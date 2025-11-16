Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở sẽ làm gì khi phát hiện bạo lực gia đình?

Câu hỏi: Bạn đọc Thu Hằng (Hà Nội) hỏi chức năng nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở khi phát hiện hành vi bảo lực gia đình là gì?

Trả lời:

Luật sư Cao Thanh Tâm - Giám đốc Công ty luật TNHH CTT Piper Việt Nam, Đoàn luật sư Hà Nội chia sẻ về các nội dung trên cụ thể như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 có nhiệm vụ như sau: Hỗ trợ nắm tình hình về an ninh, trật tự; Hỗ trợ Công an cấp xã nắm tình hình vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách thông qua nguồn tin của nhân dân, phương tiện thông tin đại chúng theo hướng dẫn của Công an cấp xã.

Khi phát hiện, tiếp nhận thông tin vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách phải báo ngay cho Công an cấp xã; có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, hướng dẫn của Công an cấp xã; kịp thời ngăn chặn hành vi xâm phạm, đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân, tài sản của cơ quan, tổ chức trong điều kiện, khả năng cho phép và theo quy định của pháp luật...



Khi phát hiện bạo lực gia đình, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phải báo ngay cho Công an cấp xã và hỗ trợ theo quy định. Trong ảnh lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở diễn tập thực binh tình huống (Ảnh: Đ.X.).

Do vậy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở khi phát hiện vụ việc bạo lực gia đình trên địa bàn đang phụ trách thì phải báo cho cơ quan Công an cấp xã và cần phải hỗ trợ như sau:

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, hướng dẫn của Công an cấp xã;

Kịp thời ngăn chặn hành vi xâm phạm, đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị bạo lực gia đình trong điều kiện, khả năng cho phép và theo quy định của pháp luật.

Theo quy định về bố trí lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, đối với thôn, khu dân cư có dưới 800 hộ dân được bố trí 3 thành viên Tổ bảo vệ ANTT; thôn, khu dân cư có từ 800 hộ dân đến dưới 1.000 hộ dân được bố trí 4 thành viên Tổ bảo vệ ANTT; thôn, khu dân cư có từ 1.000 hộ dân trở lên được bố trí 5 thành viên Tổ bảo vệ ANTT.



Đây là những "cánh tay nối dài", "đôi mắt thứ 2" của lực lượng Công an xã chính quy, sát cánh đồng hành, hỗ trợ lực lượng Công an xã chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT khi được huy động.