Thương hiệu quần áo bị kêu gọi "tẩy chay" vì nhãn mác "xúc phạm" phụ nữ

“Vui lòng đưa nó cho người phụ nữ bạn yêu, cô ấy biết hết mọi thứ", dòng chữ trên nhãn viết bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Nhãn này không hề có bất kỳ hướng dẫn giặt ủi nào, mà chỉ in hai mã QR dẫn tới tài khoản mạng xã hội của công ty.

Theo báo Lizhi News, chiếc áo khoác gắn nhãn gây tranh cãi này do Công ty May Gu Zhuo Kang Zheng, có trụ sở tại Giang Tô, sản xuất.

Làn sóng phản đối bùng lên sau khi một người dùng mạng đăng tải hình ảnh chiếc nhãn và thông tin này nhanh chóng lan truyền. Một nữ phát ngôn viên của công ty, được biết đến với tên gọi “chị Dương”, đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định họ không hề có ý phân biệt đối xử với phụ nữ.

Chiếc nhãn hướng dẫn giặt bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh bị nhiều người cho rằng “phân biệt giới", "xúc phạm" phụ nữ. Ảnh: QQ.com

“Chính cách diễn đạt không phù hợp của chúng tôi, cùng với lỗi chính tả trong một số từ tiếng Anh, đã dẫn tới hiểu lầm rằng chúng tôi xem nhẹ phụ nữ hay cố tình khơi mào mâu thuẫn giới. Đó hoàn toàn không phải là ý định ban đầu”, chị Dương nói. Chị Dương cũng cho biết công ty đã nhận thấy nhiều khách hàng, dù là nam hay nữ, thường làm hỏng các sản phẩm có chất liệu đặc biệt vì không làm theo hướng dẫn giặt riêng biệt của từng loại vải.

“Chúng tôi nhận thấy rằng một số nam giới ít biết về chất liệu quần áo và cách giặt, trong khi phụ nữ thường chú ý đến những chi tiết này. Do đó, chúng tôi muốn gợi ý tới khách hàng và những người xung quanh cùng quan tâm đến phương pháp giặt ủi đúng cách”, bà Dương cho biết. “Do khả năng diễn đạt còn hạn chế, chúng tôi đã không truyền tải thông điệp đúng cách. Tôi rất tiếc về điều này”, bà nói thêm.

Tin tức này đã tạo ra phản ứng trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng bình luận: “Mà sao lại để người phụ nữ bạn yêu làm việc nhà cho bạn? Đây rõ ràng là lợi dụng. Tại sao không in đầy đủ cách giặt và thêm một câu ‘vui lòng đọc hết và học cách giặt quần áo vì người bạn yêu’".

Một người khác viết: “Thương hiệu nào vậy? Chị em ơi, chúng ta nên tẩy chay”. Tuy nhiên, một số người lại có quan điểm khác: “Tôi không thấy nhãn này có vấn đề gì. Tôi không hiểu sao điều này lại có thể gây ra mâu thuẫn giữa nam và nữ” hoặc “Không cần thiết phải nhạy cảm đến vậy với các cô gái".

Chiếc nhãn hướng dẫn giặt này cũng gợi lại những sai lầm tương tự trước đây. Trước đó từng xuất hiện các nhãn như “Đưa cho mẹ bạn, mẹ sẽ giặt", “Đưa cho người phụ nữ của bạn” hay “Đưa cho bạn gái của bạn". Những tranh cãi liên quan đến thái độ phân biệt giới tính của các công ty thường xuyên trở thành đề tài nóng ở Trung Quốc. Đầu tháng này, thương hiệu trà sữa nổi tiếng Cha Yan Yue Se cũng bị chỉ trích vì gọi nhân viên giao hàng là “anh em”, trong khi nhiều nhân viên của họ là phụ nữ.