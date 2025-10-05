Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Gia đình
Cách làm món ăn ngon và đơn giản

Loại rau dân dã "chuyên gia dưỡng gan", mùa thu ăn nhiều để giải độc, dưỡng ẩm, xào với tỏi thơm ngon cực phẩm

Yên Nhiên Chủ nhật, ngày 05/10/2025 15:46 GMT+7
Hãy ăn loại rau này nhiều nhất có thể vào mùa thu. Loại rau này có thể dưỡng ẩm cho ruột, giải độc gan và rất có lợi cho sức khỏe của bạn.
Vào mùa thu, nhiệt độ bắt đầu mát mẻ, có sự chênh lệch đáng kể giữa sáng và tối, và bắt đầu khô hanh vào mùa thu. Đây là thời điểm lý tưởng để nuôi dưỡng cơ thể.

Thời tiết càng khô, bạn càng nên chú trọng bổ sung các loại thực phẩm dưỡng ẩm. Đừng vội vàng ăn các loại thực phẩm quá bổ, vì điều này có thể làm quá tải dạ dày của bạn.

Hãy ăn nhiều loại rau mùa thu này; đây là một chuyên gia nuôi dưỡng gan.

Ăn nhiều các loại rau theo mùa cũng rất bổ dưỡng.

Nuôi dưỡng gan cũng rất quan trọng trong mùa khô và lá và ngọn non của bí ngô là một lựa chọn tuyệt vời. Loại rau này có thể dưỡng ẩm cho ruột, giải độc gan và rất có lợi cho sức khỏe của bạn.

Hãy ăn nhiều loại rau mùa thu này; đây là một chuyên gia nuôi dưỡng gan. Ăn ba lần một tuần để có trải nghiệm giải độc và làm sạch gan—đừng bỏ lỡ.

Đừng đánh giá thấp loại rau này. Giàu vitamin, chất xơ và các dưỡng chất khác, lá bí ngô cực kỳ có lợi cho việc dưỡng ẩm đường ruột trong thời tiết khô hanh của mùa thu.

Giàu vitamin C và E, cũng như chất diệp lục, loại rau này có tác dụng loại bỏ các gốc tự do, giảm thiểu tổn thương oxy hóa ở gan và thúc đẩy quá trình phục hồi tế bào gan. Chất diệp lục, thường được gọi là "máu xanh", hỗ trợ quá trình giải độc gan.

Các enzyme phân hủy nicotine trong lá bí ngô giúp tăng tốc quá trình chuyển hóa nicotine và giảm sự lưu giữ nicotine trong máu, do đó làm giảm sự phụ thuộc vào thuốc lá và giảm các triệu chứng cai thuốc.

Những người hút thuốc nên cân nhắc ăn nhiều loại rau này hơn

Món ăn gợi ý: Rau bí xào tỏi

Nguyên liệu: Rau bí, tỏi, mỡ lợn

Cách làm:

- Chọn rau bí tươi, Ngọn bí có hoa và bí ngô non cũng rất ngon.

- Tước lớp vỏ cứng trên ngọn rau.

- Rửa sạch rau, vớt ra để ráo nước. Bạn có thể vò nát những chiếc lá cứng để hương vị ngon hơn.

- Đổ nước vào nồi và đun sôi. Cho 1 ít muối và dầu ăn rồi thả rau vào chần.

- Đợi rau vào chần cho đến khi chín.

- Vớt rau ra ngay, không chần quá lâu để tránh ảnh hưởng đến độ giòn và mềm của rau.

- Đun nóng chảo, cho mỡ lợn đã chiên và mỡ lợn vào xào cho đến khi tan chảy. Thêm tỏi băm vào xào cho đến khi thơm.

- Cho lá bí ngô non vào chảo và xào cùng.

- Xào đều cho đến khi các nguyên liệu thơm, sau đó thêm một chút muối và nước cốt gà để nêm nếm và tăng hương vị.

- Đổ một ít nước sạch vào thành nồi để làm ẩm.

