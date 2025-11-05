Chủ đề nóng

Lệnh cấm nhập khẩu gạo của Tổng thống Philippines kéo dài đến cuối 2025, "sóng ngầm mới" với gạo Việt Nam xuất khẩu

Hà Linh Thứ tư, ngày 05/11/2025 18:41 GMT+7
Thông tin từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Francisco P. Tiu Laurel Jr. cho biết, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chấp thuận gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo cho đến cuối năm để giúp ổn định giá lúa tại ruộng ở nước này. Philippines kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo đến cuối 2025, tác động lớn đến xuất khẩu gạo Việt Nam, buộc ngành cần đa dạng hóa thị trường...
Ngành nông nghiệp Philippines cho biết Sắc lệnh hành pháp chính thức gia hạn lệnh tạm dừng nhập khẩu được ban hành vào ngày 3/11.

Bộ trưởng Tiu Laurel thông tin thêm: “Do lệnh cấm nhập khẩu có tác động nhỏ đến giá bán lẻ và nguồn cung gạo nhưng lại có tác động đáng kể đến giá lúa tại ruộng nên Tổng thống Marcos cho rằng cần phải gia hạn lệnh cấm thêm hai tháng nữa”.

Ban đầu, Tổng thống Philippines đã tạm dừng nhập khẩu gạo trong hai tháng, cho đến ngày 31/10, để ứng phó với tình trạng giá lúa giảm mạnh trước mùa thu hoạch mưa. Mặc dù biện pháp này đã giúp giá lúa tăng trong thời gian ngắn, nhưng đà tăng đã chậm lại khi lệnh tạm dừng gần hết hạn.

Với diễn biến đó, cộng thêm yếu tố vụ thu hoạch lúa mới vẫn đang diễn ra ở một số vùng nên lệnh cấm nhập khẩu kéo dài.

Chính phủ Philippines sẽ kết hợp đồng thời cùng với việc triển khai chương trình Sagip Saka và thiết lập giá sàn cho lúa giúp hỗ trợ những người nông dân trồng lúa đang gặp khó khăn.

Trong phiên điều trần trước đó của Thượng viện, người đứng đầu Bộ Nông nghiệp lưu ý rằng tình trạng nhập khẩu quá mức và thu hoạch kém chất lượng ở một số khu vực, càng trở nên tồi tệ hơn do thời tiết xấu, đã làm giảm giá tại trang trại.

Dự báo của Bộ Nông nghiệp Philippines cho thấy nguồn cung gạo vẫn sẽ đủ ngay cả khi lệnh ngừng nhập khẩu kéo dài 120 ngày.

Báo cáo từ Chương trình Lúa gạo khu vực của Bộ Nông nghiệp Philippines cho thấy giá đạt đỉnh ở mức 16,50 peso/kg từ ngày 8-12/9 trước khi giảm xuống còn 13,50 peso từ ngày 15-19/9. Mức giá này chỉ cao hơn một chút so với chi phí sản xuất, vào khoảng từ 12 đến 14 peso/kg.

Tiu Laurel cho biết: “Điều này chứng tỏ rằng mặc dù đã có sự điều chỉnh tăng, giá tại trang trại vẫn không ổn định và vụ thu hoạch vẫn đang diễn ra trên khắp cả nước”.

Theo ước tính thận trọng, nguồn cung sẽ ở mức 89 ngày vào cuối năm, trong khi kịch bản lạc quan dự kiến ​​sẽ lên tới 92 ngày, xét đến mức tiêu thụ bình quân đầu người dự kiến ​​là 122,7kg/năm so với chỉ 58 ngày dự trữ vào cuối năm 2025.

Bộ trưởng Tiu Laurel cho biết thêm, ông đã đề xuất việc gia hạn với tổng thống như là "một biện pháp cần thiết để cung cấp hỗ trợ bền vững cho các nhà sản xuất địa phương, duy trì sự ổn định của thị trường và cho phép đánh giá toàn diện hơn về tác động của chính sách".

