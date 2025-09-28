Nga đã phóng gần 500 UAV và hơn 40 tên lửa vào Ukraine trong cuộc tấn công lớn chưa từng có

Video của CNN cho thấy hệ thống phòng không của Ukraine chặn đứng cuộc tấn công của Nga vào Kiev vào sáng Chủ Nhật. CNN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, mục tiêu chính của cuộc tấn công của Nga là Kiev và Tỉnh Kiev, cũng như các tỉnh Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Sumy và Odesa.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 4 người thiệt mạng ở Kiev, bao gồm một bé gái 12 tuổi, trong khi trên khắp Ukraine, ít nhất 40 người đã bị thương.

"Một cơ sở sản xuất bánh mì, một nhà máy sản xuất lốp xe, nhà riêng, chung cư và các cơ sở hạ tầng dân sự khác đã bị hư hại do các cuộc không kích. Tất cả các dịch vụ cần thiết đều được triển khai trên mặt đất", ông Zelensky cho biết.

Đây là đợt pháo kích lớn thứ ba được lực lượng không quân Ukraine báo cáo kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào tháng 2/2022.

Không quân Nga cho biết đã bắn 595 máy bay không người lái và 48 tên lửa, bao gồm hai tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mạnh mẽ. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hoặc chế áp 43 tên lửa hành trình và phần lớn máy bay không người lái.

Theo ông Zelensky, Ukraine gần đây đã nhận được hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot từ Israel và dự kiến ​​Đức sẽ chuyển giao thêm hai hệ thống nữa trong năm nay. Các tổ hợp Patriot rất quan trọng đối với hệ thống phòng không của Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo, đêm rạng sáng Chủ nhật, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn vào các cơ sở phức hợp công nghiệp-quân sự của do Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng, cũng như cơ sở hạ tầng sân bay quân sự. Tất cả các cơ sở này đều bị thiệt hại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Đêm qua, Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa trên không và trên biển cùng máy bay không người lái tấn công vào các cơ sở phức hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine do Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng, cũng như cơ sở hạ tầng sân bay quân sự. Các mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được và tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công", tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết. Tại DNR, Lực lượng Vũ trang Nga đã ngăn chặn 760 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong tuần qua.