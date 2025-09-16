Báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, thị trường ngoại hối và thị trường liên ngân hàng trong tuần từ ngày 8 đến 12/9 đã có những diễn biến đáng chú ý.

Theo đó, tại báo cáo của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê cho thấy, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân trong tuần bằng VND đạt xấp xỉ 2.704.745 tỷ đồng, trung bình 540.949 tỷ đồng/ngày. Con số này đã giảm 8.649 tỷ đồng so với tuần trước.

Các giao dịch chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm tới 93% tổng doanh số), phản ánh nhu cầu thanh khoản ngắn hạn của các tổ chức tín dụng. Trong khi đó, kỳ hạn 01 tuần chiếm 3% tổng doanh số giao dịch VND.

Đối với giao dịch bằng USD, theo báo cáo doanh số quy đổi đạt khoảng 651.663 tỷ đồng, bình quân 130.333 tỷ đồng/ngày, giảm 2.850 tỷ đồng so với tuần liền trước. Tương tự, kỳ hạn qua đêm và một tuần là hai kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất, chiếm lần lượt 88% và 10% tổng doanh số.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng của các kỳ hạn chủ chốt trong tuần từ 08 – 12/9/2025 (Nguồn: SBV)

Về lãi suất, xu hướng giảm giá rõ rệt đã xuất hiện đối với các giao dịch bằng VND. Lãi suất bình quân ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt đều đi xuống. Cụ thể: Lãi suất VND kỳ hạn qua đêm giảm 0,39% xuống còn 4,16%/năm; Lãi suất VND kỳ hạn 1 tuần cũng giảm 0,39% xuống mức 4,36%/năm.

Trong khi đó, lãi suất các giao dịch bằng USD tương đối ổn định. Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tuần duy trì ở mức 4,29%/năm và 4,32%/năm, không có biến động so với tuần trước đó.

Lãi suất tiết kiệm đang duy trì ở mức thấp.

Trên thị trường dân cư (thị trường 1), lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở mức thấp, dao động 1,6-4,1%/năm cho kỳ hạn 1-3 tháng, 2,9-5,35%/năm với kỳ hạn 6-9 tháng và 3,7-5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng quốc doanh (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) áp dụng mức thấp hơn: 1,6-1,9%/năm (1-3 tháng), 2,9-3,5% (6-9 tháng), 4,6-4,7% (12 tháng) và 4,7-4,8% (trên 12 tháng).

Mặc dù vậy, theo dự báo của các nhà phân tích tại MBS, đến cuối năm, lãi suất tiết kiệm dự kiến sẽ chịu áp lực từ tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt sau thông báo của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.



Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại tư nhân có thể giảm nhẹ 0,02 điểm % về mức 4,7% vào cuối năm 2025.

Tại một hội nghị được Ngân hàng Nhà nước tổ chức gần đây, các ngân hàng thương mại cũng cam kết tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc ổn định mặt bằng lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.



Tổng Giám đốc Lê Quang Vinh chia sẻ, Vietcombank đã tuân thủ đầy đủ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong việc giữ ổn định lãi suất huy động và triển khai các gói tín dụng ưu đãi. Đồng thời, cam kết ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì lãi suất huy động hợp lý.

