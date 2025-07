Lê Hoàng Quân - tài năng về AI: Vượt cửa tử sau ca sinh non, 9 tuổi lập trình game và lên đỉnh thế giới về AI ở tuổi 13

Tài năng AI Lê Hoàng Quân và bố của cậu - anh Lê Hoàng Tú.

Lê Hoàng Quân, cậu học sinh lớp 7 với nụ cười hiền lành và đôi mắt sáng, vừa khiến cả thế giới ngưỡng mộ khi giành Top 1 thế giới thử thách Trí tuệ nhân tạo (AI) tại cuộc thi Olympic Khoa học Quốc tế NEO 2025 ở New York (Mỹ). Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau thành công rực rỡ ấy là một hành trình đầy gian nan, yêu thương và sự hy sinh vô bờ của người cha – người đã dành thời gian chăm sóc và nuôi dạy cậu con trai sinh non yếu ớt ngày nào.

Hoàng Quân chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt: "sinh non ở tháng thứ 6", cân nặng chỉ vẻn vẹn 1.2 kg. Anh Lê Hoàng Tú, 50 tuổi, bố của Quân kể lại, đó là dịp Tết năm 2012, lúc đó vợ anh mang bầu 6 tháng. Sau khi ăn tết tại TP.HCM xong, vợ anh ở lại TP.HCM 1 tháng rồi sẽ ra Hà Nội bằng máy bay. Còn anh Tú và anh trai có kế hoạch lái xe đi xuyên Việt. Khi đang trên đường lái xe từ TP.HCM ra Hà Nội, anh bỗng nhận được cuộc điện thoại của vợ nói rằng chị bị đau bụng. Anh bảo, trong hình dung của mình, anh không nghĩ là vợ sẽ sinh bởi lúc đó chị mới mang thai được 6 tháng. Vợ anh được đưa vào Bệnh viện Y Dược TP.HCM và các bác sĩ nói rằng nhiều khả năng không giữ được đứa bé.

"Tôi dừng xe bên đường khóc và sau một vài phút trấn tĩnh, tôi nhờ bác sĩ gọi xe cấp cứu đưa vào Bệnh viện Từ Dũ, hy vọng có chút cơ hội cho vợ và con. Vừa vào phòng cấp cứu thì vợ tôi sinh bé", anh Tú kể.

Anh Tú nói rằng có rất nhiều các vấn đề hy hữu hay "số phận" trong câu chuyện này. Khi đó, đứa bé "văng" thẳng ra ngoài vào trúng tay của bác sỹ trực ngày hôm đó. Và may mắn bác sỹ trực này đã "bắt trúng" được con, nếu không đã bị rơi xuống đất và số phận đứa bé sẽ không biết ra sao. Đó đã là một điều kỳ diệu.

"Tôi nghĩ con tôi được làm người", anh nói với phóng viên Dân Việt. Ngay sau khi ra khỏi bụng mẹ, đứa bé được đưa vào lồng ấp. Và theo số liệu của Bệnh viện Từ Dũ lúc ấy cung cấp, cứ 3.000 bé sinh non ở thời điểm 6 tháng như con anh thì mới có 1 bé có cơ hội sống sót. Và nếu tính tỉ lệ 30.000 bé thì có 10 bé sống sót. Nhưng 10 bé đó thì chỉ có 3 bé có đầy đủ các bộ phận, còn cơ bản sẽ thiếu sót bộ phận này, bộ phận kia.

Anh kể, may mắn sau này, khi con lớn dần và đi khám kiểm tra thì con anh ở trong số 3/30.0000 đứa trẻ sống sót có đầy đủ không thiếu sót bộ phận nào. “Con đến với thế giới sớm hơn dự kiến, và đó là khởi đầu nhiều thử thách”, anh nói.



