Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Kinh tế
Thứ ba, ngày 16/09/2025 16:22 GMT+7

Ngân hàng vay mượn 2,7 triệu tỷ đồng trong một tuần, dự báo lãi suất còn tiếp tục hạ

+ aA -
H.Anh Thứ ba, ngày 16/09/2025 16:22 GMT+7
Doanh số giao dịch bằng VND trên thị trường liên ngân hàng đạt hơn 2,7 triệu tỷ đồng trong tuần qua, chủ yếu tập trung ở kỳ hạn qua đêm. Đáng chú ý, lãi suất bình quân các kỳ hạn chủ chốt tiếp tục giảm, củng cố dự báo của giới phân tích rằng mặt bằng lãi suất sẽ còn xu hướng đi xuống trong những tháng cuối năm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, thị trường ngoại hối và thị trường liên ngân hàng trong tuần từ ngày 8 đến 12/9 đã có những diễn biến đáng chú ý.

Theo đó, tại báo cáo của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê cho thấy, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân trong tuần bằng VND đạt xấp xỉ 2.704.745 tỷ đồng, trung bình 540.949 tỷ đồng/ngày. Con số này đã giảm 8.649 tỷ đồng so với tuần trước.

Các giao dịch chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm tới 93% tổng doanh số), phản ánh nhu cầu thanh khoản ngắn hạn của các tổ chức tín dụng. Trong khi đó, kỳ hạn 01 tuần chiếm 3% tổng doanh số giao dịch VND.

Đối với giao dịch bằng USD, theo báo cáo doanh số quy đổi đạt khoảng 651.663 tỷ đồng, bình quân 130.333 tỷ đồng/ngày, giảm 2.850 tỷ đồng so với tuần liền trước. Tương tự, kỳ hạn qua đêm và một tuần là hai kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất, chiếm lần lượt 88% và 10% tổng doanh số.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng của các kỳ hạn chủ chốt trong tuần từ 08 – 12/9/2025 (Nguồn: SBV)

Về lãi suất, xu hướng giảm giá rõ rệt đã xuất hiện đối với các giao dịch bằng VND. Lãi suất bình quân ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt đều đi xuống. Cụ thể: Lãi suất VND kỳ hạn qua đêm giảm 0,39% xuống còn 4,16%/năm; Lãi suất VND kỳ hạn 1 tuần cũng giảm 0,39% xuống mức 4,36%/năm.

Trong khi đó, lãi suất các giao dịch bằng USD tương đối ổn định. Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tuần duy trì ở mức 4,29%/năm và 4,32%/năm, không có biến động so với tuần trước đó.

Lãi suất tiết kiệm đang duy trì ở mức thấp.

Trên thị trường dân cư (thị trường 1), lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở mức thấp, dao động 1,6-4,1%/năm cho kỳ hạn 1-3 tháng, 2,9-5,35%/năm với kỳ hạn 6-9 tháng và 3,7-5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng quốc doanh (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) áp dụng mức thấp hơn: 1,6-1,9%/năm (1-3 tháng), 2,9-3,5% (6-9 tháng), 4,6-4,7% (12 tháng) và 4,7-4,8% (trên 12 tháng).

Mặc dù vậy, theo dự báo của các nhà phân tích tại MBS, đến cuối năm, lãi suất tiết kiệm dự kiến sẽ chịu áp lực từ tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt sau thông báo của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại tư nhân có thể giảm nhẹ 0,02 điểm % về mức 4,7% vào cuối năm 2025.

Tại một hội nghị được Ngân hàng Nhà nước tổ chức gần đây, các ngân hàng thương mại cũng cam kết tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc ổn định mặt bằng lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tổng Giám đốc Lê Quang Vinh chia sẻ, Vietcombank đã tuân thủ đầy đủ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong việc giữ ổn định lãi suất huy động và triển khai các gói tín dụng ưu đãi. Đồng thời, cam kết ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì lãi suất huy động hợp lý.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá USD hôm nay 15/9: "Nín thở" chờ đợi tín hiệu từ Fed

Giá USD hôm nay 15/9 trong nước ghi nhận không biến động so với sáng qua. Trong khi đó, chỉ số DXY chứng kiến nhịp chỉnh ngay từ lúc mở cửa.