Theo Dịch vụ Hỗ trợ Tiếp thị và Kinh doanh Nông nghiệp (AMAS), Bộ Nông nghiệp, bất chấp lệnh đình chỉ, giá gạo bán lẻ nhìn chung vẫn ổn định. Cơ quan này dự đoán đến tháng 11, giá gạo xay xát kỹ sẽ đạt trung bình khoảng 42 peso/kg, trong khi giá gạo xay xát thường sẽ dao động quanh mức 40 peso.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp cho biết việc gia hạn cũng sẽ cho phép đánh giá đầy đủ hơn về tác động của lệnh cấm đối với cả thị trường nông trại và bán lẻ, đồng thời tiếp tục bảo vệ nông dân địa phương khỏi áp lực giảm giá từ hàng nhập khẩu giá rẻ.

Việc gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo của Philippines nhiều khả năng sẽ tác động đến một số thị trường Đông Nam Á như Việt Nam, bởi lẽ Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu chính thức của hải quan, Việt Nam đã xuất khẩu 2,44 triệu tấn gạo sang Philippines trong 7 tháng đầu năm nay, chiếm 44,3% tổng lượng gạo xuất khẩu trong cùng kỳ.

Năm ngoái, thị trường Philippines chiếm 46,7% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, với lượng xuất khẩu trong tháng 9 và tháng 10 cao hơn mức trung bình hàng tháng.

Trước đó, thời điểm Philippines ban hành lệnh ngưng nhập khẩu gạo trong 60 ngày, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã nhận định xuất khẩu gạo của Việt Nam dự kiến ​​sẽ chịu áp lực đáng kể vào đầu năm tới khi cả nước bước vào vụ thu hoạch Đông Xuân, trong khi triển vọng vẫn chưa chắc chắn do Philippines có thể gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo.

Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần đa dạng hóa hơn nữa thị trường châu Phi, Trung Đông và Nam Á, đồng thời tập trung vào gạo chế biến có giá trị cao hơn để giảm sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất.

Theo: Tạp chí Thương gia

Venezuela muốn học hỏi kinh nghiệm nông nghiệp Việt Nam, tăng sản lượng nông sản cho chiến lược 'Made in Venezuela'

Venezuela muốn học hỏi kinh nghiệm nông nghiệp Việt Nam, tăng sản lượng nông sản cho chiến lược "Made in Venezuela"

Nông nghiệp là một trong những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, giúp nông dân Triều Tiên trồng lúa

Nông nghiệp là một trong những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, giúp nông dân Triều Tiên trồng lúa

Hai quốc gia châu Phi nào vừa vượt Philippines, thành thị trường mua gạo Việt Nam số lượng lớn nhất, chiếm tới 43%?

Hai quốc gia châu Phi nào vừa vượt Philippines, thành thị trường mua gạo Việt Nam số lượng lớn nhất, chiếm tới 43%?

Người Việt trồng lúa ở Pháp, vùng Camargue từ đầu thế kỷ 20 khiến cả nước Pháp bất ngờ

Người Việt trồng lúa ở Pháp, vùng Camargue từ đầu thế kỷ 20 khiến cả nước Pháp bất ngờ

Một 'nông dân Việt Nam' làm ruộng ở châu Âu (Cộng hòa Séc), trang trại đẹp như phim, rau dền, rau đay, bí đỏ tốt um

Một "nông dân Việt Nam" làm ruộng ở châu Âu (Cộng hòa Séc), trang trại đẹp như phim, rau dền, rau đay, bí đỏ tốt um

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

Chính phủ Philippines đã chính thức phê duyệt việc gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo cho đến hết năm 2025, trong khi đó, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2025 dự kiến vẫn đạt 7 triệu tấn, giữ vững tốp 2 thế giới nhờ sự chủ động của doanh nghiệp và các địa phương.

Lâm Đồng: Một thanh niên hái trộm cà phê rồi giấu trong vườn, quay trở lại lấy thì bị bắt giữ

Nhà nông
Lâm Đồng: Một thanh niên hái trộm cà phê rồi giấu trong vườn, quay trở lại lấy thì bị bắt giữ

Philippines, Indonesia đang thừa gạo, thị trường gạo Việt Nam đến cuối năm biến động ra sao, giá lúa mua vào thế nào?

