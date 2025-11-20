Chủ đề nóng

Lý do chuyên gia khuyến cáo hộ kinh doanh tách bạch dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh và dòng tiền cá nhân

Thứ năm, ngày 20/11/2025 18:22 GMT+7
Chuyên gia cho rằng, việc tách bạch dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh và dòng tiền cá nhân vừa giúp hộ kinh doanh dễ dàng theo dõi, quản lý hoạt động kinh doanh minh bạch, vừa thuận tiện hơn rất nhiều khi giải trình với cơ quan thuế.
Bộ Tài chính đã công bố Quyết định 3389/QĐ-BTC về Đề án "Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán"; Quyết định 3352/QĐ-CT của Cục Thuế về phát động Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”...

Theo các chuyên gia, việc chuyển đổi sang thuế kê khai không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là bước đi quan trọng nhằm kiến tạo môi trường tài chính - kinh doanh công bằng, minh bạch và hiện đại; tạo điều kiện để hộ kinh doanh minh bạch doanh thu, thuận lợi hơn trong việc triển khai các thủ tục vay vốn, mở rộng quy mô và nâng cao uy tín trên thị trường.

Tại tọa đàm "Chuyển đổi số ngành thuế & hệ sinh thái tài chính cho hộ kinh doanh", hộ kinh doanh Lẩu mắm Trúc Giang mở cửa hàng ăn tại nhà, có doanh thu khoảng trên 1 tỷ đồng, thuộc Hộ kinh doanh nhóm 2 theo Nghị quyết, đặt câu hỏi: Chủ hộ kinh doanh đã có tài khoản ngân hàng cá nhân, vậy có bắt buộc mở tài khoản riêng cho nhà hàng không?.

Đồng thời, đại diện hộ kinh doanh Lẩu mắm Trúc Giang nêu: Ngân hàng có giải pháp nào cho những hộ kinh doanh muốn dùng tài khoản cá nhân (không mở tài khoản tên hộ kinh doanh) nhưng vẫn theo dõi được các dòng tiền kinh doanh không lẫn với dòng tiền cá nhân?

Toàn cảnh tọa đàm. 

Về vấn đề này, bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Tổng thư ký Hội tư vấn thuế Việt Nam cho biết, hiện tại, trước ngày 01/01/2026, pháp luật chưa bắt buộc hộ kinh doanh phải mở tài khoản riêng.

Tuy nhiên, việc dùng chung tài khoản cá nhân cho cả giao dịch cá nhân và kinh doanh sẽ gây khó khăn cho hộ kinh doanh trong việc bóc tách dòng tiền và giải trình với cơ quan thuế. Do đó, các chuyên gia khuyến nghị hộ kinh doanh nên tách riêng một hoặc một số tài khoản (có thể là tài khoản cá nhân nhưng chỉ dùng cho kinh doanh, hoặc tài khoản tên hộ kinh doanh) để quản lý riêng dòng tiền kinh doanh.

Do đó, dù có thể dùng một tài khoản cá nhân hoặc mở tài khoản tên hộ kinh doanh, vị chuyên gia khuyến cáo nên tách riêng một hoặc một số tài khoản chỉ để nhận các khoản thanh toán từ hoạt động kinh doanh. Việc này vừa giúp hộ kinh doanh dễ dàng theo dõi, quản lý hoạt động kinh doanh của mình một cách minh bạch, vừa thuận tiện hơn rất nhiều khi giải trình với cơ quan thuế.

Ngoài ra, bà Hải lưu ý, dự kiến từ ngày 01/01/2026, các hộ kinh doanh sẽ được khuyến cáo phải có tài khoản riêng cho hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, nếu hộ kinh doanh sử dụng một tài khoản để giao dịch cho nhiều hoạt động có thuế suất khác nhau (ví dụ: bán tạp hóa và dịch vụ ăn uống), họ vẫn phải tách bạch rõ ràng dòng doanh thu của từng nhóm để đảm bảo kê khai thuế chính xác.

60 ngày cao điểm thực sự là giai đoạn có tính lịch sử. Công tác nhiều năm trong ngành thuế, chưa bao giờ tôi được chứng kiến chiến dịch của ngành thuế mà được sự đồng hành lớn của tất cả các bên (ngân hàng, hiệp hội, các nhà cung cấp giải pháp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh) như hiện nay.

Bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Tổng thư ký Hội tư vấn thuế Việt Nam

Về vấn đề hỗ trợ các hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, đặc biệt là khi hộ kinh doanh muốn sử dụng tài khoản cá nhân, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) khẳng định, ngân hàng có thể hỗ trợ các hộ kinh doanh sử dụng tài khoản cá nhân hoặc tài khoản hộ kinh doanh để quản lý doanh thu.

"Thậm chí, ngay cả khi sử dụng tài khoản cá nhân, ngân hàng có khả năng hỗ trợ tách bạch giữa dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh và các dòng tiền cá nhân không liên quan.

Tuy nhiên, ngân hàng vẫn khuyến cáo các hộ kinh doanh nên tách bạch bằng cách mở một tài khoản riêng để quản lý độc lập hoạt động kinh doanh, tách khỏi các chi tiêu cá nhân", ông Lâm nói.

Dẫn ví dụ tại BIDV, ông Lâm cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ kinh doanh chuyển đổi, ngân hàng đã kết hợp với nhiều nhà cung cấp giải pháp công nghệ, hộ kinh doanh có thể sử dụng ngay ứng dụng Myshop Pro, hoặc sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng của các đối tác để quản lý bán hàng, xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế.

Đặc biệt, ngân hàng cũng đã tích hợp giải pháp hỗ trợ khách hàng có thể nộp thuế trực tiếp từ ứng dụng BIDV SmartBanking thông qua kết nối với eTaxMobile.

Tổng Giám đốc BIDV cam kết, khi ngành thuế ban hành các mẫu biểu và quy định cụ thể về việc kê khai theo từng ngành nghề, ngân hàng sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ (bao gồm AI và các công nghệ mới) để cải tiến sản phẩm, giúp các hộ kinh doanh thực hiện việc kê khai doanh thu và nộp thuế một cách đơn giản, thuận tiện và hiệu quả nhất.

Thông tin thêm, ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết, ngành thuế đang tích cực nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ để hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý dòng tiền và kê khai thuế một cách hiệu quả.

Hiện tại, cơ quan thuế đang tiến hành phân nhóm ngành nghề kinh doanh và áp dụng thuật toán Trí tuệ Nhân tạo (AI) để khi doanh thu được phản ánh vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký, hệ thống có thể tự động bóc tách các loại hình doanh thu khác nhau. Các nhà cung cấp phần mềm cũng sẽ phối hợp để tự động hóa quá trình này, hỗ trợ xử lý cả các giao dịch qua các phương thức thanh toán hiện đại như QR code và QR payment.

"Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo phần mềm kế toán và phần mềm khai thuế có khả năng tách bạch trực tiếp các vấn đề về doanh thu phức tạp, giúp các hộ kinh doanh yên tâm vì công nghệ sẽ hỗ trợ giải quyết được những yếu tố này, làm cho việc kê khai trở nên đơn giản và chính xác hơn", ông Mai Sơn nói.

Đại diện Cục Thuế, BIDV và hộ kinh doanh thực hiện nghi thức ra mắt MyShop Pro - hệ sinh thái tài chính toàn diện dành cho tiểu thương, hộ kinh doanh.

Ngày 20/11/2025, BIDV chính thức ký kết hợp tác cùng Ngành Thuế, đánh dấu chặng đường dài đã và đang đồng hành triển khai trên nhiều phương diện để hỗ trợ hộ kinh doanh, cụ thể như: Tuyên truyền chính sách thuế kê khai và hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử; Phối hợp giới thiệu các giải pháp số giúp hộ kinh doanh quản lý doanh thu minh bạch và tạo điều kiện để tiểu thương, hộ kinh doanh tiếp cận dịch vụ ngân hàng một cách thuận lợi, an toàn; Phối hợp tổ chức hoạt động hỗ trợ đối với hộ kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai và hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp... Đây là một trong những chương trình phối hợp quy mô toàn quốc giữa BIDV và ngành Thuế, hướng tới mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh minh bạch - văn minh - số hóa.

Đồng thời, bám sát tinh thần: “60 ngày hành động: Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai minh bạch, hiện đại”, BIDV đã phát huy thế mạnh công nghệ để cung cấp cho khách hàng một giải pháp quản lý bán hàng thuận tiện, minh bạch và tiết kiệm chi phí - MyShop Pro. Giải pháp này được tích hợp ngay trên ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking, giải pháp MyShop Pro là nền tảng “quản lý mọi thứ trong một ứng dụng ngân hàng”.

