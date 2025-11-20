Mang tiền lẻ chất đầy thùng carton đi “chốt” mua xe Toyota trị giá 510 triệu đồng

Vào sáng 19/11 một người khác hàng đã mang đến thùng carton chứa hơn 252 triệu đồng tiền lẻ người đã đặt mua chiếc xe Toyota trị giá 510 triệu. Tại phường Kỳ Lừa ( khu vực thành phố Lạng Sơn) tỉnh Lạng Sơn.

Thùng carton tiền được khách hàng mang đến

Theo nhân viên showroom Toyota, khách hàng này đã đặt chiếc xe từ trước đó 1 tuần và ngỏ ý sẽ mang tiền lẻ đến để thanh toán và nhân viên cũng đã đồng ý, nhưng trao đổi đến trước 1 ngày để kiểm đếm.

Trong sáng ngày 19/11, khách hàng đã mang 252 triệu đồng với các tờ 1.000; 2.000 và 5.000 đồng, được đóng gói gọn ghẽ trong một thùng carton dài khoảng 1 mét. Khối lượng nặng đến mức phải cần tới 3-4 nhân viên mới có thể khiêng vào showroom.

Anh Hoàng Hiệp, nhân viên bán hàng tại đại lý, cho biết: Đây là trường hợp thanh toán lớn bằng tiền lẻ đầu tiên mà showroom gặp phải.

Với số tiền lớn showroom đã nhờ đến việc kiểm đếm tại Ngân hàng

Vì số lượng quá lớn, sau khi thử đếm bằng máy nhưng không hiệu quả, đại lý đã quyết định mời khách hàng cùng đến Ngân hàng Vietcombank để đếm và nộp tiền.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, các nhân viên Ngân hàng mới xác nhận đủ số tiền 252 triệu đồng.

Sáng ngày 20/10 khách hàng này đã đến thanh toán số tiền còn lại bằng phương thức chuyển khoản và nhận bàn giao xe.

Câu chuyện này không chỉ thể hiện tinh thần "mua bán sòng phẳng" của người dân Lạng Sơn, mà còn cho thấy nỗ lực phục vụ khách hàng tận tâm của nhân viên đại lý, sẵn sàng phối hợp cùng ngân hàng để hoàn tất một giao dịch đặc biệt như vậy.