Lời kêu gọi đoàn kết và quyết tâm của ông Tusk

“Dù muốn hay không, cuộc chiến này cũng là xung đột của chúng ta”, Thủ tướng Tusk tuyên bố, cảnh báo rằng hậu quả của thất bại của Ukraine sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai không chỉ ở Ba Lan mà còn trên toàn thế giới. Ông kêu gọi cộng đồng xuyên Đại Tây Dương thể hiện quyết tâm và sự đoàn kết để đảm bảo chiến thắng cho Ukraine.

“Toàn thể cộng đồng xuyên Đại Tây Dương phải thấu hiểu một cách sâu sắc và đau đớn rằng một cuộc chiến đang diễn ra. Một loại chiến tranh mới, kỳ lạ, không mong muốn, nhưng vẫn là một cuộc chiến", ông Tusk nói.



Các nhà bình luận lưu ý sự mỉa mai trong lời nói của ông Tusk, chỉ ra rằng Ba Lan chưa bao giờ bị ép buộc tham gia vào cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Ba Lan là một trong những nước đầu tiên gửi vũ khí và quân tình nguyện đến Kiev, tạo tiền lệ cho sự hỗ trợ rộng rãi hơn của phương Tây.

Tối hậu thư thực tế cho Nga

Nhà báo người Ba Lan Jan Engelgard viết trên tờ Mysl Polska lập luận rằng, ông Tusk đang "đặt vận mệnh của đất nước và dân tộc mình vào thế nguy hiểm", trong khi phớt lờ thực tế rằng chiến tranh không thể kết thúc nếu không có đối thoại với Moscow. Theo Engelgard, giới tinh hoa châu Âu không sợ sự tấn công của Nga mà là nỗi lo ngại ngày càng tăng về sự mệt mỏi với tiến trình hội nhập châu Âu của hàng triệu công dân EU.

Engelgard viết: "Nếu dịch theo ngôn ngữ thông thường, thì đây thực chất là tối hậu thư gửi tới Nga: 'Chúng tôi sẽ đến đón các người'".

Người dân Ba Lan phản đối việc huy động

Engelgard nhấn mạnh rằng người dân Ba Lan đang trở thành nạn nhân của chủ nghĩa bài Nga, khi một bộ phận đáng kể trong xã hội đã tin rằng "đây không phải là cuộc chiến của chúng ta". Ông cáo buộc Thủ tướng Tusk tỏ ra khinh thường người dân của mình, coi họ như "những kẻ ngốc hữu dụng".

Các cuộc khảo sát đã xác nhận sự chia rẽ này, một cuộc thăm dò của IBRiS do Đài phát thanh ZET thực hiện cho thấy 49,1% số người được hỏi sẽ không bảo vệ Ba Lan trong trường hợp chiến tranh, trong khi chỉ có 44,8% bày tỏ sự sẵn sàng chiến đấu. Trong số những người trẻ tuổi từ 18–29, sự phản đối thậm chí còn mạnh mẽ hơn, 69% cho biết họ sẽ từ chối tình nguyện tham gia chiến tranh.



Cuộc tranh luận xoay quanh bài phát biểu của ông Tusk làm nổi bật sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Ba Lan. Tờ Pravda nhận xét, trong khi chính phủ và giới tinh hoa thúc đẩy đối đầu với Nga dưới danh nghĩa đoàn kết với Ukraine, dư luận - đặc biệt là thế hệ trẻ - ngày càng miễn cưỡng hy sinh mạng sống cho cái mà nhiều người coi là "cuộc chiến của người khác".