Đằng sau mọi thành công của Lê Hoàng Quân là hình ảnh người cha – anh Lê Hoàng Tú, từng có thời gian tu nghiệp ở nước ngoài và đang điều hành một doanh nghiệp, cùng người mẹ - chị Nguyễn Thị Phương, người luôn theo sát chăm sóc con hàng năm trời ở bệnh viện. Khi biết tin vợ mang thai sinh non, anh đã không ngần ngại - gác lại kế hoạch phát triển Nhà máy phụ trợ để dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, bởi với anh giá trị gia đình được đặt ở vị trí đầu tiên.

"Khi thấy con nằm trong lồng kính, tim tôi như thắt lại. Tôi biết mình phải ở bên con, dù phải đánh đổi tất cả" – anh Tú chia sẻ. Suốt những năm tháng đầu đời của Quân, anh Tú trở thành người thầy, người bạn đồng hành, dạy con từng bài học nhỏ nhất. Anh không ép con học hành khổ cực mà "khơi gợi niềm đam mê", để Quân tự khám phá thế giới tri thức.

Số phận đã thật may mắn đối với gia đình anh, cậu bé Lê Hoàng Quân không những là đứa trẻ sống sót một cách kỳ diệu mà sau này còn mang lại niềm vui cho cha mẹ bằng những thành tích học tập "khủng". Con liên tục đạt học sinh giỏi xuất sắc cấp trường và đoạt hàng chục huy chương vàng, bạc trong các kỳ thi ở các cấp Quận, Thành phố, Quốc gia và cả Quốc tế mỗi năm nữa…

Anh Lê Hoàng Tú: Ngay từ lúc sinh con ra, bác sĩ từng cảnh báo, tỷ lệ sống sót của con rất thấp, và ngay cả nếu sống, con cũng có thể gặp nhiều di chứng về sức khỏe và trí tuệ. Để duy trì được sự sống của con cũng đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Về tình cảm cha mẹ yêu thương con thì đó là mặc định rồi nhưng bên cạnh phải có điều kiện về kinh tế. Ví dụ một ngày gia đình tôi phải mua sữa non cho con, tính ra khoảng 2,3 triệu/ngày. Một tuần phải tiêm một mũi chống màng phổi, giá gần 20 triệu đồng/mũi. Thời gian đó kéo dài. Người ta nằm viện tính bằng ngày hay bằng tuần, gia đình tôi tính bằng năm, tốn kém vô cùng. Nhưng bằng nghị lực phi thường của con và sự chăm sóc tận tụy của gia đình, đặc biệt là vợ tôi không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn theo sát con từng ngày, từng giờ trong cả năm trời con nằm trong bệnh viện, Quân không chỉ vượt qua mà còn trở thành một đứa trẻ ngoan, có niềm đam mê học hành. Ngay từ nhỏ, con đã bộc lộ trí thông minh và tinh thần ham học hỏi.

Anh bắt đầu phát hiện ra niềm đam mê đặc biệt đối với khoa học, công nghệ của Quân từ khi nào?

Anh Lê Hoàng Tú: Từ khi con bắt đầu đi học, tôi đã có định hướng giáo dục là: tôn trọng tư duy và sở thích của con, sẽ điều chỉnh, uốn nắn, dìu dắt theo con đường để phát triển bền vững. Tức là phát hiện ra con có tố chất gì thì sẽ định hướng theo để phát huy. Giống như các cụ hay nói là thiên bẩm hay sở trường.

Quân là một cậu bé ngoan. Ngay từ nhỏ tôi thấy cháu hướng ngoại, có thiên hướng về khoa học, có khả năng tư duy và có sự tìm tòi, hay đặt các câu hỏi tại sao lại thế nọ, tại sao thế kia. Đấy là căn cứ để tôi định hình cho con. Ví dụ từ bé, khi có đồ chơi, khác với những đứa trẻ con khác, con không bao giờ chơi ngay mà lật lên lật xuống, có ý tìm hiểu về sản phẩm, sau đó hỏi hướng dẫn sử dụng, tìm hiểu kỹ càng…

Khi nhìn thấy những khả năng của con định hình rõ nét hơn qua từng năm, tôi bắt đầu bồi đắp, hướng dẫn cho con. Tôi ít khi sử dụng mệnh lệnh thức, thường khơi gợi để con tư duy và hiểu ra bản chất vấn đề.

