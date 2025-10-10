Một phường địa thế như một bán đảo ở TPHCM vừa có tân Chủ tịch Hội Nông dân phường

Hội Nông dân phường Bình Quới (TP.HCM) vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội có bà Huỳnh Thị Kim Xuyến - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM; bà Đỗ Thị Minh Quân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện các phòng, ban, đơn vị và 80 đại biểu chính thức tham dự.

Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân phường Bình Quới lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: B.Q

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội Nông dân phường Bình Quới sau khi thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính. Phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 27 và 28 (quận Bình Thạnh cũ) với diện tích tự nhiên 6,34km2, địa bàn nằm dọc hai tuyến đường chính Thanh Đa và Bình Quới.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động Hội giai đoạn 2023-2025, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Huỳnh Thị Kim Xuyến biểu dương những kết quả Hội Nông dân phường đạt được, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; chăm lo đời sống và an sinh cho hội viên nông dân.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM Huỳnh Thị Kim Xuyến phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của phường Bình Quới. Ảnh: Q.D

Bà Đỗ Thị Minh Quân ghi nhận nỗ lực của Hội Nông dân phường trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bà đề nghị Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp thông minh ven sông, du lịch cộng đồng. Đồng thời tiên phong trong chuyển đổi số, bảo tồn giá trị văn hóa “làng trong phố”, biến đó thành lợi thế phát triển du lịch địa phương.

Tại Đại hội, Hội Nông dân TP.HCM công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Quới khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và đại biểu dự Đại hội cấp thành phố. Đại hội cũng tri ân các vị nguyên lãnh đạo Hội qua các nhiệm kỳ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Quới.

Tân chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Quới (TPHCM) Nguyễn Thị Mỹ Dung (phải). Ảnh: B.Q

Theo lãnh đạo Hội Nông dân phường, Đại hội là tiền đề quan trọng để Hội Nông dân phường Bình Quới tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Bình Quới lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.