Đà Nẵng: Hàng loạt sai phạm tại Dự án hồ chứa nước Lộc Đại có vốn hơn 291 tỷ đồng

Kinh tế
Đà Nẵng: Hàng loạt sai phạm tại Dự án hồ chứa nước Lộc Đại có vốn hơn 291 tỷ đồng

Nhiều tuyến đường Đà Nẵng xuống cấp, công nhân làm ngày đêm để kịp tiến độ

Kinh tế
Nhiều tuyến đường Đà Nẵng xuống cấp, công nhân làm ngày đêm để kịp tiến độ

Vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm, một khách sạn ở Đà Nẵng bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Kinh tế
Vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm, một khách sạn ở Đà Nẵng bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Cấp bách tháo điểm nghẽn ngành điện, kêu gọi tư nhân tham gia toàn diện vào năng lượng

Kinh tế
Cấp bách tháo điểm nghẽn ngành điện, kêu gọi tư nhân tham gia toàn diện vào năng lượng

Đọc thêm

Nguyên Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy
Pháp luật

Nguyên Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy

Pháp luật

Công an xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị vừa bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 1.000 viên nén nghi ma túy tổng hợp. Nhân thân đối tượng này khiến dư luận bất ngờ.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sinh hiến kế giúp các doanh nghiệp nông sản vươn mình, chấm dứt chuyện 'giải cứu'
Nhà nông

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sinh hiến kế giúp các doanh nghiệp nông sản vươn mình, chấm dứt chuyện "giải cứu"

Nhà nông

Việt Nam cần xây dựng Sàn Giao dịch Hàng hóa Quốc gia, nơi tập trung dữ liệu minh bạch về giá cả, sản lượng, tiêu chuẩn, từ đó giảm lệ thuộc vào thị trường quốc tế. Tiếp đó là đầu tư mạnh vào các nhà máy chế biến sâu tại vùng nguyên liệu, bởi đây là chìa khóa để chấm dứt vấn đề "giải cứu" nông sản.

Ông Zelensky tuyên bố Tổng thống Trump có sức mạnh khiến Tổng thống Putin phải sợ hãi
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố Tổng thống Trump có sức mạnh khiến Tổng thống Putin phải sợ hãi

Thế giới

Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky tuyên bố rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có đủ sức mạnh để khiến Tổng thống Putin phải sợ hãi đồng thời kêu gọi ông chủ Nhà Trắng đưa ra lập trường rõ ràng về các biện pháp trừng phạt Nga cũng như các biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine, coi đây là chìa khóa để ngăn chặn Điện Kremlin và chấm dứt chiến tranh.

Minh Chuyên hát nhạc trữ tình mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung
Âm nhạc

Minh Chuyên hát nhạc trữ tình mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Âm nhạc

Với sở trường dòng nhạc pop và ballad, chất giọng truyền cảm đầy nội lực cùng kỹ thuật thanh nhạc bài bản, ca sĩ Minh Chuyên khiến người nghe bất ngờ với ca khúc “Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

Vận hành chính quyền 2 cấp gắn với thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Tin tức

Vận hành chính quyền 2 cấp gắn với thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Tin tức

Sáng 16/9, Trường Cán bộ Thanh tra (thuộc Thanh tra Chính phủ) đã phối hợp với Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp gắn với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại địa phương - Thực tiễn và những vấn đề đặt ra”.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Huy Ngọ từ trần
Nhà nông

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Huy Ngọ từ trần

Nhà nông

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ đã qua đời lúc 03h56’ ngày 16/9/2025 (tức ngày 25/7 năm Ất Tỵ), tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Tin chiều 16/9: Hà Nội FC bất ngờ “trảm” HLV Makoto Teguramori
Thể thao

Tin chiều 16/9: Hà Nội FC bất ngờ “trảm” HLV Makoto Teguramori

Thể thao

Hà Nội FC bất ngờ “trảm” HLV Makoto Teguramori; Robert Lewandowski tiết lộ lý do không gia nhập M.U; Họp kỹ thuật trước trận Thép xanh Nam Định – CLB Ratchaburi tại AFC Champions League Two 2025/2026; Ugarte chia tay M.U? Thẻ tân binh Messi được bán với giá kỷ lục 1,5 triệu USD...

