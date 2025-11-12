Lợn hơi ở Việt Nam tiếp tục rớt giá mạnh, thị trường tiêu thụ yếu, xuất khẩu thịt lợn đang giảm

Giá lợn hơi giảm sâu, người chăn nuôi cầm chắc thua lỗ

Giá lợn hơi hôm nay phá vỡ kỷ lục thấp nhất trong vòng hơn 2 năm qua, lùi sâu về vùng giá 47.000 đồng/kg. Miền Bắc giảm liên tiếp nhiều ngày, tại Lào Cai và Lai Châu hạ xuống mức giá 47.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Hà Nội, Hưng Yên,... giảm còn 48.000 đồng/kg. Trung bình vùng giá 48.100 đồng/kg.

Miền Trung giảm 1 giá tại Đắk Lắk và Khánh Hòa, về lần lượt giá 47.000 - 48.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại đi ngang quanh mức 47.400 đồng/kg.

Thị trường miền Nam giảm tại An Giang và Cà Mau, về mức giá 49.000 - 50.000 đồng/kg. Trung bình vùng giá 49.400 đồng/kg.

Với giá này người chăn nuôi cầm chắc thua lỗ. Giá lợn hơi bình quân cả nước hiện giảm xuống còn hơn 48.000 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam tiếp tục giảm giá bán lợn hơi ở miền Bắc thêm 1.000 đồng còn 51.000 đồng/kg, miền Nam 52.500 đồng/kg. Giá lợn hơi giảm liên tục kéo giá lợn giống giảm thêm từ 50.000 - 200.000 đồng/con, hiện phổ biến cả nước từ 1,95 - 2 triệu đồng/con (khoảng 10kg).

Giá lợn hơi tiếp tục rớt mạnh, giá lợn bình quân cả nước chỉ còn mức 48.600 đồng/kg.

Trong tháng 10/2024, giá lợn hơi ở các tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 52.000-57.000 đồng/kg. Cụ thể: Giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg, những ngày đầu tháng 10/2025 giá giảm từ 1.000 - 6.000 đồng/kg, sau tiếp tục giảm 4.000 - 7.000 đồng/kg, đến cuối tháng giảm thêm 1.000 - 4.000 đồng/kg so với tháng 9/2025.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động trong khoảng 53.000 - 57.000 đồng/kg, trong những ngày đầu tháng giá lợn hơi có tăng nhẹ, sau đó giảm từ 1.000 - 6.000 đồng/kg, đến giữa tháng giảm 6.000 đồng/kg, những ngày cuối tháng giảm tiếp từ 4.000 - 6.000 đồng/kg so với những ngày cuối tháng 9/2025.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Nam dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg, những ngày đầu tháng giá lợn hơi giảm từ 1.000 – 6.000 đồng/kg, đến giữa tháng giảm 6.000 - 7.000 đồng/kg và cuối tháng tiếp tục giảm từ 5.000 - 8.000 đồng/kg so với những ngày cuối tháng 9/2025.

Từ đầu tháng 11 đến nay, giá lợn hơi vẫn liên tục giảm. Sự lây lan của dịch bệnh là nguyên hiểm khiến người tiêu dùng dè dặt hơn, làm giảm nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trong nước. Điều này khiến giá lợn hơi giảm mạnh trong giai đoạn này.

Chăn nuôi lợn cũng gặp khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi - ASF diễn biến phức tạp khiến đàn lợn trên cả nước giữ được rất khó nhọc.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, ước tính tổng đàn lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 10/2025 đạt 26,4 triệu con, chỉ tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Chăn nuôi lợn đến nay gặp nhiều khó khăn do dịch ASF diễn biến phức tạp. Dịch bệnh bùng phát mạnh và gây thiệt hại chủ yếu tại hộ chăn nuôi nhỏ, trong khi các doanh nghiệp và cơ sở chăn nuôi theo chuỗi liên kết sản xuất tiếp tục ổn định hơn nhờ đảm bảo được các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Tiêu thụ thịt trong nước thấp và xuất khẩu thịt giảm cũng gây khó khăn về đầu ra cho chăn nuôi trong nước.

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong quý III/2025, Việt Nam xuất khẩu 5,06 nghìn tấn thịt và sản phẩm thịt, trị giá 26,5 triệu USD, giảm 19,5% về lượng và giảm 11,9% về trị giá so với quý II/2024; So với quý III/2024 giảm 4,4% về lượng và tăng 6,6% về trị giá.

Thịt và sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường thuộc khu vực châu Á. Trong đó xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông là nhiều nhất, chiếm 42,23% về lượng và chiếm 55,92% về trị giá trong tổng xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt của cả nước trong quý III/2025, đạt 2,14 nghìn tấn, trị giá 14,82 triệu USD, giảm 14,8% về lượng và giảm 13,7% về trị giá so với quý II/2025; So với quý III/2024 giảm 13,3% về lượng và giảm 4,6% về trị giá.

