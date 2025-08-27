Nỗ lực vươn lên làm giàu

Giống như nhiều gia đình nông dân khác ở phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, trước đây cuộc sống của gia đình ông Lèng Thái Nghiệp cũng gặp không ít khó khăn. Tất cả thu nhập chỉ dựa vào vài thửa đất vườn, chăn nuôi nhỏ lẻ, thu không đủ chi, quanh năm chỉ biết trông trời, trông đất.

Ông Lèng Thái Nghiệp (người thứ 2 từ phải sang) chia sẻ về việc làm kinh tế của gia đình trong ngôi nhà khang trang của ông tại phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Lưu Huệ

Thay vì chấp nhận cảnh nghèo, ông Nghiệp luôn ấp ủ những ý tưởng, tìm cách thay đổi số phận từ chính mảnh đất quê hương. Năm 2010, sau khi tham gia một số lớp tập huấn kỹ thuật và được định hướng từ ngành chuyên môn, ông bắt đầu thử nghiệm trồng cây ăn quả tại mảnh vườn của gia đình.

Ban đầu chỉ là vài chục cây cam, quýt, mơ, rồi dần dần, ông mở rộng mô hình, nghiên cứu giống cây phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Sau hơn một thập kỷ kiên trì, giờ đây gia đình ông đã sở hữu một vườn cây ăn quả với hơn 2.500 cây, trong đó có hơn 1.800 cây đang cho thu hoạch.

Ông Lèng Thái Nghiệp phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên bên những cây bưởi quả sai trĩu trịt trong vườn nhà. Ảnh: Lưu Huệ

Chỉ riêng trong năm 2024, gia đình ông đã thu hoạch được 16 tấn quýt, 6 tấn mơ và gần 2.000 quả bưởi Diễn. Bên cạnh đó, ông còn đầu tư trồng 6 ha rừng, với các loại cây lâm nghiệp mang lại giá trị lâu dài và bền vững như: quế, mỡ, keo, tếch.

Ông Lèng Thái Nghiệp cho biết, thế mạnh kinh tế của địa phương trọng tâm là phát triển trồng trọt. Các loại cây trồng chủ yếu bao gồm cây mỡ và cây quế. "Ngoài ra, tôi còn trồng xen kẽ các loại cây ngắn ngày như cây ngô để tận dụng thời gian và tăng thêm thu nhập", ông Nghiệp chia sẻ. Ông cũng nhấn mạnh, việc kết hợp nông nghiệp và lâm nghiệp với mục tiêu sản xuất nông lâm sản để tiêu thụ tại các xưởng sản xuất tại địa phương.

Đàn trâu vỗ béo của gia đình ông Lèng Thái Nghiệp được ông chăm sóc kỹ lưỡng nên luôn bán được giá cao. Ảnh: Lưu Huệ

Thành công với mô hình trồng trọt, ông Lèng Thái Nghiệp tiếp tục phát triển thêm mô hình chăn nuôi trâu bò, đào ao thả cá, nấu rượu men lá truyền thống. Theo ông Nghiệp, việc thực hiện thêm mô hình chăn nuôi này không chỉ giúp ông tận dụng được diện tích đất dưới tán cây ăn quả để trồng cỏ mà còn sử dụng được các phụ phẩm phục vụ cho chăn nuôi.

Thời gian rảnh ông dùng lúa ngô sẵn có của gia đình nấu rượu men lá, tăng thêm thu nhập. Nhờ sự kết hợp khéo léo giữa các mô hình, nguồn thu nhập của gia đình ngày càng ổn định. Theo ước tính, mỗi thành viên trong gia đình ông hiện có thu nhập trung bình trên 14 triệu đồng/tháng. Đây là nguồn thu nhập khá cao so với nhiều hộ nông dân hiện nay.

Hỗ trợ người dân cùng thoát nghèo

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Đạt, Chi hội trưởng Hội Nông dân tổ 5, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, đánh giá cao mô hình phát triển kinh tế của hộ ông Lèng Khái Nghiệp, đặc biệt là thế mạnh về trồng rừng.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chi hội trưởng Hội Nông dân tổ 5, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên khi nhận định về hội viên làm kinh tế giỏi Lèng Thái Nghiệp. Ảnh: Lưu Huệ

Ông Đạt chia sẻ thêm về những hoạt động sản xuất của gia đình ông Nghiệp: "Hộ ông Nghiệp không chỉ tập trung vào trồng rừng, mà còn kết hợp xen kẽ các loại cây trồng khác như ngô, sắn, lúa, và trồng cỏ. Đặc biệt, gần đây gia đình còn bắt đầu trồng sâm dưới tán rừng mới".

Bên cạnh đó, theo ông Đạt, gia đình ông Nghiệp cũng đã phát triển mạnh mảng chăn nuôi, đặc biệt là vỗ béo trâu, bò trong mấy năm gần đây. Ngoài ra, hộ gia đình ông Nghiệp còn kết hợp chăn nuôi thủy sản và cung cấp dịch vụ câu cá giải trí. Ông Đạt nhận định, mô hình đa dạng này là một điển hình để các hội viên và thành viên trong tổ, hội nghề nghiệp học hỏi và làm theo.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Lèng Thái Nghiệp còn là một hội viên rất tích cực khi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trồng cây, chăn nuôi với các hộ dân khác. Ông Nghiệp không giữ kiến thức cho riêng mình mà lan tỏa cho cộng đồng, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, gia đình ông Nghiệp đã hỗ trợ 16 hộ nghèo bằng cách cho vay vốn không tính lãi, hỗ trợ giống cây trồng, con giống, hướng dẫn kỹ thuật tận tình. Bên cạnh đó, từ mô hình kinh tế của gia đình, ông còn tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương, góp phần giải quyết bài toán việc làm tại nông thôn - điều mà không phải hộ nào cũng làm được.

Chị Hà Thị Sang, một trong những hộ nghèo ở tổ 4, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, xúc động chia sẻ niềm vui khi được gia đình ông Lèng Thái Nghiệp hỗ trợ 500 cây giống mỡ để mở rộng diện tích trồng rừng. Chị Sang cho biết, Mặc dù có diện tích đất rừng sẵn có nhưng với gia đình chị để có nguồn vốn mua cây giống cũng không hề dễ dàng.

Chị sang kể, với nguồn vốn ít ỏi của mình,lúc đầu chị mới chỉ trồng được 3000m2 mỡ. Khi đến mua cây giống với ông Nghiệp, thấy được khó khăn của gia đình chị, ông Nghiệp đã chủ động đề xuất thông qua Hội nông dân, hỗ trợ miễn phí cho gia đình chị Sang 500 cây mỡ giống do chính tay ông Nghiệp gieo ươm. Sự hỗ trợ của ông Nghiệp là động lực lớn để chị vượt qua khó khăn ban đầu, tin tưởng vào tương lai, dù còn nhiều khó khăn phía trước.

Với những thành tích trong phát triển kinh tế và những đóng góp vào hoạt động Hội, từ năm 2015 đến nay, gia đình ông Lèng Thái Nghiệp luôn đạt danh hiệu Hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhưng hơn cả những tấm bằng khen hay danh hiệu, đó là sự ghi nhận đầy trân trọng từ cộng đồng, là niềm tin mà bà con lối xóm gửi gắm nơi một người nông dân dám nghĩ, dám làm, và không ngừng học hỏi. Trên mảnh đất quê, ông Nghiệp đã nỗ lực không ngừng để hôm nay gặt hái thành quả là sự no ấm, là niềm tự hào của cả một vùng quê.