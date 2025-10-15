Chủ đề nóng

Tin tức
Thứ tư, ngày 15/10/2025 13:01 GMT+7

Mỗi bước tiến của Hà Nội là một bước lan tỏa niềm tin cho cả nước, khẳng định vị thế trên trường quốc tế

Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Thứ tư, ngày 15/10/2025 13:01 GMT+7
Mỗi bước tiến của Hà Nội là một bước lan tỏa niềm tin cho cả nước, là lời khẳng định vị thế, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế. Từ Thăng Long ngàn năm đến Hà Nội hôm nay, vẫn sáng mãi một tinh thần: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân.
Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết của viên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hà Nội không chỉ là trung tâm của cả nước, mà còn là ngọn cờ tiên phong mở đường cho đổi mới, nơi khởi phát khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Trong ý nghĩa đặc biệt đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, diễn ra từ ngày 15 - 17/10/2025, là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Tiến Tuấn.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội quyết tâm phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong đột phá trong kỷ nguyên mới; xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm của đất nước.

Tạo thế và lực mới cho Thủ đô bước vào kỷ nguyên mới

Trải qua 80 năm kể từ ngày đất nước độc lập (1945 - 2025), 71 năm kể từ Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025) và gần 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới (1986 - 2025), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Thủ đô Hà Nội kiên trì, quyết tâm xây dựng và phát triển, trở thành trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của đất nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế.

Trong hành trình vẻ vang đó, nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ TP đã có những đóng góp quan trọng. Trước khó khăn, thách thức lớn hơn dự báo, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đã phát huy đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII với 10 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá; đạt kết quả toàn diện, tích cực; hoàn thành 16/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII đề ra, trong đó 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, hoàn thành sớm từ 1 đến 2 năm, góp phần tạo thế và lực mới cho Thủ đô vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các lãnh đạo Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII chủ trì một hội nghị. Ảnh: Viết Thành.

Xây dựng Đảng bộ Thủ đô trong sạch, vững mạnh chính là củng cố gốc rễ của niềm tin - bởi sức mạnh của Thủ đô bắt đầu từ lòng dân và ý Đảng. Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo phù hợp với đặc thù của Thủ đô.

Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức bảo đảm thực chất gắn với cam kết trách nhiệm, xây dựng phẩm chất liêm chính, tinh thần phục vụ. Công tác dân vận có nhiều đổi mới thể hiện rõ quan điểm “dân là gốc” với hàng nghìn mô hình “dân vận khéo”.

Công tác cán bộ đổi mới theo hướng xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ, bố trí theo phương châm “vì việc, tìm người”, “vì việc bố trí người”, lấy thước đo là sản phẩm, hiệu quả và sự hài lòng của người dân để đánh giá cán bộ.

Hà Nội không chỉ vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, mà còn đi đầu trong phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên - những “hạt giống đỏ” giàu tri thức, chủ nhân tương lai của đất nước.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đã kiểm tra, xem xét xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ việc phức tạp, kéo dài được Trung ương giao.

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bảo đảm “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đến ngày 22/8/2025, Hà Nội đã tổ chức xong đại hội 136/136 đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 (bao gồm 10 đảng bộ trực thuộc và 126 đảng bộ xã, phường), vượt tiến độ đề ra.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới. Tiên phong trong tư duy, đột phá trong hành động, hướng tới hạnh phúc của nhân dân, đó là bản lĩnh của một Thủ đô hiện đại, văn minh và nhân văn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trò chuyện với cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai, thông báo nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Viết Thành.

Thành ủy đã tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đề xuất, kiến nghị Trung ương ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô, tiêu biểu như: Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Thủ đô năm 2024; Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Phát triển Thủ đô hôm nay đã vượt ra khỏi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển một vùng đất, phát triển Thủ đô còn là vun đắp tầm vóc dân tộc, lan tỏa khát vọng Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Hà Nội đã đi đầu trong sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; sắp xếp từ 526 xuống còn 126 đơn vị với tỉ lệ đồng thuận của người dân trên 97%.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển mạnh mẽ với tăng trưởng GRDP bình quân 6,57%/năm, cao hơn 1,1 lần mức tăng cả nước; quy mô kinh tế đạt khoảng 63 tỷ USD, gấp 1,42 lần năm 2020, chiếm 41,54% vùng Đồng bằng sông Hồng và 12,6% cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 7.200 USD. Hà Nội đã hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới trước 2 năm, dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Diện mạo đô thị Thủ đô Hà Nội tiếp tục được cải thiện với mạng lưới hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội ngày càng phát triển. Ảnh: Hoàng Thành

