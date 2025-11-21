Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 21/11/2025 06:15 GMT+7

Mang công nghệ số về lớp học vùng cao Lào Cai, câu chuyện xúc động ở xã nông thôn mới Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An

Kiều Tâm Thứ sáu, ngày 21/11/2025 06:15 GMT+7
Nông thôn mới miền núi cần thêm sự hỗ trợ về chuyển đổi số. Từ ý tưởng hỗ trợ giáo viên vùng cao làm bài giảng hấp dẫn, sinh động, dự án "Gieo ước mơ" đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ các thầy cô vùng cao ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Nghệ An, Sơn La ứng dụng công nghệ số, AI; phục vụ giảng dạy, quảng bá đặc sản địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới
Nông thôn mới vùng cao: Đưa công nghệ số, AI (trí tuệ nhân tạo) về với lớp học miền núi,.vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Giữa tiết trời se lạnh của tháng 11, tại Hà Nội đã diễn ra một lớp workshop miễn phí về truyền thông & ứng dụng AI cho giáo viên vùng cao.

Đây là chương trình thuộc dự án Gieo ước mơ, một dự án cộng đồng hỗ trợ giáo viên, học sinh trên những điểm trường vùng cao do nhóm sinh viên trường Đại học FPT Hà Nội thực hiện.

Chia sẻ tại lớp workshop, bạn Trần Công Sĩ, đại diện dự án Gieo ước mơ cho biết: Để tham dự lớp tập huấn hôm nay, gần 30 thầy cô từ nhiều điểm trường tại các xã nghèo, xã vùng biên thuộc tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La và Nghệ An... đã vượt hàng trăm cây số.

Nhiều thầy cô đã có chia sẻ rất xúc động về mong muốn được tiếp cận thêm các công nghệ, công cụ mới để thay đổi những tiết học, lớp học vùng cao.


Nhiều giáo viên tại các điểm trường vùng cao ở các tỉnh dự án như Lào Cai, Tuyên Quang, Nghệ An đã vượt hàng trăm cây số để về tham dự lớp workshop miễn phí về truyền thông & ứng dụng AI cho giáo viên vùng cao, thuộc dự án Gieo ước mơ. Ảnh: Kiều Tâm.

Điển hình như thầy Đỗ Quốc Minh (Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai) đã vượt hơn 300km về Thủ đô để tham dự lớp workshop này. Thầy Minh tham dự lớp học với mong muốn hỗ trợ thầy cô thực hiện các bài giảng sinh động, lan tỏa những câu chuyện hay về học sinh hiếu học trên các nền tảng số.

Kể lại câu chuyện về những lớp học tại Tòng Sành, thầy Minh bồi hồi: "Tôi là cán bộ thư viện trường. Nhưng tại những trường học vùng cao, bên cạnh công việc chính, chúng tôi còn chăm lo cuộc sống hàng ngày của các em, cũng như một người thân, một người bạn".

Tại trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành, nhiều thế hệ học sinh đã vượt khó, trở thành những người giỏi, tài năng, có nhiều đóng góp cho xã hội nhờ có quỹ học bổng. Mong muốn giúp thêm nhiều em học sinh tại trường tiếp cận với các chương trình học bổng, thầy Minh quyết tâm "qua đèo vượt núi" để tham dự lớp học này.

Môt tiết học tại Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành (xã Cốc San, tỉnh Lào Cai) đã ứng dụng công nghệ trong bài giảng. Ảnh: Fanpage Trường PTDTBT TH&THCS Tòng Sành.

"Tôi muốn kể câu chuyện của các em trên Facebook, TikTok để các đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm biết đến nhiều hơn. Sau lớp workshop này, tôi đã được kết nối thêm 1 lớp học miễn phí về cách sử dụng công nghệ, AI như Google Studio, ChatGPT, NotebookLM để làm bải giảng, truyền thông trên mạng xã hội. Đây là những kiến thức rất quý giá với thầy cô, học sinh vùng cao như chúng tôi", thầy Minh tâm sự.

Cũng vượt hàng trăm km để tham dự lớp workshop, thầy Nguyễn Thế Vĩnh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 1 (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) chia sẻ đã học được nhiều công cụ AI mới để cải thiện bài giảng hàng ngày.

