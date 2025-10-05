Loại rau dân dã "chuyên gia dưỡng gan", mùa thu ăn nhiều để giải độc, dưỡng ẩm, xào với tỏi thơm ngon cực phẩm

Vào mùa thu, nhiệt độ bắt đầu mát mẻ, có sự chênh lệch đáng kể giữa sáng và tối, và bắt đầu khô hanh vào mùa thu. Đây là thời điểm lý tưởng để nuôi dưỡng cơ thể.

Thời tiết càng khô, bạn càng nên chú trọng bổ sung các loại thực phẩm dưỡng ẩm. Đừng vội vàng ăn các loại thực phẩm quá bổ, vì điều này có thể làm quá tải dạ dày của bạn.

Hãy ăn nhiều loại rau mùa thu này; đây là một chuyên gia nuôi dưỡng gan.

Ăn nhiều các loại rau theo mùa cũng rất bổ dưỡng.

Nuôi dưỡng gan cũng rất quan trọng trong mùa khô và lá và ngọn non của bí ngô là một lựa chọn tuyệt vời. Loại rau này có thể dưỡng ẩm cho ruột, giải độc gan và rất có lợi cho sức khỏe của bạn.

Hãy ăn nhiều loại rau mùa thu này; đây là một chuyên gia nuôi dưỡng gan. Ăn ba lần một tuần để có trải nghiệm giải độc và làm sạch gan—đừng bỏ lỡ.

Đừng đánh giá thấp loại rau này. Giàu vitamin, chất xơ và các dưỡng chất khác, lá bí ngô cực kỳ có lợi cho việc dưỡng ẩm đường ruột trong thời tiết khô hanh của mùa thu.

Giàu vitamin C và E, cũng như chất diệp lục, loại rau này có tác dụng loại bỏ các gốc tự do, giảm thiểu tổn thương oxy hóa ở gan và thúc đẩy quá trình phục hồi tế bào gan. Chất diệp lục, thường được gọi là "máu xanh", hỗ trợ quá trình giải độc gan.

Các enzyme phân hủy nicotine trong lá bí ngô giúp tăng tốc quá trình chuyển hóa nicotine và giảm sự lưu giữ nicotine trong máu, do đó làm giảm sự phụ thuộc vào thuốc lá và giảm các triệu chứng cai thuốc.

Những người hút thuốc nên cân nhắc ăn nhiều loại rau này hơn

Món ăn gợi ý: Rau bí xào tỏi

Nguyên liệu: Rau bí, tỏi, mỡ lợn

Cách làm:

- Chọn rau bí tươi, Ngọn bí có hoa và bí ngô non cũng rất ngon.

- Tước lớp vỏ cứng trên ngọn rau.

- Rửa sạch rau, vớt ra để ráo nước. Bạn có thể vò nát những chiếc lá cứng để hương vị ngon hơn.

- Đổ nước vào nồi và đun sôi. Cho 1 ít muối và dầu ăn rồi thả rau vào chần.

- Đợi rau vào chần cho đến khi chín.

- Vớt rau ra ngay, không chần quá lâu để tránh ảnh hưởng đến độ giòn và mềm của rau.

- Đun nóng chảo, cho mỡ lợn đã chiên và mỡ lợn vào xào cho đến khi tan chảy. Thêm tỏi băm vào xào cho đến khi thơm.

- Cho lá bí ngô non vào chảo và xào cùng.

- Xào đều cho đến khi các nguyên liệu thơm, sau đó thêm một chút muối và nước cốt gà để nêm nếm và tăng hương vị.

- Đổ một ít nước sạch vào thành nồi để làm ẩm.

- Xào đều cho đến khi các nguyên liệu thấm gia vị và dùng.

Dọn ra đĩa và thưởng thức! Đây là phiên bản giản dị của công thức: Bí đỏ xào mỡ lợn. Lá bí đỏ có màu xanh mướt hấp dẫn, vị thanh mát, giòn tan, rất thanh mát và ngon miệng.

Ăn loại rau này có thể thanh nhiệt, làm ẩm cơ thể khô hanh trong tiết trời thu hanh khô. Chất xơ và vitamin dồi dào trong món ăn cũng rất tốt cho sự hấp thụ và tiêu hóa của ruột.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!

(Theo Toutiao)