Theo thông tin, vào khoảng 7 giờ 10 phút ngày 23/7, ảnh hưởng của cơn bão số 3, một trận lốc xoáy kèm mưa lớn, có giông đã quét qua địa bàn ấp Sóc Tức, Trung An và An Thạnh, thuộc xã Ba Chúc, tỉnh An Giang.

Một nhà dân bị sập hoàn toàn do lốc xoáy, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 sáng 23/7, trên địa bàn xã Ba Chúc, tỉnh An Giang. Ảnh: Fanpage UBND xã Ba Chúc

Cụ thể, có 19 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 10 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, 1 căn sập hoàn toàn và 8 căn nhà tốc mái, thiệt hại từ 50-60% và 1 Trạm y tế bị tốc mái hoàn toàn; nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng nặng. Hiện chưa thống kê được tài sản bị thiệt hại.

Một nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 sáng 23/7, trên địa bàn xã Ba Chúc, tỉnh An Giang. Ảnh: Fanpage UBND xã Ba Chúc

Sáng cùng ngày, Chính quyền địa phương xã Ba Chúc đã có mặt tại các nơi bị thiệt hại thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại do giông lốc và huy động lực lược Công an, quân sự, đồn biên phòng, Đoàn viên thanh niên khắc phục, dọn dẹp, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước mắt UBND xã hỗ trợ mỗi hộ gia đình bị thiệt hại 1 triệu đồng. Ngoài ra Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Chúc đã vận động mạnh thường quân nhu yếu phẩm cho các hộ bị ảnh hưởng do bão số 3 và làm công tác hậu cần cho lực lượng.

Lực lược Công an, quân sự, biên phòng, Đoàn viên thanh niên... hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Fanpage UBND xã Ba Chúc

Hiện địa phương đang lên phương án hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cửa và kiến nghị tỉnh hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, trong 2 ngày 21 và 22/7, do ảnh hưởng bão số 3 nên nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra mưa dông, gió giật gây thiệt hại về nhà ở, cây xanh đổ ngã.

Đại diện Chính quyền địa phương xã Ba Chúc đã có mặt tại các nơi bị thiệt hại thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân bị thiệt hại do giông lốc. Ảnh: Fanpage UBND xã Ba Chúc

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang, trong 2 ngày 21 và 22/7, toàn tỉnh An Giang có 99 căn nhà bị thiệt hại (11 căn sập, 88 căn nhà tốc mái) trên địa bàn 22 xã, phường, đặc khu, ước thiệt hại ban đầu trên 3,6 tỷ đồng. Nhiều nhất là xã Nhơn Mỹ 19 căn, xã Tân Hiệp 10 căn.

Sóng to, gió lớn làm chìm 1 phương tiện tàu cá khi đang hoạt động trên biển (tại Đặc khu Phú Quốc); nhiều cây xanh đổ ngã. Rất may các vụ việc không có thiệt hại về người.

Đại diện Chính quyền địa phương xã Ba Chúc thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân bị thiệt hại do giông lốc. Ảnh: Fanpage UBND xã Ba Chúc

UBND, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các cấp đã xuống hiện trường xác minh, thăm hỏi, động viên các hộ bị thiệt hại, đồng thời chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Điều động lực lượng đội xung kích phòng chống thiên tai tham gia hỗ trợ người dân chằng chống, dựng lại nhà ở sớm ổn định cuộc sống.