Xã Mỹ Lý trước sáp nhập thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đây đã từng là một trong những xã có đường biên giới giáp với Lào dài nhất và cũng là xã nghèo nhất huyện Kỳ Sơn. Do đặc thù về địa hình và cơ sở hạ tầng, nhiều điểm trường Mỹ Lý còn chưa có điện nên việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ số còn nhiều khó khăn.

"Nhờ lớp workshop này, tôi đã tìm được nhiều công cụ số mới phù hợp với điều kiện lớp học tại địa phương. Tôi sẽ tiếp tục học thêm để giúp các em học sinh tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả, tăng cường tập huấn cho cán bộ, giáo viên tại trường ứng dụng AI để chuyển đổi tư liệu sang hình ảnh, video sinh động, hấp dẫn hơn", thầy Vĩnh chia sẻ.

Thế hệ trẻ vùng cao-người làm chủ công nghệ số, xây dựng nông thôn mới số

Đồng hành cùng dự án với vai trò chuyên gia tập huấn kỹ năng công nghệ số, ThS, Nhà báo Đinh Ngọc Sơn, giảng viên trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, ngày nay, nghề giáo chịu tác động rất lớn từ công nghệ và truyền thông xã hội.

Theo thầy Sơn, nếu nhìn lại lịch sử giáo dục, trước khi có công nghệ hay in ấn, vai trò của người thầy gần như tuyệt đối; thầy dùng tư duy và kinh nghiệm để dẫn dắt học trò. Khi xuất hiện sách, thầy có thêm một công cụ hỗ trợ – tri thức của nhân loại được lưu giữ và truyền tải rộng rãi.

ThS, Nhà báo Đinh Ngọc Sơn, giảng viên trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ giáo viên sử dụng nền tảng số, AI để truyền thông về địa phương, cải thiện bài giảng. Ảnh: Kiều Tâm

"Nhưng bây giờ, chúng ta bước vào một kỷ nguyên khác: kỷ nguyên của sự kết nối. Tri thức không còn chỉ nằm trong sách hay trong thư viện. Dòng dữ liệu khổng lồ trên internet – big data – chứa vô số tri thức mới.

Facebook, YouTube, TikTok… tuy là nền tảng truyền thông, nhưng trong dòng chảy thông tin ấy có rất nhiều giá trị học thuật mà chúng ta có thể tiếp cận ngay lập tức, nhanh hơn rất nhiều so với thời phải đến thư viện đọc từng cuốn sách.

Trong bối cảnh tri thức liên tục cập nhật, thầy không thể chỉ mang cặp lên lớp và ‘dạy’ như trước. Vì vậy, người thầy phải học, phải hiểu công nghệ, phải nắm được AI thì mới có thể đồng hành với học trò và tạo ra những kết quả mới trong giáo dục”, thầy Sơn cho biết thêm.

Sau dự án Gieo ước mơ, nhiều giáo viên vẫn tiếp tục được thầy Sơn hỗ trợ tập huấn kỹ năng số qua lớp học miễn phí. Ảnh: Kiều Tâm

Cũng từ việc thấu hiểu mong muốn ấy, không chỉ tham gia dự án Gieo ước mơ, thầy Đinh Ngọc Sơn còn mở thêm lớp học online về truyền thông số để đồng hành cùng các giáo viên vùng cao. Ban đầu là những mẫu bài giảng Canva miễn phí đến những AI làm video, hình ảnh sinh động, thầy Sơn đang mở những buổi học tập huấn miễn phí cho gần 70 giáo viên từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Lớp học ấy vẫn chưa kết thúc nhưng thầy Sơn cho biết, nhiều thầy cô đến từ xã đặc biệt khó khăn, xã vùng cao đã và đang thay đổi cách dạy học từ bài giảng này. "Lớp học của tôi là lớp trực tuyến nên thầy cô ở vùng sâu vùng xa cũng có thể tiếp cận. Có những thầy cô ở xã vùng biên nhưng không bỏ một buổi học nào, luôn mở camera và tương tác nhiệt tình. Niềm vui lớn nhất của tôi là lắng nghe các thầy cô chia sẻ về sự thay đổi sau mỗi buổi học", thầy Sơn cười.

Ngoài dự án tập huấn miễn phí về truyền thông số cho giáo viên vùng cao, thầy Sơn cũng có nhiều dự án cộng đồng hỗ trợ người cao tuổi học kỹ năng số tại địa phương. Ảnh: ThS, nhà báoĐinh Ngọc Sơn. 

