Mùa hè năm 2024 tại Mỹ đã ghi nhận mức nhiệt độ trung bình cao kỷ lục, gây lo ngại về tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Theo số liệu từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến tháng 8 đạt 23,2 độ C, tăng 1,4 độ so với mức trung bình trước đây. Nền nhiệt độ tăng này không chỉ làm thay đổi môi trường sống mà còn đặt ra nhiều thách thức mới cho cả người dân lẫn chính quyền các bang.

Các bang như Arizona, California, Florida, Maine và New Hampshire đã trải qua mùa hè nóng nhất trong lịch sử. Tại thủ phủ Phoenix của bang Arizona, nhiệt độ trung bình mùa hè lên tới 37,2 độ C, đánh dấu một kỷ lục mới. Những khu vực thành thị của các bang này đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái nóng gay gắt, điều này đặt ra câu hỏi về khả năng chống chọi với khí hậu khắc nghiệt của hệ thống cơ sở hạ tầng hiện tại.

Mỹ đối mặt với mùa hè nóng nhất lịch sử

Người dân Mỹ giải nhiệt gần đài phun nước tại Công viên Quảng trường Washington trong một buổi chiều nóng nực tại New York. Ảnh: AP.

Thậm chí, các khu vực ở phía bắc như Alaska, nơi giáp với Bắc Băng Dương, cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của cái nóng. Sân bay Deadhorse tại Alaska đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 31,7 độ C vào ngày 6/8, phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 7/2016. Đây là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận ở khu vực nằm ở 70 vĩ độ Bắc của Alaska, điều này càng khẳng định rõ ràng rằng biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề của các khu vực nhiệt đới mà còn ảnh hưởng tới các vùng cận cực.

Trong khi nhiều khu vực của Mỹ phải đối mặt với nắng nóng gay gắt, một số vùng khác lại bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ. Đặc biệt, trong tháng 8, bão nhiệt đới Debby đã gây ra thiệt hại lớn tại các bang Florida và Nam Carolina, trong khi bão Ernesto đổ bộ vào Puerto Rico gây ra lũ lụt và mất điện diện rộng. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và hiện tượng thời tiết cực đoan tạo nên bức tranh ảm đạm về sự thay đổi của khí hậu trên khắp nước Mỹ.

NOAA cũng ghi nhận rằng năm 2024 có thể trở thành một trong những năm ấm nhất trong lịch sử ghi nhận của nước Mỹ. Từ tháng 1 đến tháng 8, nhiệt độ trung bình của nước này đạt 13,8 độ C, cao hơn 1,7 độ so với mức trung bình của thế kỷ 20. Đây là năm ấm thứ hai trong vòng 130 năm qua, và dữ liệu này cảnh báo về tình trạng nóng lên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng.

Trước đó, trong bối cảnh nắng nóng cực đoan đang đặt ra nhiều thách thức ở nhiều bang, thì các bang khác lại đang ứng phó với hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Giới chức New Mexico, bang Tây Nam nước Mỹ, đang gồng mình ứng phó với không chỉ nắng nóng gây cháy rừng mà còn bão cát và lũ lụt. Tình trạng cháy rừng ở New Mexico nghiêm trọng đến mức cướp đi sinh mạng của 2 người và phá hủy hoặc làm hư hại ít nhất 1.400 công trình. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tuần trước đã ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng tại bang New Mexico.

Các khu vực ở phía Tây Bắc bang Iowa ở Trung Tây nước Mỹ đang chìm trong lũ lụt do mưa lớn từ nhiều ngày qua. Thống đốc bang này ngày 22/6 đã phải ban bố thảm họa đối với 21 quận của bang do lũ lụt.