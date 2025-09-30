Tham dự buổi lễ có ông Phan Thanh Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.

Quang cảnh buổi ra mắt. Ảnh: HND xã Hợp Thành

Theo kế hoạch, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ xã Hợp Thành triển khai tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp” tại xóm Bản Đông và xóm Làng Mới với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Các hạng mục gồm: Lắp đặt 33 bộ đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường trung tâm xóm Làng Mới nhằm đảm bảo chiếu sáng, tiết kiệm điện và an toàn cho người dân khi đi lại ban đêm; cấp phát 130 thùng chứa rác cho các hộ gia đình ở Bản Đông cùng 3 xe thu gom rác bằng inox; trồng mới 800 cây hoa, cây cảnh dọc đường làng và trong khuôn viên nhà văn hóa Bản Đông, góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Ông Phan Thanh Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên trao biển hỗ trợ cho MTTQ xã Hợp Thành triển khai tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp. Ảnh: HND xã Hợp Thành

Đáng chú ý, hội viên nông dân cùng bà con nhân dân hai xóm đã nhiệt tình tham gia ngày công để cùng chung tay xây dựng, chăm sóc các tuyến đường. Tại chương trình, Hội Nông dân xã cũng đã công bố quyết định thành lập mô hình “Nông dân tự quản bảo vệ môi trường” tại Chi hội Nông dân xóm Bản Đông với 15 thành viên nòng cốt.

Những công trình này không chỉ thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Hợp Thành nhiệm kỳ 2025 – 2030, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện cảnh quan, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông nông thôn. Đồng thời, mô hình còn khuyến khích cộng đồng nâng cao ý thức trong phân loại, thu gom rác thải, chung tay xây dựng môi trường sống sáng – xanh – sạch – đẹp, bền vững.