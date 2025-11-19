Nga nổi cơn thịnh nộ với Pháp vì "tiếp sức" cho Ukraine

Máy bay chiến đấu Rafale chờ tại căn cứ không quân Villacoublay gần Paris vào thứ Hai ngày 17 tháng 11 năm 2025. Ảnh Getty Images.

Nga hôm 18/11 cáo buộc Pháp thúc đẩy tâm lý hiếu chiến sau khi Paris đồng ý cung cấp tối đa 100 tiêm kích Rafale cùng các khí tài quân sự khác cho Ukraine trong vòng 10 năm tới. Thỏa thuận được công bố sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký thư bày tỏ ý định tại Paris vào ngày 17/11.

Theo Điện Élysée, thỏa thuận cho phép Ukraine tiếp cận 100 máy bay chiến đấu Rafale “cùng vũ khí đi kèm”, song đây không phải hợp đồng mua bán và dự kiến được thực hiện trong khoảng 10 năm.

Thỏa thuận còn bao gồm hệ thống phòng không thế hệ mới SAMP-T (đang trong giai đoạn phát triển), cùng các hệ thống radar và máy bay không người lái.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích: “Paris hoàn toàn không góp phần thúc đẩy hòa bình, mà đang nuôi dưỡng tư tưởng quân phiệt và kích động chiến tranh.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux nói với kênh Franceinfo rằng thỏa thuận là “một thông điệp nhằm gửi tới Nga”.

Ông nhấn mạnh: “Không có chuyện châu Âu mệt mỏi trong việc hỗ trợ Ukraine. Mục tiêu là cho thấy chúng tôi ủng hộ quân đội Ukraine và về lâu dài tạo ra khả năng răn đe để Nga không dám tấn công Ukraine một lần nữa".

Trước đây Pháp từng chuyển giao tiêm kích Mirage cho Kiev, nhưng đây là lần đầu tiên nhắc tới khả năng Ukraine sở hữu Rafale – dòng máy bay chiến đấu chủ lực và hiện đại bậc nhất của Pháp.

Nga từ lâu đã chỉ trích NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra năm 2022, nói rằng các khí tài này “không làm thay đổi cục diện chiến trường”. Ông Peskov ngày 18/11 tiếp tục khẳng định: “Dù bán loại máy bay nào cho chế độ Kiev, tình hình tiền tuyến cũng sẽ không thay đổi".

Chuyến thăm lần thứ 9 của ông Zelensky tới Pháp diễn ra trong bối cảnh mùa đông được dự báo sẽ đặc biệt khó khăn với Ukraine. Trong nhiều tháng qua, Nga liên tục tăng cường các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV, nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiều khu dân cư.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/11 tuyên bố đã kiểm soát thêm ba ngôi làng ở miền đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/11 nhằm thúc đẩy sự tham gia trở lại của Mỹ trong tiến trình ngoại giao chấm dứt chiến tranh, một quan chức Ukraine tiết lộ, theo Eurasiantimes.