iPhone 17 Pro: Siêu phẩm đột phá với những điểm nhấn nhiếp ảnh và hiệu năng chưa từng có
Doanh nghiệp

iPhone 17 Pro: Siêu phẩm đột phá với những điểm nhấn nhiếp ảnh và hiệu năng chưa từng có

Doanh nghiệp

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple một lần nữa làm rung chuyển thế giới công nghệ, đánh dấu "bước nhảy vọt lớn nhất từ trước đến nay" cho iPhone. Bên cạnh iPhone 17 và iPhone Air đầy ấn tượng, tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn về bộ đôi siêu phẩm iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Đây không chỉ là một bản nâng cấp, mà là một định nghĩa hoàn toàn mới về sức mạnh, nhiếp ảnh và độ bền trên một chiếc smartphone.

Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Tin tức

Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Tin tức

Tại kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra chiều nay, với 72/72 phiếu bầu tỷ lệ 100%, ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Vì sao giá lúa giảm, thương lái bỏ cọc, nông dân Tây Ninh chấp nhận rủi ro, vẫn bám đồng trồng lúa vụ 3?
Nhà nông

Vì sao giá lúa giảm, thương lái bỏ cọc, nông dân Tây Ninh chấp nhận rủi ro, vẫn bám đồng trồng lúa vụ 3?

Nhà nông

Dù đối mặt với nhiều rủi ro từ thiên tai, dịch hại và chi phí sản xuất cao, nhiều nông dân tỉnh Tây Ninh vẫn làm lúa vụ 3 (vụ thu đông), bởi bỏ đất trống nhiều tháng liền đồng nghĩa với việc không có thu nhập.

Loại rau 'em bé', nhỏ tí teo mà giàu dinh dưỡng, giúp ẩm ruột, tăng cường miễn dịch, xào hay nấu canh đều ngon
Gia đình

Loại rau "em bé", nhỏ tí teo mà giàu dinh dưỡng, giúp ẩm ruột, tăng cường miễn dịch, xào hay nấu canh đều ngon

Gia đình

Loại rau này không chỉ rẻ mà còn bổ dưỡng, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho việc chăm sóc sức khỏe mùa thu, bạn đừng bỏ lỡ nhé.

Hương sắc mùa thu Tú Lệ 2025: Tôn vinh 'hạt ngọc trời', mời gọi du khách 'bay trên mùa vàng'
Lào Cai thi đua yêu nước

Hương sắc mùa thu Tú Lệ 2025: Tôn vinh "hạt ngọc trời", mời gọi du khách "bay trên mùa vàng"

Lào Cai thi đua yêu nước

Lễ hội cốm "Hương sắc mùa thu Tú Lệ" 2025 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20/9 tại xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai, mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc kéo dài đến hết tháng 10, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên nơi thung lũng Mường Lò.

Thanh Hóa: Nhiều giám đốc công ty bất động sản bị tạm hoãn xuất cảnh
Tin tức

Thanh Hóa: Nhiều giám đốc công ty bất động sản bị tạm hoãn xuất cảnh

Tin tức

Mới đây, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã thông báo một loạt công ty chưa hoàn thành nghĩa nộp thuế nên đã có văn bản gửi phòng xuất nhập cảnh Công an Thanh Hóa và Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh. Đặc biệt, trong số đó có nhiều công ty bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh U Đôm Xay (Lào)
Lai Châu Ngày Mới

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh U Đôm Xay (Lào)

Lai Châu Ngày Mới

Sáng 16/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Bộ CHQS tỉnh U Đôm Xay (Lào) tổ chức hội đàm thường niên năm 2025. Cuộc hội đàm nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai địa phương.

Triệu Lộ Tư đối mặt khủng hoảng sau tranh chấp với công ty quản lý
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư đối mặt khủng hoảng sau tranh chấp với công ty quản lý

Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư tố cáo bị chèn ép, sự cố Fila hủy buổi phát trực tuyến ngày 13/9 và loạt dự án đình trệ khiến sự nghiệp của cô rơi vào giai đoạn đóng băng.

