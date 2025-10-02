Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga

“Siêu cảng” logistics của Bầu Hiển sắp có kho hàng không kéo dài tích hợp lớn nhất khu vực
Tại Đại hội Thế giới Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FWC 2025), Việt Nam SuperPort TM , liên doanh giữa Tập đoàn YCH (Singapore) và Tập đoàn T&T (Việt Nam) đã giới thiệu Kho hàng không kéo dài, một cấu phần trọng yếu của trung tâm logistics đa phương thức đặt tại tỉnh Phú Thọ. Sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc nâng cao năng lực kết nối logistics hàng không và củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu.