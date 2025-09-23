Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân giao lưu với thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond

Sáng 23/9, tại TP.HCM, diễn ra trận giao lưu bóng chuyền hữu nghị giữa cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân với Thủy thủ tàu HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh đang có chuyến thăm hữu nghị TP.HCM.

Thượng tá Phan Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, chủ trì đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond tại cảng Nhà Rồng.

Trận đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết, thể hiện tinh thần thể thao, giao hữu, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Anh.

HMS Richmond dài 133m, trọng tải 4.812 tấn, biên chế 193 thủy thủ. Ảnh: mod.gov

Hoạt động diễn ra đúng dịp kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Vương quốc Anh, qua đó góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng giữa hai nước đồng thời quảng bá hình ảnh Hải quân Nhân dân Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 giao lưu bóng chuyền với Thủy thủ tàu HSM Richmond.

Trước đó, ngày 22/9, tàu HMS Richmond đã cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP. Hồ Chí Minh từ ngày 22 đến 25/9. Các thủy thủ Anh tham gia chào xã giao lãnh đạo TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; giao lưu văn hóa, thể thao với cán bộ, chiến sĩ hải quân Việt Nam; tham quan một số di tích tại thành phố.

Trao quà lưu niệm cho đội bóng chuyền của tàu HMS Richmond.

HMS Richmond là khinh hạm lớp Type 23, đưa vào sử dụng năm 1993, dài 133m, trọng tải 4.812 tấn, biên chế 193 thủy thủ. Tàu có khả năng tác chiến trên các đại dương, triển khai nhiều nhiệm vụ đa dạng, từ chống ma túy, cướp biển đến chống buôn người và trấn áp tội phạm.

Đoàn cán bộ của Lữ đoàn 125, Vùng 2 tham quan trên tàu HMS Richmond.

Thượng tá phan Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 đánh giá, sự hiện diện của tàu HMS Richmond minh chứng cho sự phát triển ngày càng thực chất của quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh cũng như lực lượng Hải quân 2 nước.