Điện lực Huế hoàn thành và bàn giao 5 nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Doanh nghiệp

Điện lực Huế hoàn thành và bàn giao 5 nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
9

Doanh nghiệp

Công ty Điện lực Huế (PC Huế) phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành và bàn giao 5 nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Lần đầu tiên ủy ban LHQ khẳng định Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza, ông Netanyahu bị nêu đích danh
Thế giới

Lần đầu tiên ủy ban LHQ khẳng định Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza, ông Netanyahu bị nêu đích danh

Thế giới

Một cuộc điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc đã lần đầu tiên kết luận rằng Israel đã phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ở Gaza và các nhà lãnh đạo cấp cao của nước này đã kích động tội diệt chủng, trong những gì được mô tả là "phát hiện có thẩm quyền nhất của Liên Hợp Quốc cho đến nay".

Xác minh nội dung tố cáo “thực phẩm bẩn” được đưa vào bếp ăn một trường tiểu học ở Lâm Đồng
Xã hội

Xác minh nội dung tố cáo “thực phẩm bẩn” được đưa vào bếp ăn một trường tiểu học ở Lâm Đồng

Xã hội

Cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành xác minh, xử lý thông tin tố cáo của một người dân về việc “thực phẩm bẩn” được đưa vào bếp ăn một trường học trên địa bàn phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hà Nội khởi công quảng trường phía Đông Hồ Gươm trước 10/10
Tin tức

Hà Nội khởi công quảng trường phía Đông Hồ Gươm trước 10/10

Tin tức

Trước ngày 10/10, Hà Nội sẽ khởi công dự án quảng trường - công viên phía Đông Hồ Gươm rộng 2,14 ha, đồng thời đẩy nhanh chỉnh trang quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, tạo không gian công cộng hiện đại gắn với di sản lịch sử Thủ đô.

Cuộc gọi cuối cùng trong đêm vụ cháy khiến 4 người ở Hà Nội tử vong: 'Mẹ ơi cứu con'
Tin tức

Cuộc gọi cuối cùng trong đêm vụ cháy khiến 4 người ở Hà Nội tử vong: "Mẹ ơi cứu con"

Tin tức

Khi ngọn lửa bắt đầu bốc lên ở căn nhà cấp 4 tại xã Thường Tín, Hà Nội, rạng sáng 16/9, người con dâu gọi điện cho mẹ chồng cầu cứu: "Mẹ ơi cứu con, nhà con cháy rồi". Ít phút sau, cả gia đình 4 người tử vong, để lại nỗi đau tột cùng cho người thân.

Lãi lớn nhưng loạt 'ông lớn' ngành tôm Sao Ta, Camimex Group, Minh Phú...chuẩn bị ứng phó thách thức mới
Nhà nông

Lãi lớn nhưng loạt 'ông lớn' ngành tôm Sao Ta, Camimex Group, Minh Phú...chuẩn bị ứng phó thách thức mới

Nhà nông

Xuất khẩu tôm tháng 8 và 8 tháng năm 2025 duy trì đà tăng trưởng tốt, song nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành sẽ phải chuẩn bị ứng phó với loạt thách thức mới...

Đây là các mô hình chăn nuôi, trồng trọt sử dụng vốn đầu tư ưu đãi này, đang giảm nghèo tốt cho nông dân
Giảm nghèo nông thôn

Đây là các mô hình chăn nuôi, trồng trọt sử dụng vốn đầu tư ưu đãi này, đang giảm nghèo tốt cho nông dân

Giảm nghèo nông thôn

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp nhiều hộ nghèo và gia đình chính sách ở vùng cao tỉnh Phú Thọ có vốn đầu tư sản xuất, cải thiện thu nhập và từng bước thoát nghèo.

Hoàng tử, cầu thủ giàu nhất thế giới đến sân Thiên Trường
Thể thao

Hoàng tử, cầu thủ giàu nhất thế giới đến sân Thiên Trường

Thể thao

Thép xanh Nam Định tiếp Ratchaburi có cầu thủ đặc biệt giàu nhất thế giới, đó là. Faiq Jefri Bolkiah - hoàng tử Vương quốc Brunei.

