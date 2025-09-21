



Đã hai ngày, gia đình nạn nhân N.P.T.L., bị trượt chân xuống sông, dưới chân cầu Xáng, xã Hóc Môn, sáng 20/9 vẫn đang ngóng trông tìm kiếm. Ảnh: CH

Hơn 11h30 ngày 21/9, sau gần hai ngày nỗ lực, lực lượng tìm kiếm cùng với gia đình vẫn chưa thể tìm thấy tung tích của N.P.T.L (nạn nhân trượt chân xuống sông, dưới chân cầu Xáng, xã Hóc Môn, sáng 20/9).

Bà Trần Thị Chẵn, mẹ của L., không thể kìm được nước mắt. Bà nghẹn ngào kể lại những lời cuối cùng của con trai: “Hôm qua đi học về, con đã xin mẹ ra sông câu cá. Mẹ không đồng ý nhưng con vẫn ra...”.

Bà Chẵn làm công nhân ở một công ty in giấy, còn chồng bà làm thợ cơ khí. Cuộc sống vốn đã vất vả, nay lại thêm nỗi đau mất con, khiến người mẹ gần như gục ngã.

Đứng bên cạnh mẹ, em gái ruột của L., Nguyễn Hoài Bảo Ngọc, cũng lặng lẽ nhìn về phía dòng sông. Theo lời chia sẻ Ngọc, L. là một người hiền lành, chỉ thích đi câu cá những lúc rảnh rỗi.

Hiện Ngọc đã nghỉ học để phụ giúp gia đình công việc nội trợ ở nhà. Nạn nhân L. đang học lớp 9 tại trường THCS Tô Ký.

“L. sinh năm 2009, nhưng học tiếp thu chậm buộc học lại 2 năm, tính tình L. rất hiền lành…”, một giáo viên ở trường Tô Ký chia sẻ.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 9h ngày 20/9, một người dân phát hiện chiếc xe đạp điện cùng thùng đựng cá trên bờ kênh dưới chân cầu Xáng, xã Hóc Môn, nhưng không thấy người. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người này đã trình báo lên chính quyền địa phương.

Theo người dân, có thể trong lúc đang câu, nạn nhân đã không may trượt chân và rơi xuống sông.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Hóc Môn đã phối hợp cùng Cảnh sát PCCC và CNCH, cùng đội thợ lặn chuyên nghiệp, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, thời gian hai ngày trôi qua, hy vọng càng trở nên mong manh. Bên bờ sông, người mẹ vẫn dõi mắt vô vọng, mong một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.