Trong quý III/2025, các chủng loại thịt và các sản phẩm từ thịt xuất khẩu chủ yếu gồm: Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (chủ yếu là thịt ếch đông lạnh) được xuất khẩu chủ yếu sang Bỉ, Pháp, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha…; Thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (chủ yếu là thịt lợn sữa nguyên con đông lạnh và thịt lợn nguyên con đông lạnh) được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Hồng Kông; Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (chủ yếu là chân gà đông lạnh) được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc, Hồng Kông, Lào…

Trong 9 tháng năm 2025, xuất khẩu các chủng loại thịt và các sản phẩm từ thịt xuất khẩu của Việt Nam đạt 16,7 nghìn tấn, trị giá 86,54 triệu USD, giảm 0,8% về lượng, nhưng tăng 16,2% về trị giá so với 9 tháng năm 2024. Hồng Kông, Trung Quốc, Bỉ, Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Singapore, Tây Ban Nha... là những thị trường xuất khẩu thịt lớn của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc, Canada, Singapore, Tây Ban Nha tăng trưởng tốt.

Xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam trong những năm gần đây có xu hướng phục hồi và tăng trưởng. Với nhu cầu tiêu thụ thịt tăng cùng với các yếu tố về kiểm soát dịch bệnh... Hy vọng cơ hội cho xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trưởng hơn, tạo điều kiện cho chăn nuôi trong nước tiêu thụ sản phẩm được nhiều hơn.

Tiêu thụ thịt lợn sẽ phục hồi, cần các kịch bản ứng phó

Theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026, trong đó có thịt lợn, sẽ tăng từ 10-15%. Để ứng phó, các doanh nghiệp và hộ nuôi đã xây dựng kế hoạch cung ứng chi tiết. Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ, ngay cả khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đủ điều kiện tái đàn hoặc bị thiệt hại bởi dịch bệnh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nhu cầu tiêu thụ vào cuối năm được dự báo sẽ còn tăng mạnh hơn, đặc biệt dịp Tết. Tuy nhiên, Cục này cũng cảnh báo nguồn cung sẽ chịu áp lực lớn từ chi phí đầu vào, nhất là nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi như ngô, đậu tương, lúa mì.

Trong quý III/2025, thị trường thịt trong nước rõ ràng yếu hơn. Bão lũ và dịch bệnh ASF khiến nhiều chuồng trại bị hư hỏng, thiệt hại về lứa lợn chuẩn bị cho Tết.

Hiện, sản lượng lợn sản xuất trong nông hộ nhỏ lẻ giảm còn 35-40%, sản lượng lợn sản xuất trong hộ chuyên nghiệp và trang trại đã chiếm tới 60-65%. Theo khuyến cáo từ Cục Thú y, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong vùng xảy ra dịch không nên tái đàn bằng mọi giá, mà phải đảm bảo sạch mầm bệnh, nhằm hạn chế nguy cơ thiệt hại cao.

Theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026, trong đó có thịt lợn, sẽ tăng từ 10-15%.

Để đảm bảo cân đối nguồn cung cầu, nhất là dịp Tết Nguyên đán, nguồn cung thịt lợn sẽ phải tăng thêm từ 10-15%. Vì thế đây là thời điểm các đơn vị chăn nuôi tập trung tái đàn. Nhưng muốn tái đàn bền vững, đảm bảo được nguồn cung thì công tác phòng ngừa dịch bệnh là yếu tố tiên quyết.

Theo tính toán của Cục Chăn nuôi, số lượng thịt lợn tiêu thụ cả năm nay ước khoảng 4 triệu tấn. Riêng tháng Tết nhu cầu tăng từ 10 - 15%. Trong khi đó, bão Ragasa và bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại hơn 8.000 tỷ đồng, cuốn trôi hơn 400.000 con gia cầm và 1.638 con gia súc. Tính từ đầu năm đến tháng 10, tổng vật nuôi thiệt hại đã vượt khoảng 1,1 triệu con.

Để đảm bảo cân đối nguồn cung, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo các địa phương không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tập trung phòng dịch bệnh tốt để đảm bảo tổng đàn không bị hao hụt. Bộ cũng đề nghị các tập đoàn, trang trại quy mô lớn tăng đàn, bổ sung nguồn cung thịt lớn trước và sau Tết.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ nay đến cuối năm, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản sẽ còn bị ảnh hưởng bởi hậu bão và mưa lớn trên diện rộng tại hầu hết khu vực Bắc bộ, gây thiệt hại về trồng trọt, chăn nuôi lợn và nuôi trồng thủy sản.

Hiện nay các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả của bão và mưa lũ, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân nơi bị ảnh hưởng. Chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng do dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp nhưng dần sẽ được khắc phục.

Trọng tâm hiện nay là ổn định nguồn cung thực phẩm cuối năm, cân đối cung – cầu, kiểm soát giá con giống, thức ăn, thuốc thú y và giảm chi phí sản xuất.

Dù còn đối mặt nhiều rủi ro về dịch bệnh và chi phí đầu vào, ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn được kỳ vọng giữ vững đà tăng trưởng nhờ nguồn cầu tiêu dùng nội địa tăng cao dịp cuối năm và hoạt động xuất khẩu được mở rộng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững toàn ngành trong năm 2026.