tuyên truyền, nhắc nhở.
Sáng 30/8, lực lượng chức năng xã Tuy Phước đã tổ chức tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm của 18 hộ dân nói trên. Bên cạnh đó, 7 cặp càng xung điện và xiếc máy bị thu giữ tại hiện trường.
Theo chính quyền địa phương, mục tiêu của đợt ra quân là trả lại mặt nước sạch cho hoạt động khai thác thủy sản hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông thủy và bảo vệ hệ sinh thái Đầm Thị Nại.
Lãnh đạo UBND xã Tuy Phước cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi tái vi phạm. Đặc biệt, công tác này cũng nhằm góp phần cùng cả nước khắc phục cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC) về khai thác hải sản bất hợp pháp.
"Chúng tôi kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm mặt nước, sử dụng phương tiện hủy diệt, đồng thời vận động người dân chuyển sang mô hình khai thác bền vững, đúng pháp luật", lãnh đạo xã khẳng định.
HĐND các xã, phường, đặc khu của thành phố Hải Phòng đã thông qua việc chuyển đổi thôn, khu dân cư thành tổ dân phố và ngược lại; đồng thời đổi tên một số thôn, khu dân cư, tổ dân phố sau sáp nhập Hải Dương - Hải Phòng.