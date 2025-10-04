Mách bạn cách nấu 2 món canh dưỡng sinh, bổ khí huyết cho phụ nữ giúp da dẻ hồng hào cải thiện sức sống

Á vương Nhất Vũ: Từ chơi nhạc cho Đức Phúc đến mạnh bạo thử sức với điện ảnh
Nhất Vũ từng được biết đến là Producer (nhà sản xuất nhạc) và DJ nổi tiếng tại Hà Thành. Anh từng chơi nhạc cho Đức Phúc, Amee, Andree Right Hand…
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Phụ nữ thường bị nhiễm hàn, cơ thể lạnh, tay chân lạnh, huyết kém, khí suy – là căn nguyên của nhiều vấn đề sức khoẻ phụ nữ.
Những món canh dưỡng sinh không chỉ bổ khí huyết mà còn giữ ấm tử cung, làm hồng hào da dẻ, cải thiện sức sống.
Dân Việt giới thiệu cách nấu 2 món canh dưỡng sinh rất tốt cho sức khoẻ phụ nữ như sau:
Nguyên liệu:
-Trứng gà, ngải cứu, đường đỏ, táo đỏ, kỷ tử, (gừng)
Cách làm:
- Ngải cứu rửa sạch (không ăn được có thể trần qua 1 lần với nước sôi cho bớt đắng), nước sôi cho ngải cứu vào đun 5 phút, sau đó vớt ra.
- Cho tiếp đường đỏ, táo đỏ, kỷ tử vào, (gừng)
- Đường tan thì cho trứng gà vào, mở nhỏ lửa, chờ cho trứng định hình thì cho ngải cứu vào đun lửa nhỏ tiếp khoảng 10 phút là được.
- Đổ ra bát và ăn lúc nóng, ăn trứng và uống canh.
Ngoài cách nấu canh trên có thể nấu bằng cách nấu nguyên quả như sau:
- Ngải cứu, trứng, táo đỏ vào nồi đun sôi khoảng 10 phút rồi lấy trứng ra, bóc vỏ, tiếp tục cho trứng vào, cùng kỷ tử và đường đỏ, đun tiếp khoảng 20 phút là ăn được
2. Canh dưỡng sinh: Táo hấp hoàng kỳ – bổ khí, dưỡng huyết, đẹp da.
Nguyên liệu:
- 1 quả táo, 2–3 quả táo đỏ, vài lát hoàng kỳ, ít kỷ tử, đường đỏ
Cách làm:
- Táo rửa sạch, bỏ hạt và cắt thành từng miếng
- Cho táo vào bát, thêm táo đỏ, đường đỏ, hoàng kỳ và kỷ tử, có thể cho thêm một xíu xiu nước hoặc không.
- Hấp trong 25-30 phút, lấy ra và ăn lúc còn nóng, ăn cả táo và uống canh.
Lưu ý: xem xét tình trạng cơ thể và sức khoẻ trước khi sử dụng, 1 tuần 2-3 lần là đủ, nhiều quá cũng không tốt.
Chúc các bạn thành công với món canh dưỡng sinh này!
*Món ăn và hình ảnh do Fb Trúc Vy thực hiện
Theo tử vi ngày mai, mùa thu mang lại sự giàu có và may mắn cho 4 con giáp này, trong khi mùa đông mang lại sự thịnh vượng, sự nghiệp thăng tiến.