- Xào đều cho đến khi các nguyên liệu thấm gia vị và dùng.

Dọn ra đĩa và thưởng thức! Đây là phiên bản giản dị của công thức: Bí đỏ xào mỡ lợn. Lá bí đỏ có màu xanh mướt hấp dẫn, vị thanh mát, giòn tan, rất thanh mát và ngon miệng.

Ăn loại rau này có thể thanh nhiệt, làm ẩm cơ thể khô hanh trong tiết trời thu hanh khô. Chất xơ và vitamin dồi dào trong món ăn cũng rất tốt cho sự hấp thụ và tiêu hóa của ruột.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!

(Theo Toutiao)

Đón lộc mùa thu 2025, 3 con giáp nhận tấm vé vàng, rộn ràng thăng chức, thu nhập tăng thêm

Mùa thu năm 2025, 3 con giáp may mắn sẽ đón nhận cơ hội vàng, mở ra bước ngoặt rực rỡ trong sự nghiệp. Đây là thời điểm thuận lợi để họ thăng chức, tăng thu nhập.

Xem phim, tôi bỗng nhớ đến một bạn học của con: Vì ảnh hưởng xấu từ cha mẹ mà cuối cùng rơi vào cảnh bị cô lập

Gia đình
Xem phim, tôi bỗng nhớ đến một bạn học của con: Vì ảnh hưởng xấu từ cha mẹ mà cuối cùng rơi vào cảnh bị cô lập

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tốt bụng, quyến rũ, đào hoa nở rộ, kiếm tiền thuận tay, tình tài đều như ý

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp tốt bụng, quyến rũ, đào hoa nở rộ, kiếm tiền thuận tay, tình tài đều như ý

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tránh được rắc rối một cách hoàn hảo đầu tháng 10, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh

Gia đình
Tử vi ngày mai: 3 con giáp tránh được rắc rối một cách hoàn hảo đầu tháng 10, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh

Ai có ngày sinh Âm lịch này, trước nghèo khó, sau giàu sang, tuổi trẻ chăm chỉ, trung niên sung túc

Gia đình
Ai có ngày sinh Âm lịch này, trước nghèo khó, sau giàu sang, tuổi trẻ chăm chỉ, trung niên sung túc

Lần đầu diễn ra Lễ hội mùa thu Yên Tử ở Quảng Ninh
Văn hóa - Giải trí

Lần đầu diễn ra Lễ hội mùa thu Yên Tử ở Quảng Ninh

Văn hóa - Giải trí

Lễ hội mùa thu Yên Tử - “Sắc thu thiền định” nhằm quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, thu hút ngày càng đông du khách đến với Yên Tử.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng nhiều lần vi phạm quy định về nhập cảnh
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng nhiều lần vi phạm quy định về nhập cảnh

Pháp luật

Sang Campuchia làm cho công ty nước ngoài chuyên về đánh bạc, lừa đảo trên mạng, bị xử lý nhiều lần khi về Việt Nam, nhưng đối tượng tiếp tục tái phạm.

Bí ẩn về kho báu 750 tấn vàng của đế chế Inca
Đông Tây - Kim Cổ

Bí ẩn về kho báu 750 tấn vàng của đế chế Inca

Đông Tây - Kim Cổ

Huyền thoại 750 tấn vàng của đế chế Inca xuất hiện từ thời người Tây Ban Nha xâm chiếm Nam Mỹ, dẫn đến hàng loạt các cuộc thám hiểm trong suốt hơn 500 năm.

Viktor Lê được đặc cách ở U23 Việt Nam
Thể thao

Viktor Lê được đặc cách ở U23 Việt Nam

Thể thao

Viktor Lê là cầu thủ duy nhất không hội quân đúng ngày với U23 Việt Nam. Nhưng lý do mà anh đưa ra được Ban huấn luyện thông cảm và chấp nhận.

