Mỹ mở rộng thuế thép, hàng xuất khẩu Việt Nam đối mặt nguy cơ bị cuốn vào “vòng xoáy” mới

Mỹ dựng rào thuế thép: Việt Nam có nguy cơ nào 'vạ lây'?

Mới đây, nhiều doanh nghiệp Mỹ thuộc mọi quy mô từ các nhà sản xuất nhỏ, vừa cho đến các tập đoàn công nghiệp lớn đồng loạt gửi kiến nghị lên Bộ Thương mại đề nghị bổ sung thêm khoảng 700 mặt hàng nữa vào danh mục chịu thuế. Thông tin từ giới công nghiệp Mỹ cho biết, đề xuất mở rộng này bao trùm lên cả những sản phẩm tưởng chừng như “phi kim loại”, ví dụ như bàn IKEA có đinh ốc kim loại hay máy gặt đập liên hợp của Đức.

Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ mặt hàng nào có chứa thành phần thép, dù chỉ ở mức linh kiện nhỏ như ốc vít, trục quay hay khung đỡ, đều có khả năng bị liệt vào diện chịu thuế mới.

Doanh nghiệp Mỹ đồng loạt kiến nghị siết thuế với hàng chứa thép nhập khẩu.

Việc mở rộng này được xem là bước tiếp theo trong chính sách thương mại cứng rắn của Mỹ nhằm kiểm soát dòng chảy hàng hóa có chứa kim loại nhập khẩu, đồng thời bảo vệ ngành sản xuất thép và nhôm trong nước trước nguy cơ cạnh tranh từ nước ngoài.

Trong giai đoạn 2024 - 2025, ngành thép Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ, với sản lượng và giá trị đều tăng so với các năm trước. Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) và thống kê Tổng cục Hải quan, Hoa Kỳ hiện nằm trong nhóm 5 thị trường xuất khẩu thép lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 13 - 16% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.

Đáng chú ý, nhóm hàng thép Việt Nam xuất sang Mỹ không chỉ bao gồm thép thô hay thép cuộn cán nóng (HRC), mà còn mở rộng sang các sản phẩm thép thành phẩm và phái sinh có giá trị gia tăng cao, như tôn mạ, thép cuộn mạ màu, thép ống và thép xây dựng.

Chính đặc điểm này khiến Việt Nam đứng trước nguy cơ “vạ lây” nếu Washington mở rộng danh mục thuế phái sinh đối với các mặt hàng chứa thép, bởi thép Việt Nam có thể bị tính gián tiếp trong chuỗi cung ứng hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ.

Xuất khẩu thép Việt Nam có thể chịu tác động gián tiếp từ chính sách mới của Washington

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 7/2026 tăng 4 Nhân dân tệ, lên mức 3.128 Nhân dân tệ/tấn.



Giá quặng sắt kỳ hạn giao dịch trong biên độ hẹp, khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa kỳ vọng về các biện pháp kích thích mới từ Bắc Kinh trong tháng tới và những dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang yếu đi tại Trung Quốc.



Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 0,46%, lên 765 Nhân dân tệ/tấn (107,40 USD/tấn).



Theo ông Steven Yu, nhà phân tích cấp cao tại công ty tư vấn Mysteel, đợt giảm giá gần đây đã tạo ra sự phân kỳ trong triển vọng thị trường, dẫn đến những điều chỉnh giá cục bộ. “Những người lạc quan tin rằng sự sụt giảm sản lượng thép thô tính từ đầu năm đã giảm bớt áp lực phải cắt giảm thêm trong phần còn lại của năm; ngoài ra, còn có kỳ vọng rằng các biện pháp kích thích kinh tế sẽ được công bố tại cuộc họp Bộ Chính trị vào tháng 12 tới”, ông Yu nói.



Dữ liệu chính thức công bố tháng trước cho thấy sản lượng thép thô của Trung Quốc đã giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong chín tháng đầu năm và số liệu tháng 10 dự kiến sẽ được công bố vào thứ Sáu.



Vào tháng 3, Bắc Kinh từng cam kết tái cấu trúc ngành công nghiệp thép khổng lồ thông qua việc cắt giảm sản lượng. Trung Quốc cũng đã hạn chế mức tăng trưởng sản lượng thép thô hàng năm kể từ năm 2021, trong khuôn khổ mục tiêu giảm phát thải carbon.