Nhà nông
Philippines, Indonesia đang thừa gạo, thị trường gạo Việt Nam đến cuối năm biến động ra sao, giá lúa mua vào thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đã vào biển Đông thành cơn bão số 13, cường độ cực đại có thể đạt cấp 14, giật cấp 17

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đã vào biển Đông thành cơn bão số 13, cường độ cực đại có thể đạt cấp 14, giật cấp 17

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới sửa đạo luật liên quan đến lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam tiến thẳng Malaysia, châu Phi

Nhà nông
Nước mua gạo nhiều nhất thế giới sửa đạo luật liên quan đến lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam tiến thẳng Malaysia, châu Phi

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sẽ thấy vận rủi giảm, may mắn tăng sau tuổi 40, làm gì cũng kiếm ra tiền
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sẽ thấy vận rủi giảm, may mắn tăng sau tuổi 40, làm gì cũng kiếm ra tiền

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, càng về già, vận may của họ càng tăng, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài âm thầm đến và lợi nhuận đến một cách dễ dàng hơn.

Bloomberg: Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam?
Thế giới

Bloomberg: Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam?

Thế giới

Theo bài viết có tựa đề "Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam" của hãng tin Mỹ Bloomberg, nền kinh tế gắn bó sâu sắc với thương mại Mỹ khiến Việt Nam dễ tổn thương trước thuế quan thời Trump, nhưng đã trụ vững tốt hơn dự báo.

Phụ huynh ở TP.HCM bì bõm lội nước, cõng con tan học trong cảnh xe chết máy hàng loạt
Chuyển động Sài Gòn

Phụ huynh ở TP.HCM bì bõm lội nước, cõng con tan học trong cảnh xe chết máy hàng loạt

Chuyển động Sài Gòn

Nước dâng cao do mưa lớn và triều cường đã biến nhiều tuyến đường ở TP.HCM thành 'sông', đặc biệt là tại Khu đô thị Mizuki Flora, khiến phụ huynh phải bì bõm lội nước, cõng con tan học trong cảnh xe chết máy hàng loạt.

Khởi tố Giám đốc công ty có hành vi "trốn thuế" gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1 tỷ đồng
Pháp luật

Khởi tố Giám đốc công ty có hành vi “trốn thuế” gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1 tỷ đồng

Pháp luật

‎Chiều 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Ba, (SN 1960, ngụ phường Tân Lộc, TP.Cần Thơ), Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố để điều tra về hành vi trốn thuế.

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nêu các chính sách mới để gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
Tin tức

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nêu các chính sách mới để gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, dự thảo nghị quyết của Chính phủ gồm có 8 nội dung, trong đó đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Trước 19h30 đêm nay, chính quyền, lực lược chức năng tỉnh Gia Lai phải làm xong việc quan trọng này
Nhà nông

Trước 19h30 đêm nay, chính quyền, lực lược chức năng tỉnh Gia Lai phải làm xong việc quan trọng này

Nhà nông

Trước 19h30 đêm nay, chính quyền, lực lược chức năng phải làm xong việc quan trọng này, ứng phó bão số 13 (Kalmaegi). UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương đang triển khai di dời khoảng 100.000 hộ với gần 400.000 người ở các vùng nguy cơ cao, đảm bảo hoàn tất trước 19h30 tối 5-11...

Đà Nẵng: Hơn 300 học sinh, vận động viên dự "Phiên tòa giả định" tuyên truyền pháp luật
Xã hội

Đà Nẵng: Hơn 300 học sinh, vận động viên dự “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật

Xã hội

Chiều 5/11, một phiên tòa giả định đã được tổ chức tại Đà Nẵng, trong buổi sinh hoạt đầu tuần cho hơn 300 học sinh, vận động viên.

Chân dung tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử V.League: 37 tuổi vẫn chạy tốt
Thể thao

Chân dung tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử V.League: 37 tuổi vẫn chạy tốt

Thể thao

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson hiện đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử V.League với 215 bàn thắng.

Quán bún chả phố cổ bán hàng trăm suất mỗi ngày khiến khách Tây hết lời khen ngon
Xã hội

Quán bún chả phố cổ bán hàng trăm suất mỗi ngày khiến khách Tây hết lời khen ngon

Xã hội

Quán bún chả Hà Nội, bán 50.000 đồng/suất, ngày bán hàng trăm suất, khách Tây nức nở khen ngon, xuống sân bay kéo cả vali đến ăn rồi mới nhận phòng khách sạn.