Tôi ưu tiên quan sát và lắng nghe con. Thay vì áp đặt, tôi cố gắng tạo môi trường để con được tự khám phá, thử sai, rồi tự tin bước tiếp. Với một đứa trẻ tò mò như Quân, điều quan trọng là khơi gợi được niềm yêu thích học tập – đặc biệt là với công nghệ và sáng tạo. Rồi dần dần, con học sâu hơn về ngôn ngữ lập trình, làm dự án AI nhỏ. Khi thấy con dành hàng giờ chỉ để sửa một dòng code, tôi biết – đây không phải là áp lực, mà là đam mê thật sự

Con tạo bất ngờ đầu tiên dẫn đến sự hình thành cơ sở để tôi bắt đầu đầu tư cùng con trên con đường Robot, AI, viết code từ khi con học cuối lớp 2, đầu lớp 3. Ở thời điểm đó, con đã thích tìm tòi, tự học.

Khi ấy tôi đến công ty làm việc thì thấy mọi người chụm đầu xì xầm, tôi mới hỏi. Có một bạn nói lại: "Con của anh vừa viết mấy tựa game mới hơn 1 tiếng mà đã có rất nhiều lượt truy cập". Tôi giật mình, ngạc nhiên vì sao con mới học lớp 3 đã viết được tựa game và trong thời gian rất ngắn đã có nhiều người vào chơi thử.

Ngay từ nhỏ tôi biết thiên hướng của con và cũng đã định hướng cho con nhưng không ngờ là việc này tới sớm như vậy. Ngay sau đó tôi nói chuyện với con, nhắc con chú tâm học văn hoá, còn việc này hãy xem như là một sự giải trí và không nên tập trung sâu. Từ đó, vợ chồng tôi cũng xác định hướng đi cho con, để viết được tựa game đòi hỏi phải lập trình, học sâu hơn về code, sau này học sâu hơn về AI, tham gia một số khoá đào tạo kỹ năng mềm, thuyết trình.

Hiện con có thể thuyết trình song ngữ, tham gia các giải trong nước và thế giới.

Ngồi bên cạnh bố, cậu bé Lê Hoàng Quân vừa trở về từ Mỹ sau 10 ngày tham gia cuộc thi Olympic Khoa học Quốc tế NEO 2025 tại New York. Dù mới chỉ học lớp 7, Quân gây ấn tượng bởi sự tự tin, tư duy sắc sảo và cách nói chuyện chín chắn.

Chúc mừng Lê Hoàng Quân đã vừa giành top 1 thế giới cuộc thi về AI tại Mỹ vừa qua. Chắc hẳn niềm vui vẫn đang còn hiện hữu trong con nhỉ. Con đã tìm hiểu về AI từ khi nào vậy và giải thưởng quốc tế đầu tiên của con là giải thưởng gì?

Hoàng Quân: Dạ, con rất vui và cũng rất bất ngờ, bởi con thấy các bạn khác trên khắp thế giới cũng rất giỏi. Nhưng con đã cố gắng hết sức và có được may mắn là nhờ vào sự hỗ trợ, đồng hành của ba mẹ, sự giảng dạy của thầy cô, sự cố gắng nỗ lực của bản thân cùng sự cổ vũ của bạn bè.

Giải đầu tiên con tham gia trên đấu trường quốc tế là một giải về Toán học hồi năm lớp 4. Đó là lần đầu tiên con bước vào cuộc thi mang tầm quốc tế, có thể so tài với các bạn nước ngoài. Ở trường con hồi lớp 4 chưa có nhiều phong trào tham gia thi các cuộc thi quốc tế. Khi con có giải đã tạo ra được phong trào thi đua, nhà trường đã bắt đầu chú trọng tạo điều kiện cho các học sinh tham gia các kỳ thi trong nước và quốc tế.