'Bênh vực Hoàng Hường' sau cáo buộc kê khai sai thuế GTGT gần 2.000 tỷ đồng: Bao biện, cổ súy cho vi phạm
Bạn đọc

"Bênh vực Hoàng Hường" sau cáo buộc kê khai sai thuế GTGT gần 2.000 tỷ đồng: Bao biện, cổ súy cho vi phạm

Bạn đọc

Sau khi cơ quan Công an khởi tố Hoàng Hường, trên mạng xã hội nhiều người lại chọn cách bênh vực theo hướng “làm sai cũng được, miễn là đi từ thiện, giúp người”. Theo các chuyên gia, tư duy bao biện như trên là rất nguy hiểm, có thể cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Trump điều gấp 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới Chicago, chuyện gì đang xảy ra?
Điểm nóng

Ông Trump điều gấp 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới Chicago, chuyện gì đang xảy ra?

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh điều 300 lính Vệ binh Quốc gia đến Chicago, Nhà Trắng thông báo.

Kiểm lâm Lạng Sơn phối hợp cơ quan Công an kiểm tra xưởng bóc gỗ sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Kiểm lâm Lạng Sơn phối hợp cơ quan Công an kiểm tra xưởng bóc gỗ sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc

Liên quan đến phản ánh trên Báo Điện tử Dân Việt tại loạt bài “Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn", Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn cho biết đang phối hợp với cơ quan Công an vào cuộc xác minh, làm rõ.

Thủ tướng chỉ đạo: Kiểm soát giá nhà đất, xử lý ngân hàng SCB và các ngân hàng yếu kém
Kinh tế

Thủ tướng chỉ đạo: Kiểm soát giá nhà đất, xử lý ngân hàng SCB và các ngân hàng yếu kém

Kinh tế

Kết luận tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ nêu hàng loạt những giải pháp để ổn định kinh tế, tăng trưởng và phát triển, trong đó Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá nhà đất, xử lý các ngân hàng yếu kém, trong đó có SCB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) vẫn giật cấp 16, còn cách Quảng Ninh 290km, bao giờ suy yếu?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) vẫn giật cấp 16, còn cách Quảng Ninh 290km, bao giờ suy yếu?

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 290km. Dự báo đến 1 giờ sáng mai, bão số 11 trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu dần.

Tiền lương của công chức xã bao giờ thay đổi?
Xã hội

Tiền lương của công chức xã bao giờ thay đổi?

Xã hội

Trước khi có tiền lương mới được tính toán theo vị trí việc làm, thang bảng lương thì cán bộ, công chức, viên chức vẫn sẽ nhận mức lương và phụ cấp như lúc còn làm việc ở đơn vị cũ (trước ngày 1/7/2025).

Thị trường ô tô Việt cuối năm: Xe điện bứt tốc, sedan “hụt hơi”, đại lý đua khuyến mãi
Kinh tế

Thị trường ô tô Việt cuối năm: Xe điện bứt tốc, sedan “hụt hơi”, đại lý đua khuyến mãi

Kinh tế

Thị trường ô tô Việt Nam cuối năm 2025 đang đứng giữa hai lực kéo: Cơ hội bứt phá nhờ công nghệ xe xanh – số hóa, và áp lực cạnh tranh khốc liệt về giá, chi phí, hạ tầng.

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khoác “áo mới'
Thể thao

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khoác “áo mới"

Thể thao

Trang phục tập luyện của CLB Công an TP.HCM đã có 2 nhà tài trợ là Sacombank và Eximbank. Ngoài ra, sân tập luyện của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng có diện mạo mới khi được lắp hệ thống biển bảng của nhà tài trợ.

Nuôi dày đặc con đặc sản to dài này, nông dân Hà Tĩnh làm ra món gì mà đạt ngay sao OCOP?
Nhà nông

Nuôi dày đặc con đặc sản to dài này, nông dân Hà Tĩnh làm ra món gì mà đạt ngay sao OCOP?

