Nghi án người đàn ông bị đâm tử vong, hung thủ gọi điện cho gia đình rồi đi đầu thú

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP, Công an phường Tân Tạo điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn.

Người đàn ông bị đâm tử vong ở quận Bình Tân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 11/5, người dân tại con hẻm đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân nghe tiếng la hét thất thanh nên chạy lại kiểm tra.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ án mạng. Ảnh: A.X.

Tại đây, họ phát hiện 1 người đàn ông bị thương nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương khá nặng nên người đàn ông đã tử vong.

Riêng kẻ gây án đứng ở hiện trường, không có ý định bỏ trốn.

"Người đàn ông điện thoại báo cho gia đình biết mình đã lỡ đâm chết người, sau đó đến công an đầu thú”, một nhân chứng chia sẻ với báo chí.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Tạo đã có mặt phối hợp với Công an TP.HCM đưa đối tượng về trụ sở, đồng thời phong tỏa, khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.