Thị trường Đà Nẵng khởi sắc, đón nhận biểu tượng mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng ngày càng khởi sắc đón những vận hội mới từ các dự án hạ tầng trọng điểm, sự phục hồi của ngành du lịch và dòng vốn đầu tư mạnh mẽ. Theo đánh giá của các chuyên gia, với định hướng quy hoạch dài hạn và tầm nhìn chiến lược, Đà Nẵng đang thu hẹp khoảng cách với Hà Nội và TP.HCM, dần khẳng định vị thế là cực tăng trưởng mới trên bản đồ bất động sản cả nước.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của những dự án hội tụ vị trí, thiết kế, tiện ích và giá trị bền vững, được xem là bước đi đúng thời điểm để khơi thông nhu cầu thực và nâng mặt bằng chung của thị trường bất động sản Đà Nẵng.

The Legend Danang là một trong số ít dự án như vậy. Sở hữu vị trí đắc địa, thiết kế chuẩn quốc tế cùng tầm nhìn chiến lược của nhà phát triển, dự án không chỉ dẫn dắt làn sóng giao dịch mới mà còn tái định vị chuẩn sống cao cấp tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

The Legend Danang được phát triển như một “home resort” giữa trung tâm, nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn sự riêng tư, thư thái và kết nối với nhịp sống năng động của thành phố biển. Đây cũng là dấu ấn đầu tiên mà ROX Signature, thương hiệu bất động sản cao cấp của ROX Group, mang đến thị trường với kỳ vọng kiến tạo một biểu tượng sống mới tại Đà Nẵng.

Đại diện ROX Signature giới thiệu dự án The Legend Danang

Phát biểu tại lễ ra mắt dự án ngày 26/7/2025, bà Lê Thu Trang, Tổng Giám đốc ROX Signature nhấn mạnh: “The Legend Danang là một sản phẩm chiến lược phản ánh định hướng của ROX Signature: kiến tạo giá trị bền vững, nâng tầm chuẩn sống đô thị và đồng hành cùng tầm nhìn phát triển dài hạn của thành phố Đà Nẵng”.

Tổng giám đốc ROX Signature phát biểu tại sự kiện

Sức hấp dẫn từ dự án bất động sản mang tính biểu tượng

Với khát vọng kiến tạo một biểu tượng đích thực nối tiếp dòng chảy di sản sông Hàn, ROX Signature đã dồn toàn lực cho dự án đầu tay, từ chiến lược phát triển, thiết kế kiến trúc, cảnh quan đến tiêu chuẩn vận hành và trải nghiệm sống.

Nhà phát triển này đã hợp tác với các đối tác chiến lược hàng đầu như: HBA Singapore (thiết kế quy hoạch), Zoo (thiết kế nội thất), NDA Group (thiết kế cảnh quan), Boydens Engineering (tư vấn cơ điện Bỉ),... và Ardor Green (giải pháp công trình xanh) để bảo chứng cho tầm vóc và chuẩn mực sống đẳng cấp quốc tế tại dự án. Nhờ đó, dự án sớm định hình vị thế khác biệt trên thị trường ngay từ những bước đầu tiên.

Dự án The Legend Danang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư

Sức hút của The Legend Danang thể hiện rõ tại lễ ra mắt chính thức với hơn 1.000 khách mời là đại diện các đại lý, nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng. Ngay trong khuôn khổ sự kiện, nhiều thỏa thuận giữ chỗ đã được ký kết, phản ánh sự quan tâm đặc biệt mà thị trường dành cho dự án giữa bối cảnh Đà Nẵng đang trên đà phục hồi. ROX Signature cũng gửi lời tri ân đến các nhà đầu tư tiên phong bằng những chính sách đặc biệt ưu đãi, khẳng định cam kết đồng hành bền vững cùng cộng đồng tinh hoa.

Hình ảnh ấn tượng tại lễ ra mắt dự án The Legend Danang

Với việc chính thức ra mắt thị trường, The Legend Danang đang tạo ra cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản cao cấp khu vực miền Trung và được kỳ vọng sẽ là một điểm nhấn thị giác mới trên đường chân trời thành phố. Dự án cũng đóng góp vào tầm nhìn phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị quốc tế đáng sống, phát triển bền vững và giàu bản sắc.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang tái khẳng định vị thế trên bản đồ bất động sản cao cấp, những dự án sở hữu vị trí chiến lược, được phát triển bài bản theo chuẩn quốc tế như The Legend Danang không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng mà còn mở ra cơ hội đầu tư dài hạn, gia tăng giá trị bền vững. Với tầm nhìn kiến tạo của ROX Signature, hệ sinh thái đối tác uy tín và tiềm năng tăng trưởng của thị trường khu vực, The Legend Danang sẽ là tài sản sưu tầm đáng giá trong hành trình đầu tư đón đầu tương lai.