Diện mạo đô thị tiếp tục được cải thiện với mạng lưới hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội ngày càng phát triển. Thành phố đã khởi công, xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; đưa vào vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị (Cát Linh - Hà Đông và đoạn trên cao Nhổn - ga Hà Nội), khởi công tuyến đường sắt số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo); khởi công 5 cầu vượt sông Hồng: Tứ Liên, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo; khánh thành Trung tâm Triển lãm Việt Nam quy mô lớn nhất Đông Nam Á; khởi công Nhà hát Ngọc Trai...

Đột phá của Hà Nội không nằm ở quy mô công trình, mà ở tầm nhìn thể chế, tư duy quản trị và sức mạnh đổi mới sáng tạo của con người Thủ đô. Thành phố là đơn vị dẫn đầu cả nước về Chỉ số công nghiệp công nghệ thông tin, quản trị điện tử, đổi mới sáng tạo. Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Hà Nội được Tạp chí Time Out vinh danh là điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025.

Thành phố đã đầu tư mạnh cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa; duy trì vị trí hàng đầu về y tế, giáo dục; xóa hoàn toàn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2024, sớm 1 năm so với kế hoạch. Cụ thể hóa tinh thần lấy con người là trung tâm của sự phát triển, Hà Nội hiện là địa phương có chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất cả nước đạt 0,829; tuổi thọ trung bình đạt 76,5 tuổi, tăng 1,0 tuổi so với năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025 - 2026. Thành phố còn là “điểm sáng” về năng lực ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, tiêu biểu là trong đại dịch Covid-19 và cơn bão Yagi (năm 2024)...

Sông Tô Lịch như một dải lụa xanh sau những nỗ lực "hồi sinh" dòng sông ô nhiễm ngày thời gian qua của Đảng bộ và Chính quyền Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phạm Hưng.

Hà Nội tiếp tục ưu tiên xử lý ô nhiễm môi trường, phát động phong trào, đưa vệ sinh môi trường dần trở thành nền nếp, định hướng phát triển và triển khai các mô hình “xanh”, “rừng trong phố”, mở thêm các công viên, vườn hoa, giải quyết cơ bản vấn đề xử lý rác thải với 2 nhà máy đốt rác phát điện. Đặc biệt, bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong thời gian “thần tốc”, Hà Nội đã từng bước làm hồi sinh sông Tô Lịch.

Với nòng cốt là lực lượng Công an, Quân đội, thành phố tiếp tục duy trì là điểm đến an ninh, an toàn hàng đầu; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, mạnh dạn thí điểm “mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp”, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng đổi mới, tin cậy, hấp dẫn.

Hà Nội hôm nay mang trong mình vẻ đẹp của truyền thống ngàn năm văn hiến và khí phách thời đại mới, thanh lịch, nghĩa tình, sáng tạo và trách nhiệm. Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành công rực rỡ, tạo không khí “Ngày hội non sông”, để lại dư âm xúc động, tự hào, truyền động lực và cảm hứng cho cả nước chính là một minh chứng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII vẫn còn những hạn chế, tồn tại đã được chỉ rõ trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

Xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh - Hiện đại”, thành phố thanh bình, nhân dân hạnh phúc

Bước vào giai đoạn phát triển mới, bên cạnh thuận lợi, thời cơ, bối cảnh đặt ra cho Hà Nội nhiều khó khăn, thách thức. Điểm nghẽn tích tụ, già hóa dân số, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra gồm tụt hậu, tham nhũng, “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến” vẫn hiện hữu.

Ngày 21/8, chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hình ảnh Thủ đô xanh - thông minh - đáng sống - có sức hút cả trong và ngoài nước.

Đường phố Hà Nội xanh mướt với hàng cây hai bên đường. Ảnh: Viết Niệm

Thực hiện tinh thần đó, Hà Nội đã cụ thể hóa gắn với triển khai 7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn Thủ đô, xác định mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực;

Là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính trị, xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.

Chúng ta còn định rõ tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD.

Cụ thể hóa mục tiêu, Thành phố xác định 43 chỉ tiêu đến năm 2030 tập trung về kinh tế, xã hội, đô thị - môi trường và xây dựng Đảng. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11,0%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD; tỉ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt 40%; tỉ trọng công nghiệp văn hóa trong GRDP khoảng 8%; vốn đầu tư xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 5,0 triệu tỷ đồng;...