Con bắt đầu tiếp cận AI từ năm lớp 5, lớp 6. Khi trào lưu AI ra đời nở rộ, con tìm hiểu qua mạng và khá tò mò nên mày mò nghiên cứu, tìm hiểu và thấy rằng, chỉ cần đưa ra vài câu mệnh lệnh, AI có thể giúp con làm được rất nhiều việc. Có những bài Toán lúc đầu con không giải được và con đã thử ra lệnh như giải Toán và nó có thể dễ dàng đưa ra lời giải một cách nhanh chóng. Từ đó con thấy hứng thú và yêu thích AI, con bắt đầu học thêm về AI một cách chuyên sâu, bài bản hơn và rất tự tin khi sử dụng AI. AI rất đa năng, có thể hỗ trợ trong hầu hết mọi lĩnh vực như giải toán, viết văn, thậm chí vẽ đồ hoạ hoạ, viết code ...

Nhờ sự nỗ lực, con đã luôn được vào tuyển HSG Tin học của trường hàng năm. Năm nay, nhà trường phát động cuộc thi Olympic Khoa học NEO 2025 và trong cuộc thi này có rất nhiều môn thi khác nhau như Toán, Khoa học, robot, lập trình, AI. Và ngay lập tức con đăng ký thi AI vì thấy mình rất có hứng thú với nó. Nó giúp cho con có thể cọ sát và nâng cao khả năng dùng AI của mình. Sau đó, con tranh tài với các bạn trong nước và quốc tế.

Còn cuộc thi về Robot năm ngoái thì sao? Đội con cũng đã giành được Top 10 cuộc thi?

Hoàng Quân: Đó là cuộc thi VEX Robotics Word Championship 2024, cuộc thi chung kết diễn ra vào tháng 5 tại thành phố Dalas, bang Texas, Hoa Kỳ. Đây là một cuộc thi chế tạo Robot lớn nhất thế giới dành cho học sinh. Đội con đạt Top 10 thế giới. Đây là cuộc thi quy tụ hơn 2.500 đội tham gia- đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều con ấn tượng về cuộc thi này là: đội của con đã góp công khẳng định vị thế của đất nước Viêt Nam về Robot trên bảng xếp hạng Thế giới, mới năm trước thôi (2023), Robot Việt Nam còn chưa đc biết đến- thì năm nay (2024), Robot Việt Nam đã thăng hạng Top 10 trên bảng xếp hạng, thậm chí- trong cuộc thi này, một số hạng mục còn vượt qua nước chủ nhà là Hoa Kỳ.

Con nghĩ những cuộc thi như này cũng minh chứng cho việc nền giáo dục Việt Nam nói chung cũng như sự nỗ lực cố gắng của mỗi học sinh chúng con. Bên cạnh đó có sự đồng hành của gia đình, nhà trường, rất kỳ công và tốn nhiều công sức.

Lê Hoàng Quân đã giành nhiều giải thưởng trên thế giới như Olympic Khoa học Quốc tế NEO 2025 và VEX Robotics Word Championship 2024 diễn ra tại Mỹ.

Một ngày của con thường diễn ra như thế nào? Con có thời gian biểu ra sao?

Hoàng Quân: Trong thời gian học, con học theo thời khoá biểu của trường, đi học cả ngày. Khi học xong mỗi môn học, các thầy cô giáo đều giao bài tập về nhà nhưng con luôn tranh thủ làm hết các bài tập trên lớp vào các giờ ra chơi, dành thời gian về nhà có thể làm được những việc khác như chơi game, chơi thể thao. Ba mẹ luôn nhắc con phải ngủ đủ 8 tiếng, không thức khuya.

Con có cảm thấy áp lực khi mọi người gọi là "cậu bé tài năng"?