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65
Văn hóa - Giải trí

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung đăng tải đoạn video trò chuyện tình cảm giữa anh và bạn gái Ý Lan.

Bão Kalmaegi mạnh lên khi đổ bộ vào Việt Nam, Philippines oằn mình hứng siêu bão mới
Thế giới

Bão Kalmaegi mạnh lên khi đổ bộ vào Việt Nam, Philippines oằn mình hứng siêu bão mới

Thế giới

Philippines cảnh báo một siêu bão mới có thể đổ bộ chỉ vài ngày tới, khi cả nước vẫn đang chật vật ứng phó với hậu quả thảm khốc của bão Kalmaegi – cơn bão mạnh nhất trong năm qua khiến hơn 116 người thiệt mạng tại quốc gia Đông Nam Á này.

Khẩn cấp: Học sinh Đà Nẵng nghỉ học chiều 6/11 vì bão số 13 tiến gần đất liền
Xã hội

Khẩn cấp: Học sinh Đà Nẵng nghỉ học chiều 6/11 vì bão số 13 tiến gần đất liền

Xã hội

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) đang tiến gần đất liền, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu cho toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố nghỉ học chiều 6/11 để đảm bảo an toàn.

Trung ương đã giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư cả tái cử và tham gia lần đầu
Tin tức

Trung ương đã giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư cả tái cử và tham gia lần đầu

Tin tức

Trung ương đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Con sông nội địa nào dài nhất Việt Nam?
Đông Tây - Kim Cổ

Con sông nội địa nào dài nhất Việt Nam?

Đông Tây - Kim Cổ

Sông Đồng Nai là con sông nội địa dài nhất Việt Nam, lớn thứ nhì Nam Bộ về lưu vực, chỉ sau sông Cửu Long. Sông Đồng Nai chảy qua các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài 586 km và lưu vực 38.600 km².

Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam gửi công hàm cảm ơn Công an tỉnh An Giang
Tin tức

Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam gửi công hàm cảm ơn Công an tỉnh An Giang

Tin tức

Ngày 5/11, Công an tỉnh An Giang nhận được công hàm của Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam, bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước hành động nhân văn, kịp thời cứu nạn và hỗ trợ công dân Ucraina trở về quê hương an toàn.

Nhật Nam và “ma trận” dự án bất động sản: Từ lời hứa 'đất vàng' đến những quỹ đất không tồn tại
Nhà đất

Nhật Nam và “ma trận” dự án bất động sản: Từ lời hứa "đất vàng" đến những quỹ đất không tồn tại

Nhà đất

Từng “vẽ” nên giấc mơ sinh lời 7 - 8%/tháng với hàng loạt dự án gắn mác “đất vàng”, bất động sản Nhật Nam huy động gần 9.000 tỷ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư để rồi lộ rõ chỉ là chuỗi dự án “bánh vẽ”.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa
Kinh tế

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc nói về vụ kiện của Tập đoàn Vingroup với ông Lê Trung Khoa

Kinh tế

“Phát biểu ‘Vingroup là mafia’ không phải là nhận xét mang tính cảm xúc hay quan điểm chủ quan. Đây là một phát biểu khẳng định bản chất, mang tính ‘tố cáo’ rằng doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình tội phạm có tổ chức”.

Đèn tín hiệu giao thông dùng pin năng lượng mặt trời bị phản ứng, Quảng Trị chi tiền tỷ để khắc phục
Kinh tế

Đèn tín hiệu giao thông dùng pin năng lượng mặt trời bị phản ứng, Quảng Trị chi tiền tỷ để khắc phục

Kinh tế

Đèn tín hiệu giao thông sử dụng nguồn điện pin năng lượng mặt trời bộc lộ nhiều hạn chế, tiềm ẩn tai nạn giao thông khiến nhân dân bức xúc. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị đã chi tiền để đổi nguồn điện.

Ông Zelensky bất ngờ xuất hiện gần tiền tuyến giao tranh ác liệt nhất Ukraine, thách thức Tổng thống Putin
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ xuất hiện gần tiền tuyến giao tranh ác liệt nhất Ukraine, thách thức Tổng thống Putin

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết ông đã đến thăm binh sĩ tại khu vực gần thành phố Pokrovsk – nơi đang diễn ra những trận chiến ác liệt khi quân đội Ukraine nỗ lực đẩy lùi các đợt tấn công liên tiếp của Nga nhằm chiếm giữ trung tâm hậu cần chiến lược ở miền Đông.