Nhà nông

Từ trăn trở nâng cao giá trị của mô hình nuôi lươn không bùn, ông Nguyễn Minh Hà, xã Châu Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (trước thời điểm bỏ cấp huyện) đã mạnh dạn đầu tư và phát triển sản phẩm lươn sấy đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

2 Thượng tướng Quân đội giữ chức vụ mới, nhiều Bí thư Tỉnh ủy được điều động, luân chuyển trong tuần
Tin tức

2 Thượng tướng Quân đội giữ chức vụ mới, nhiều Bí thư Tỉnh ủy được điều động, luân chuyển trong tuần

Tin tức

Trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2025, diễn ra Đại hội Đảng bộ của nhiều tỉnh. Tại đây, các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự được công bố. Theo đó có nhiều Bí thư Tỉnh ủy đã được điều động, luân chuyển từ địa phương này sang địa phương khác hoặc về Trung ương.

Đoàn Công Vinh bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu trước ngay trước giờ Chung kết Mister Global 2025
Văn hóa - Giải trí

Đoàn Công Vinh bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu trước ngay trước giờ Chung kết Mister Global 2025

Văn hóa - Giải trí

Đoàn Công Vinh đột ngột phải nhập viện với tình hình sức khỏe không tốt ngay trước giờ Chung kết Mister Global 2025 sẽ diễn ra vào tối nay (5/10).

Toan tính đủ đường lấy chồng 'tổng tài', tôi tức nghẹn khi anh nói một câu
Gia đình

Toan tính đủ đường lấy chồng "tổng tài", tôi tức nghẹn khi anh nói một câu

Gia đình

Một câu nói đó thôi, mà tất cả thế giới màu hồng tôi tự vẽ ra bỗng chốc sụp đổ. Tôi điếng người. Cổ họng nghẹn đắng lại, không thể thốt nên lời.

Bài phát biểu của Giám đốc Học viện Tài chính trước 6.000 sinh viên “khoá học kỷ lục”
Xã hội

Bài phát biểu của Giám đốc Học viện Tài chính trước 6.000 sinh viên “khoá học kỷ lục”

Xã hội

"Đừng chỉ học để biết, hãy học để thay đổi. Đừng chỉ học để thi, hãy học để sáng tạo. Đừng chỉ học để có việc làm, hãy học để tạo ra việc làm cho người khác", NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính chia sẻ.

Công Phượng lại gặp hạn
Thể thao

Công Phượng lại gặp hạn

Thể thao

Giữa lúc Nguyễn Công Phượng tưởng chừng đã tìm được đường quay lại phong độ đỉnh cao, anh lại dính chấn thương.

Tổng thống Vucic cảnh báo về một thảm họa sắp xảy ra
Điểm nóng

Tổng thống Vucic cảnh báo về một thảm họa sắp xảy ra

Điểm nóng

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết tất cả các quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột toàn cầu, theo hãng tin Kurir.

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm
Nhà nông

Nuôi dày đặc con đặc sản bình dân hiền khô này, 9X Quảng Ninh vớt đến đâu bán hết đến đó, thu 250 triệu/năm

Nhà nông

Gần 10 năm gắn bó với mô hình nuôi ốc nhồi-con đặc sản bình dân, anh Vũ Hồng Thái, khu Hiệp Hòa 14, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh (địa bàn TX Quảng Yên trước đây) trở thành hộ khá giả với mức thu nhập hơn 250 triệu đồng/năm.

Leonardo DiCaprio sẽ giành tượng Oscar lần thứ 2?
Văn hóa - Giải trí

Leonardo DiCaprio sẽ giành tượng Oscar lần thứ 2?

Văn hóa - Giải trí

Leonardo DiCaprio trở lại với vai diễn Bob Ferguson trong bộ phim “One battle after another”, có khả năng giúp anh giành tượng vàng Oscar lần thứ hai.

Vì sao Càn Long không thể xa Hòa Thân?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Càn Long không thể xa Hòa Thân?