Hoàng Quân: (cười) Có chứ ạ! Đôi khi con sợ mình không đáp ứng được kỳ vọng. Nhưng ba con bảo: "Con cứ là chính mình, đừng để áp lực đè nặng". Nên con không nghĩ nhiều về danh hiệu.

Lê Hoàng Quân giành HCV môn Toán.

Khi gặp bài toán khó hoặc thất bại, con làm gì để vượt qua?

Hoàng Quân: Thực sự những lúc không giải được một bài toán khó con rất buồn. Khi về nhà con được ba, mẹ an ủi động viên nên nỗi buồn đó đã được chuyển thành động lực cho con và nhờ những lỗi sai ấy con có thể sửa để đi tiếp. Ba dạy con rằng "nghĩ khác đi thì sẽ tìm ra đáp án".

Ngoài đam mê về khoa học, về AI, Quân còn có những sở thích nào khác?

Hoàng Quân: Con chơi piano và đá bóng với bạn. Ba con nói phải cân bằng giữa học và chơi, nếu không đầu óc sẽ quá tải.

Nếu được thiết kế một con robot làm việc nhà, Quân sẽ muốn nó có chức năng gì, ví dụ nhắc nhở Quân đi ngủ đúng giờ hay là nhắc ba đừng cằn nhằn khi Quân quên không dọn phòng chẳng hạn?

Hoàng Quân: Nếu mà thiết kế con robot làm việc nhà, con sẽ thêm cho nó một vài chức năng thú vị như một quản gia hay người giúp việc, nhắc con dậy đúng giờ, học đúng giờ, báo thức cũng như chăm sóc thú cưng, làm những công việc dễ dàng như là rửa bát, rót nước. Con sẽ muốn tạo ra robot hoàn chỉnh nhất và có thể phù hợp với gia đình riêng của con nói riêng và các gia đình việt Nam nói chung.

Góc học tập của Quân với rất nhiều Huy chương và bằng khen.

Điều con biết ơn nhất trong cuộc đời là gì?

Hoàng Quân: Ba mẹ đã là người luôn tạo điều kiện, động viên, huấn luyện con trong không chỉ các kỳ thi trong nước mà còn là quốc tế. Ba mẹ luôn bên con, mẹ luôn nấu những món ăn ngon, là người chia sẻ với con những vui buồn, và ba mẹ là những người đã giúp con có nhiều những trải nghiệm trong cuộc đời. Những điều đó khiến con trưởng thành hơn và chững chạc bước đi trong chặng đường dài của cuộc đời.

Câu chuyện của Lê Hoàng Quân không chỉ là hành trình của một tài năng, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu gia đình, sự kiên trì và phương pháp giáo dục đúng đắn. Thành công của em bắt nguồn từ: Người cha sẵn sàng hy sinh, dạy con bằng sự tôn trọng và khơi gợi đam mê, từ lòng yêu thương, kiên trì và bao dung của người mẹ; từ tinh thần tự học, không ngại thử thách và biết chấp nhận thất bại hay cách cân bằng giữa học tập và cuộc sống, bởi một đứa trẻ hạnh phúc mới có thể tỏa sáng. Như lời anh Tú tâm sự: "Tôi không tạo áp lực con phải trở thành giáo sư, tiến sĩ hay một người thành đạt theo cách mà xã hội nhìn nhận, tôi chỉ muốn con sống trọn vẹn với đam mê và có trái tim ấm áp". Và có lẽ, đó mới là bài học ý nghĩa nhất từ câu chuyện này.

Quan điểm của anh như thế nào khi nhiều người luôn đo lường trẻ em bằng... bảng điểm?

