Loại củ lạ dài dằng dặc nhiều người không biết, giúp giảm béo, ngừa lão hóa, nấu cháo ngon tuyệt

Báng là loại củ còn được gọi là ngưu báng, là rễ của một loại cây, dài và tròn. Củ có vỏ màu nâu nhạt và ruột màu trắng.

Loại củ này có vị ngọt, mùi thơm nhẹ, và giòn.

Nó được dùng phổ biến trong ẩm thực Nhật Bản và y học cổ truyền. Loại củ này nổi tiếng vì tốt cho sức khỏe. Chúng hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol, điều hòa đường huyết, và có đặc tính chống oxy hóa.



Loại củ này chứa nhiều chất xơ, sắt, canxi, sodium và các vi chất khác.

Loại củ này chứa nhiều chất xơ, sắt, canxi, sodium và các vi chất khác. Nó giúp giảm béo, giảm mỡ và cholesterol trong máu. Các dưỡng chất trong loại củ này cũng giúp ổn định đường huyết.

Nó có tác dụng tích cực cho người bệnh tiểu đường. Loại củ này cũng chứa chất chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

Bột báng là loại bột này được chiết xuất từ phần bột bên trong thân, rễ, và củ của cây báng, sau đó được sấy khô và nghiền thành bột. Thông thường, bột báng sẽ có màu trắng đục, khi nấu chín lên sẽ chuyển sang màu trắng trong.



Bột báng

Bột báng là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn, đặc biệt là các loại chè và bánh tráng miệng.

Bột báng hầu như không có mùi vị, do đó nó dễ dàng kết hợp với nhiều loại nguyên liệu khác để làm tăng hương vị tổng thể của món ăn.

Với đặc tính nở đều và tạo độ sánh nhẹ, bột báng không chỉ giúp món ăn hấp dẫn hơn mà còn bổ sung năng lượng và cung cấp một số thành phần dưỡng chất cho sức khỏe. Dân Việt giới thiệu cách nấu cháo bột báng vừa ngon vừa lạ như sau:

Bột báng là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn

Nguyên liệu nấu cháo bột báng:

- Bột báng khô: 200gr

- Xương ống + xương cổ: 1kg

- Chả cua: 300gr

- Huyết, trứng cút tuỳ thích.

- Rau quế, rau răm, hành ngò

- Gia vị: mắm, tiêu, ớt, muối, hạt nêm, bột ớt.

Nguyên liệu của món cháo bột báng

Cách nấu cháo bột báng:

- Bột báng ngâm với nước 1 tiếng cho nở rồi rửa sạch cho ra rổ cho ráo bớt nước.

- Xương rửa sạch, trụng lại nước sôi rồi cho vào nồi áp suất, cho vào 2 củ hành tím và vài đầu hành lá + 1 muỗng hạt nêm nấm, cho 2 lít nước vào chọn chức năng "thịt" hầm 20 phút, không thích quá rục thì 15 phút là được rồi.

- Xương hầm xong thì cho bột báng, chả cua vào đun sôi lại là bột chín, cho trứng cút, huyết vào, nêm nếm thêm muối và hạt nêm.

- Khi ăn thì cho rau quế, răm, hành ngò cắt nhuyễn vào, mắm ớt, tiêu, bột ớt.

Lưu ý là bột báng phải ngâm thì nấu mau chín, không ngâm nấu rất lâu luôn vì là bột khô.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại củ này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện.