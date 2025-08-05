Chủ đề nóng

80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Việt Nam trong tôi
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Loại thịt quốc dân, bổ phổi, tốt xương, giàu đạm, ít chất béo, làm món này ăn cực kì hao cơm

Hoàng Thuỷ
Loại thịt này cũng cung cấp chất đạm dồi dào, ít chất béo, là thực phẩm ưu tiên sử dụng cho người muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh.
Thịt gà là loại thịt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như cung cấp protein, hỗ trợ tăng cơ, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, và tăng cường hệ miễn dịch.

Loại thịt này chứa các vitamin và khoáng chất quan trọng, giúp duy trì sức khỏe tổng thể.

Loại thịt này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không chứa nhiều chất béo. Theo đông y, thịt gà là loại thịt có vị ngọt, tính ẩm, không độc, lành mạnh phổi, có tác dụng làm ôn trung ích khí, bổ tinh tủy giúp bồi bổ cơ thể cho người mắc bệnh lâu ngày.

Ngoài ra loại thịt này cũng cung cấp chất đạm dồi dào, ít chất béo. 

Ngoài ra loại thịt này cũng cung cấp chất đạm dồi dào, ít chất béo. Do đó, đây là thực phẩm ưu tiên sử dụng khi người dùng muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.

Loại thịt này cũng được chứng minh giúp ngừa bệnh viêm khớp cũng như các bệnh liên quan đến xương.

Từ loại thịt này có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon khác nhau. Nếu đã quen thuộc với món phở gà, cơm gà hay gà nướng, gà kho, bạn thử làm món gà sốt chua ngọt như sau:
Nguyên liệu thịt gà sốt chua ngọt:

- 3 đùi gà công nghiệp (có thể thay bằng má đùi gà)

- 1 quả trứng gà

- 1 củ tỏi băm

- 3 thìa canh bột chiên giòn

- Vừng trắng rang trang trí

- Sốt: 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh giấm, 2 muỗng canh mắm, 1 muỗng canh tương cà, 1 muỗng tương ớt, 2 muỗng canh nước lọc.

Nước sốt

Cách làm thịt gà sốt chua ngọt:

- Gà rửa sạch, lọc xương, thái miếng vuông vừa ăn

- Cho 1 quả trứng gà vào tô thịt gà cùng với bột chiên giòn, bóp đều hỗn hợp.

Ướp gà

- Cho dầu vào láng mặt chảo hoặc có thể ngập dầu nếu thích gà giòn và ngậy hơn

- Chiên vàng gà đều các mặt sau đó vớt ra đĩa.

Chiên gà

- Phi thơm tỏi băm, cho sốt vào đun sôi, cho gà vào đảo đều cho thấm sốt.

- Khi gà đã áo đều sốt và cạn sốt thì rắc thêm vừng rang để đĩa gà gấp dẫn hơn và thơm ngon hơn.

Món này làm dễ và rất hao cơm.

Món ăn cực kỳ hao cơm

Chúc các bạn thành công với món gà sốt chua ngọt!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoàng Thuỷ thực hiện.

Loại thịt bổ xương, dưỡng khớp, hương vị thơm ngon, làm món này vạn người mê

Loại thịt bổ xương, dưỡng khớp, hương vị thơm ngon, làm món này vạn người mê

Loại thịt ít chất béo, nhiều dinh dưỡng, giúp bổ xương, tốt tim, làm món này ăn kiểu gì cũng ngon

Loại thịt ít chất béo, nhiều dinh dưỡng, giúp bổ xương, tốt tim, làm món này ăn kiểu gì cũng ngon