Lãnh đạo Đảng và nhà nước cùng lãnh đạo Hà Nội bấm nút khởi công Dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên Văn học nghệ thuật chuyên đề, dịp 10/10 vừa qua. Ảnh: Viết Thành

Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88; chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10; tỉ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 80% trở lên... Và hằng năm, số đảng viên kết nạp mới tối thiểu đạt 11.000 đảng viên; tỉ lệ đảng viên và tỉ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đều trên 90%...

Với tinh thần “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”, Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá nhằm cụ thể hóa và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trên.

Quyết tâm đi đầu trong xây dựng Nhà nước tinh gọn, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chính quyền “của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, Đảng bộ Thành phố sẽ tạo bước đột phá từ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển.

Trước hết hoàn thành việc cụ thể hóa Luật Thủ đô; xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khắc phục hạn chế và khơi thông, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Tiên phong thí điểm các cơ chế, chính sách mới, trọng tâm là: Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; giáo dục và đào tạo; y tế... Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trải nghiệm các ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp của thành phố. Ảnh: Viết Thành

Hà Nội cũng sẽ đột phá từ phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài. Đặc biệt là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Thủ đô có bản lĩnh, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến, tư duy chiến lược, có năng lực tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đột phá đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thu hút, trọng dụng các nhà lãnh đạo, quản lý xuất sắc, chuyên gia, nhà khoa học tài năng, người lao động có trình độ cao ở trong và ngoài nước, cả khu vực công và tư.

Đồng thời, Thành phố ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối nhằm tạo đột phá phát triển. Trong đó, đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối đa dạng với tầm nhìn dài hạn về mạng lưới giao thông tích hợp liên vùng, quốc tế: các tuyến đường cao tốc, đường quốc lộ, đường vành đai, các nút giao thông cửa ngõ, hệ thống cầu qua sông Hồng, sông Đuống, đường sắt đô thị kết nối đô thị vệ tinh với vùng trung tâm và các tỉnh lân cận; hệ thống logistics liên kết các hành lang, vành đai kinh tế.

Phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) và khai thác, phát triển không gian ngầm. Xây dựng hạ tầng số, hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đồng bộ, hiện đại; liên thông các cơ sở dữ liệu lớn về: quy hoạch, dân cư, y tế, văn hóa, giáo dục, bảo hiểm, đất đai, nhà ở... tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong kỷ nguyên số.

Mỗi bước tiến của Hà Nội là một bước lan tỏa niềm tin cho cả nước,

Người dân Hà Nội hào hứng chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Hoàng Thành

Với vai trò và sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô khẳng định kiên trì hiện thực hóa tầm nhìn “Thủ đô văn hiến - kết nối toàn cầu - thanh lịch hào hoa - phát triển hài hòa - thanh bình thịnh vượng - chính quyền phục vụ - doanh nghiệp cống hiến - xã hội niềm tin - Nhân dân hạnh phúc”.

Nghị quyết đi liền với chương trình hành động, hành động phải cụ thể với từng đề án, dự án, công trình, kế hoạch, phân công rõ tập thể và cá nhân chịu trách nhiệm, xác định rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành, đảm bảo phương châm “Sáu rõ” (rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền).

Mỗi bước tiến của Hà Nội là một bước lan tỏa niềm tin cho cả nước, là lời khẳng định vị thế, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế. Từ Thăng Long ngàn năm đến Hà Nội hôm nay, vẫn sáng mãi một tinh thần: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân.

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, sự giúp đỡ, đồng hành của các ban, bộ, ngành và các tỉnh, thành, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thành công rực rỡ, mở đường cho hiện thực hóa khát vọng tiên phong cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo - sẽ mãi là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và bản lĩnh Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ tinh thần Đại hội XVIII, một niềm tin mới đang được thắp lên - niềm tin về một Hà Nội hiện đại nhưng vẫn giữ cốt cách thanh lịch; một Thủ đô phát triển năng động mà vẫn thấm đượm chiều sâu văn hóa; một đô thị hội nhập toàn cầu song vẫn gìn giữ trọn vẹn bản sắc Việt Nam. "Tiên phong - Đột phá - Phát triển - Hạnh phúc" - đó không chỉ là mục tiêu, mà còn là lời hứa thiêng liêng của Hà Nội hôm nay với tương lai mai sau.