Anh Lê Hoàng Tú: Đã là học sinh nói chung, bảng điểm là cách các thầy cô đánh giá một học sinh nào đấy. Nhưng tôi thấy đó không phải là tất cả. Với cá nhân tôi, tôi đánh giá con toàn diện hơn và mang tính bản chất hơn. Còn bảng điểm tôi cho đó là hình thức thôi. Bảng điểm ở đây thể hiện con học đúng năng lực, điểm thấp hay cao phản ánh đúng trình độ. Còn điểm thấp hay cao với tôi không quan trọng, tôi muốn con phải hiểu được tại sao phải học cái đó, làm sao để hiểu được học để làm gì, chứ không phải học chỉ để có điểm số. Tôi đã hình thành tư duy đó cho con từ rất sớm. Mỗi học sinh phải học nhiều môn, không thể giỏi được hết. Tôi thì có xu hướng thấy con có thiên hướng phát triển về môn gì sẽ chú trọng hơn.

Nhưng bên cạnh đó cũng phải đàm bảo được tính toàn diện, làm sao để ngoài môn chính mà mình đam mê, chuyên sâu thì những môn khác mình vẫn phải hoàn thành. Đấy là việc 7 năm liên tiếp con được là học sinh giỏi xuất sắc, được là học sinh tiêu biểu của trường, đạt được nhiều giải trong nước và quốc tế.

Hai bố con Lê Hoàng Tú - Lê Hoàng Quân chụp ảnh kỷ niệm trước tượng Nữ thần Tự do sau khi Quân hoàn thành bài thi.

Anh nghĩ gì khi con mình đạt được nhiều thành tích xuất sắc khi còn nhỏ tuổi như vậy. Có khi nào anh lo sợ việc con được "đội vương miện" quá sớm sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển tự nhiên của đứa trẻ, sẽ khiến con bị áp lực?

Anh Lê Hoàng Tú: Tôi luôn định hướng cho con là phải sống trên đôi chân của mình. Có nhiều người hỏi tôi rằng con đang học hành như này thì sau này sợ rằng con sẽ thế nọ thế kia. Tôi chỉ biết bây giờ, mai sau chỉ mong con được là chính bản thân mình, được làm những điều mình muốn, sống cuộc sống mình muốn. Tôi không cần con phải đặt ra mục tiêu là trở thành giáo sư, tiến sĩ hay một người thành đạt nọ kia. Cho nên tôi cũng sẽ không bao giờ thất vọng.

Sau này, mỗi việc xảy ra đều là vấn đề mang tính cá nhân của con, thành công hay thất bại thì bản thân con sẽ nhìn rõ nhất, chứ nhìn từ góc độ xã hội rất khó. Như thế nào là thành công thì lại dựa trên giá trị của mỗi người đưa ra, nên sẽ có sự khác biệt. Tôi chỉ khuyên con phải kiên trì, không được nóng vội. Nếu trong một cuộc thi nào đó mà có sai sót, không được giải gì đó thì không được bi quan. Cái chính là mình đã cố gắng hết sức chưa, nếu chưa thì cần phải nghiêm túc nhìn lại.

Tôi luôn phân tích cho con rằng, với những thành tích như bây giờ thì con hãy nhìn xung quanh, hiện tại con mới là học sinh lớp 7, như hàng vạn, hàng triệu học sinh khác. Có thể bây giờ con đang tham gia một cuộc thi nhất định nào đấy, đạt được những thành tích nào đó không có nghĩa điều đó là tuyệt đối. Bởi vì ngoài kia sẽ có nhiều bạn giỏi hơn con, chẳng qua là các bạn có tham gia thi hay không, hoặc có điều kiện tham gia hay không, biết đến cuộc thi để tham gia hay không? Chứ mình không phải là số 1. Vì vậy khi đạt được những thành tích con hãy nhìn xem con đã cố gắng hết sức mình chưa? Và khi đạt được một dấu mốc nào đó thì phải có trách nhiệm, phải có ý thức rõ việc đó để luôn cố gắng để duy trì và phát triển.

Tôi nghĩ áp lực là cần thiết nhưng không nên quá lớn. Nhiều khi tôi vẫn bảo con dừng bớt việc tham gia các khoá học. Bởi cuộc sống của con người ta không đơn giản chỉ là học, đặc biệt là là ở tuổi như các con cần phải có những vận động về thể chất, giao lưu bạn bè, vui chơi...