Đông Tây - Kim Cổ

Khi nhắc đến Hòa Thân, ai cũng biết đây là một một nhân vật khét tiếng với danh xưng “đệ nhất quan tham” trong lịch sử Trung Hoa. Của cải mà Hòa Thân đã tham ô, nhận hối lộ thì không có bất kỳ một vị quan tham nhũng nào trong lịch sử Trung Quốc cổ đại và hiện đại vượt qua được...

NÓNG: Tin bão mới nhất, chuyên gia dự báo thời điểm, vị trí bão số 11 (bão MATMO) đổ bộ, những tỉnh nào cần lưu ý?
Nhà nông

NÓNG: Tin bão mới nhất, chuyên gia dự báo thời điểm, vị trí bão số 11 (bão MATMO) đổ bộ, những tỉnh nào cần lưu ý?

Nhà nông

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự kiến bão số 11 (bão MATMO) sẽ đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong khoảng nửa đêm nay và rạng sáng mai.

Trương Vinh Hiển xin lỗi, Lý Hoàng Nam khép lại drama pickleball ra sao?
Thể thao

Trương Vinh Hiển xin lỗi, Lý Hoàng Nam khép lại drama pickleball ra sao?

Thể thao

Trên trang facebook cá nhân, Trương Vinh Hiển đã gửi lời xin lỗi tới NHM về drama vừa qua, đồng thời nhận đó là bài học đích đáng đối với anh. Về phía Lý Hoàng Nam, tay vợt này cũng xác nhận, Trương Vinh Hiển gửi lời xin lỗi tới mình và mong muốn NHM nhìn nhận sự việc một cách bao dung hơn...

Ngư dân gồng mình leo cột mỡ, nhận tiền thưởng nóng tưng bừng tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ
Chuyển động Sài Gòn

Ngư dân gồng mình leo cột mỡ, nhận tiền thưởng nóng tưng bừng tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

Chuyển động Sài Gòn

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ với nhiều hoạt động đặc sắc, đặc biệt trò leo cột mỡ thu hút đông đảo người dân, họ sẵn sàng rút tiền thưởng nóng cho các ngư dân leo cột mỡ.

Khởi công Nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.700 tỷ đồng – 'biểu tượng văn hóa mới' bên Hồ Tây
Tin tức

Khởi công Nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.700 tỷ đồng – "biểu tượng văn hóa mới" bên Hồ Tây

Tin tức

Một “biểu tượng văn hóa - nghệ thuật” mới đang được hình thành giữa lòng Hồ Tây (Hà Nội), không chỉ là công trình kiến trúc, Nhà hát Opera Hà Nội còn là tuyên ngôn về khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, hiện đại và hội nhập – nơi văn hóa Việt Nam vươn mình ra thế giới.

Làm rõ video nữ sinh ở Huế đánh bạn trước sự cổ vũ của nhiều người
Xã hội

Làm rõ video nữ sinh ở Huế đánh bạn trước sự cổ vũ của nhiều người
9

Xã hội

Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, TP.Huế đã có văn bản báo cáo Sở GDĐT thành phố về vụ việc một nữ sinh của trường này bị đánh, quay video clip.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 đêm nay ảnh hưởng đất liền, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra công điện khẩn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 đêm nay ảnh hưởng đất liền, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra công điện khẩn

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km. Cũng trong hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp vừa ký công điện số 12/CĐ-BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11 (bão MATMO).

Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng là Nhà khoa học của nhà nông với nhiều sáng kiến phát triển cây vải thiều Thanh Hà
Nhà nông

Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng là Nhà khoa học của nhà nông với nhiều sáng kiến phát triển cây vải thiều Thanh Hà

Nhà nông

Triển khai nhiều đề án có lợi cho dân, Tiến sĩ Trịnh Văn Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận là 1 trong 32 Nhà khoa học của nhà nông 2025.

Ông Lê Ngọc Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ mới
Tin tức

Ông Lê Ngọc Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ mới

Tin tức

Ngày 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I diễn ra tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị). Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt sau khi hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị mới.