Trực tiếp từ khu Thanh Đa: Triều cường dâng cao vượt bờ kè tràn vào nhà dân, bao cát trở thành kè chắn dã chiến
Chuyển động Sài Gòn

Trực tiếp từ khu Thanh Đa: Triều cường dâng cao vượt bờ kè tràn vào nhà dân, bao cát trở thành kè chắn dã chiến

Chuyển động Sài Gòn

Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường và nhà dân khu vực bờ kè Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) bị ngập. Dù lực lượng chức năng và dân quân tự vệ đã khẩn trương gia cố bờ kè, vận chuyển bao cát chặn nước, song triều cường lên quá nhanh khiến nhiều hộ dân khổ sở.

Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Chánh án TAND tối cao
Tin tức

Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Chánh án TAND tối cao

Tin tức

Hội nghị Trung ương 14 thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh như Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chánh án TAND Tối cao, để bầu theo quy định.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tin tức

Trung ương thống nhất bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI (bão số 13) còn cách Quy Nhơn 880km, bắt đầu gây mưa to khi nào?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI (bão số 13) còn cách Quy Nhơn 880km, bắt đầu gây mưa to khi nào?

Nhà nông

Tin bão mới nhất, bão KALMAEGI (cơn bão số 13) còn cách Quy Nhơn 880km, vẫn mạnh cấp 14, giật cấp 17. Dự báo rạng sáng 7/11, bão sẽ đổ bộ đất liền ven biển Quảng Ngãi - Gia Lai, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12.

Ông Nguyễn Duy Ngọc thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin tức

Ông Nguyễn Duy Ngọc thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tin tức

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị đã được Trung ương cho thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, để tập trung cho nhiệm vụ mới.

Một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra làm Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội
Tin tức

Một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra làm Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

Tin tức

Ông Phùng Xuân Dương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Hàng trăm nhà khoa học quốc tế bàn về chuyển dịch năng lượng, định hướng tương lai ngành điện Việt Nam
Xã hội

Hàng trăm nhà khoa học quốc tế bàn về chuyển dịch năng lượng, định hướng tương lai ngành điện Việt Nam

Xã hội

PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, cho biết, Hội thảo EEE-AM 2025 là một sự kiện quan trọng thuộc chuỗi IEEE, EEEIC danh giá trên thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật điện, năng lượng và môi trường.

Tuyên Quang: Sáp nhập nhiều Ban quản lý, bổ nhiệm loạt cán bộ chủ chốt
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Sáp nhập nhiều Ban quản lý, bổ nhiệm loạt cán bộ chủ chốt

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Chiều 5/11, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố các quyết định quan trọng về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Đây là động thái nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Rút kinh nghiệm vụ “gà lôi trắng”: VKSND Tối cao cho rằng bắt tạm giam anh Thái Khắc Thành là không cần thiết
Pháp luật

Rút kinh nghiệm vụ “gà lôi trắng”: VKSND Tối cao cho rằng bắt tạm giam anh Thái Khắc Thành là không cần thiết

Pháp luật

Trong vụ án “gà lôi trắng”, VKSND Tối cao cho rằng Thái Khắc Thành có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng nên bắt giam là không cần thiết và viện kiểm sát ở Hưng Yên đề nghị phạt tù người này hoặc trả hồ sơ điều tra lại đều sai, cần rút kinh nghiệm.

Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu tạm hoãn hoạt động ngoại khóa, sẵn sàng học trực tuyến ứng phó bão Kalmaegi
Chuyển động Sài Gòn

Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu tạm hoãn hoạt động ngoại khóa, sẵn sàng học trực tuyến ứng phó bão Kalmaegi

Chuyển động Sài Gòn

Sở GDĐT TP.HCM vừa có công văn khẩn gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn, yêu cầu triển khai ngay các phương án, biện pháp ứng phó nghiêm ngặt trước những ảnh hưởng của bão Kalmaegi, đồng thời chuẩn bị kịch bản học tập thay thế.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

2

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

3

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

4

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'