'Luật ngầm': Cố ý giết người sau tai nạn giao thông qua vụ tài xế xe bồn kéo lê nữ sinh 15 tuổi để tránh bồi thường
Bạn đọc

"Luật ngầm": Cố ý giết người sau tai nạn giao thông qua vụ tài xế xe bồn kéo lê nữ sinh 15 tuổi để tránh bồi thường

Bạn đọc

Tài xế xe bồn Đinh Văn Long khai khi xảy ra va chạm đã cố tình kéo lê nạn nhân, vì muốn nữ sinh 15 tuổi tử vong để không phải bồi thường. Theo chuyên gia, hành vi trên xuất phát từ sự lệch chuẩn trong suy nghĩ của tài xế. Sự lệch chuẩn đó dẫn tới hành vi "man rợ", khiến người vô tội chết oan.

Hải Phòng: Hơn 1.700 căn nhà được xây mới, sửa chữa giúp người nghèo an cư
Xã hội

Hải Phòng: Hơn 1.700 căn nhà được xây mới, sửa chữa giúp người nghèo an cư

Xã hội

Không chỉ là một trong sáu địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, Hải Phòng còn tạo ra những bài học quý báu trong cách huy động sức mạnh toàn dân, gắn kết chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng để biến “giấc mơ an cư” của hàng nghìn hộ dân thành hiện thực.

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm lán tạm, công trình trái phép sau vụ cháy làm 4 người chết
Tin tức

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm lán tạm, công trình trái phép sau vụ cháy làm 4 người chết
16

Tin tức

Rạng sáng 16/9, hỏa hoạn tại lán tạm sản xuất cơ khí ở xã Thường Tín khiến 4 người tử vong. Sau vụ việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và xử lý dứt điểm các lán tạm, công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án.

Vietcombank là ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam ba năm liên tiếp
Kinh tế

Vietcombank là ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam ba năm liên tiếp

Kinh tế

Theo Báo cáo Vietnam 100 năm 2025 do Brand Finance – tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới vừa công bố, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam, ghi nhận ba năm liên tiếp giữ vững vị thế này, đồng thời nằm trong Top 2 thương hiệu mạnh nhất cả nước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy khiến 4 người tử vong
Tin tức

Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy khiến 4 người tử vong

Tin tức

Cảnh sát cho biết ngôi nhà được dựng tạm bằng khung thép, diện tích sàn khoảng 90m2, mái tôn cao khoảng 5m, có lối thoát hiểm khẩn cấp. Công trình này xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Vì sao Xung Hư đạo trưởng hết lòng ủng hộ Lệnh Hồ Xung?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Xung Hư đạo trưởng hết lòng ủng hộ Lệnh Hồ Xung?

Đông Tây - Kim Cổ

Xung Hư đạo trưởng không chỉ là một cao thủ ẩn mình mà còn là người dẫn dắt, ủng hộ thế hệ trẻ như Lệnh Hồ Xung, góp phần định hình tương lai võ lâm chính đạo.

Chuyên gia quân sự Mỹ cảnh báo Ukraine sẽ mất thêm lãnh thổ trong đó có thành phố quan trọng này
Điểm nóng

Chuyên gia quân sự Mỹ cảnh báo Ukraine sẽ mất thêm lãnh thổ trong đó có thành phố quan trọng này

Điểm nóng

Theo nhà phân tích quân sự Mỹ, cựu sĩ quan Thủy quân lục chiến Brian Berletic, việc kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine sẽ dẫn đến những mất mát lãnh thổ lớn hơn cho Kiev. Ông chia sẻ quan điểm này trên mạng xã hội X.

Tin đọc nhiều

1

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

2

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

3

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

4

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

5

Nhạc sĩ Trần Tiến: 108 ca khúc để đời và 70 ca khúc “không muốn mang đi hát với giun dế”
10

Nhạc sĩ Trần Tiến: 108 ca khúc để đời và 70 ca khúc “không muốn mang đi hát với giun dế”