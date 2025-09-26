Nghệ sĩ Vân Dung lần đầu hé lộ về Táo Quân 2026

Táo Quân tái ngộ khán giả dịp Tết Nguyên đán 2026?

Tối 26/9, nghệ sĩ Vân Dung đăng tải bức ảnh chụp cùng NSND Quốc Khánh, NSND Công Lý và NSƯT Quang Thắng kèm một bài thơ ngắn. Chị viết: "Táo xanh hay táo chín không quan trọng/ Quan trọng là cuối năm nay vẫn có Táo Quân/ Để xem, để khóc, để cười/ Để cùng sum họp với người mình thương".

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh, Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý, Nghệ sĩ Ưu tú Quang Thắng và nghệ sĩ Vân Dung. (Ảnh: FBNV)

Bài viết của Vân Dung nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt yêu thích, bình luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự háo hức khi món ăn tinh thần dịp cuối năm tiếp tục lên sóng. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng mong đợi sự xuất hiện của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý - người vắng bóng nhiều năm nay do gặp vấn đề về sức khỏe.

Sau một năm vắng bóng ở Táo Quân 2024, Vân Dung trở lại trong chương trình 2025 với vai Táo Y tế quen thuộc. Chia sẻ với Dân Việt, chị từng cho biết: "Cảm xúc với Táo Quân của tôi lúc nào cũng vẹn nguyên, háo hức như ngày đầu. Suốt 22 năm qua, khen chê sau mỗi chương trình là điều chúng tôi luôn đón nhận. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là khán giả vẫn xem và còn yêu quý Táo Quân. Bởi khi còn góp ý, khen hay chê, nghĩa là người xem vẫn dành nhiều tình cảm cho chương trình".

Nghệ sĩ Vân Dung cũng cho biết thêm Táo Quân chỉ lấy kịch bản là xương sống, còn lại là sự sáng tạo của đạo diễn Đỗ Thanh Hải và dàn diễn viên gạo cội: "Táo Quân có được như hôm nay là nhờ công sức của cả tập thể, không của riêng ai. Người quan trọng nhất, vừa là chỗ dựa tinh thần vừa là điểm tựa chuyên môn cho đại gia đình Táo, chính là anh Đỗ Thanh Hải. Anh đã có hơn 20 năm chăm sóc, quan tâm và động viên, truyền lửa để chúng tôi có ngày hôm nay".

Táo Quân có tên gọi chính thức là Gặp nhau cuối năm, được Hãng phim truyền hình Việt Nam (nay là Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam) sản xuất từ năm 2003. Format chương trình ban đầu được xây dựng theo hướng là số đặc biệt phát vào cuối năm của Gặp nhau cuối tuần, bao gồm cả phần tiểu phẩm Táo Quân, âm nhạc và giao lưu khách mời, do MC Thảo Vân dẫn dắt.

Từ năm 2006, toàn bộ thời lượng Gặp nhau cuối năm dành cho Táo Quân. Chương trình được đông đảo khán giả yêu thích và được coi là món ăn tinh thần truyền thống trong dịp Tết Nguyên Đán.

Nói về không khí sản xuất Táo Quân mỗi dịp cuối năm, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung mới đây cũng chia sẻ: “Nhiều năm qua, cứ gần tới ngày Tết, chúng tôi lại nhận được điện thoại của VFC, mời làm Táo quân. Những tháng ngày đó, tôi luôn có cảm giác như cả nước đang hướng về căn phòng nhỏ mà chúng tôi tập luyện. Càng về già, tôi càng xốn xang, hồi hộp. Năm nay, tôi lại mong sẽ có một mùa Táo quân đáng nhớ”.