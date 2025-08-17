Nghi phạm cướp giật tại tiệm vàng ở Bắc Ninh bị bắt sau 6 giờ gây án

Ngày 17/8, Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, đã bắt giữ Thân Văn Nam, 29 tuổi, nghi phạm cướp nhẫn vàng tại tiệm vàng Thành Đạt.

Nghi phạm Thân Văn Nam bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Đ.X.

Khoảng 11h ngày 16/8, Nam mặc áo xanh, quần đen vào cửa hàng, giả vờ hỏi mua nhẫn hai chỉ. Khi chủ tiệm Nguyễn Thị H. đưa nhẫn cho xem, anh ta giật lấy bỏ chạy. Nghe vợ hô hoán, anh Đỗ Thành Đ. đuổi theo, bắt kịp nhưng trong lúc giằng co bị Nam rút dao chống trả, gây thương tích nhẹ.

Tiệm vàng nơi nghi phạm gây án. Ảnh: Đ.X.

Do đối tượng là người cùng địa phương, anh Đ. thả cho chạy. Nhận tin báo, công an lập tức truy xét. Đến 17h cùng ngày, Nam bị bắt.

Theo công an, Nam từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được điều tra.