Tôi cũng muốn con có những trải nghiệm thực tế. Tôi luôn lồng ghép các cuộc dã ngoại để trở thành những bài học mang tính thực tế.

Anh có lời khuyên nào dành cho những cha mẹ học sinh?

Anh Lê Hoàng Tú: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tin tưởng vào con – và đồng hành theo cách phù hợp. Mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng riêng, và nhiệm vụ của chúng ta là gieo hạt, chứ không phải chỉ đạo. Những đứa trẻ từng yếu ớt nhất – đôi khi lại là người mạnh mẽ nhất sau này.

Với cá nhân tôi, hãy cố gắng để xem con là bạn, để dễ dàng chia sẻ. Không nên tạo ra mục tiêu và mục tiêu cao mang nặng tính hình thức. Làm sao để cho con hiểu được bản chất. Ví dụ thay vì mệnh lệnh thức là con phải quét nhà đi thì mình hãy dùng rất nhiều cách khác để con hiểu rằng việc lau nhà quét nhà là cần thiết và con phải tự nguyện làm những việc đó một cách vui vẻ. Làm sao để khơi gợi được bản chất thì con sẽ có tính tự giác, tự nguyện. Qua đó con sẽ hiểu giá trị đích thực của từng việc con làm. Tôi đánh giá cao điều đó. Bởi vì chúng ta trước khi là phụ huynh, chúng ta cũng là trẻ em. Ít nhiều thời trước như chúng ta đã nhận rất nhiều các mệnh lệnh thức. Mình cũng thực hiện làm theo nhưng bên trong cũng có rất nhiều thứ không hiểu, và không hiểu thì ít nhiều sẽ nảy sinh tâm lý chống đối, và tệ hại nhất là chống đối ngầm, không nói ra và nó tồn tại tích luỹ bên trong mình, tôi cho rằng đó là điều rất tệ.

Về vấn đề tương tác với con, bất cứ khi nào có thời gian rảnh ngoài công việc là tôi dành thời gian về với gia đình, có thể tham gia làm những việc trong gia đình như mấy ba con dọn dẹp, quét dọn, nấu ăn, chơi bóng đá, cầu lông…, luôn cố gắng tạo ra môi trường mang tính gắn kết, có những hoạt động chung. Thông qua những điều đó, con dễ dàng chia sẻ với mình nhiều thứ hơn, vì dù sao cha mẹ và con cái là khác thế hệ. Nên tôi luôn hướng tới cách làm sao tiếp cận con theo cách bạn bè nhiều hơn.

Mọi người hay nói đến cha mẹ phải nên là bạn bè của con. Nhưng bạn bè bản chất là phải chia sẻ, phải thấu hiểu. Cái mà tôi hướng tới là sự hiểu biết, chia sẻ mang tính bản chất, làm sao các con hiểu được bản chất thì tự nhiên các con sẽ có tính tự giác. Ví dụ như tôi chưa bao giờ phải giục con học bài, bởi đó là vấn đề của con. Và thậm chí học nhiều tôi cũng không thích, tôi luôn nói với con ở lúa tuổi của con cần có những hoạt động về thể chất khác: thể dục thể thao, tiếp xúc bạn bè, dã ngoại, thăm ông bà…

Cảm ơn anh và Quân về cuộc trò chuyện!

Cuộc thi Olympic Khoa học Quốc tế NEO 2025 tại New York, Mỹ có hơn 70 quốc gia tham gia. Đây là một trong những cuộc thi uy tín, quy tụ các học sinh xuất sắc trong các lĩnh vực Toán, khoa học, AI... đã được tuyển chọn ở mỗi quốc gia, có thành tích nhất định, đạt tiêu chí nhất định. Rất nhiều học sinh đến từ các quốc gia có thế mạnh như Mỹ, Trung Quốc, các nước Châu Âu... tham gia tranh tài.