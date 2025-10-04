Mách bạn cách nấu 2 món canh dưỡng sinh, bổ khí huyết cho phụ nữ giúp da dẻ hồng hào cải thiện sức sống

Phụ nữ thường bị nhiễm hàn, cơ thể lạnh, tay chân lạnh, huyết kém, khí suy – là căn nguyên của nhiều vấn đề sức khoẻ phụ nữ.

Những món canh dưỡng sinh không chỉ bổ khí huyết mà còn giữ ấm tử cung, làm hồng hào da dẻ, cải thiện sức sống.

Dân Việt giới thiệu cách nấu 2 món canh dưỡng sinh rất tốt cho sức khoẻ phụ nữ như sau:

1. Canh dưỡng sinh: Trứng ngải cứu đường đỏ – trừ hàn, điều kinh, bổ tỳ khí.

Nguyên liệu:

-Trứng gà, ngải cứu, đường đỏ, táo đỏ, kỷ tử, (gừng)

Cách làm:

- Ngải cứu rửa sạch (không ăn được có thể trần qua 1 lần với nước sôi cho bớt đắng), nước sôi cho ngải cứu vào đun 5 phút, sau đó vớt ra.

- Cho tiếp đường đỏ, táo đỏ, kỷ tử vào, (gừng)

- Đường tan thì cho trứng gà vào, mở nhỏ lửa, chờ cho trứng định hình thì cho ngải cứu vào đun lửa nhỏ tiếp khoảng 10 phút là được.

- Đổ ra bát và ăn lúc nóng, ăn trứng và uống canh.

Ngoài cách nấu canh trên có thể nấu bằng cách nấu nguyên quả như sau:

- Ngải cứu, trứng, táo đỏ vào nồi đun sôi khoảng 10 phút rồi lấy trứng ra, bóc vỏ, tiếp tục cho trứng vào, cùng kỷ tử và đường đỏ, đun tiếp khoảng 20 phút là ăn được

2. Canh dưỡng sinh: Táo hấp hoàng kỳ – bổ khí, dưỡng huyết, đẹp da.

Nguyên liệu:

- 1 quả táo, 2–3 quả táo đỏ, vài lát hoàng kỳ, ít kỷ tử, đường đỏ

Cách làm:

- Táo rửa sạch, bỏ hạt và cắt thành từng miếng

- Cho táo vào bát, thêm táo đỏ, đường đỏ, hoàng kỳ và kỷ tử, có thể cho thêm một xíu xiu nước hoặc không.

- Hấp trong 25-30 phút, lấy ra và ăn lúc còn nóng, ăn cả táo và uống canh.

Táo nấu nước uống cũng dùng nguyên liệu y hệt. Hoặc có thể thay thế, thêm bớt bằng các nguyên liệu khác như hoa hồng khô, long nhãn, dâu tằm khô, nấm tuyết,...

Sau khi rửa sạch cắt nhỏ thì cho tất cả các nguyên liệu vào bình nước và đun khoảng 20-30 phút rồi uống nước

Nước táo thơm ngọt dễ uống, trẻ em, phụ nữ có thai, đang cho con bú, người già đều có thể uống.

Lưu ý: xem xét tình trạng cơ thể và sức khoẻ trước khi sử dụng, 1 tuần 2-3 lần là đủ, nhiều quá cũng không tốt.

Chúc các bạn thành công với món canh dưỡng sinh này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Trúc Vy thực hiện