Kinh tế
Chủ nhật, ngày 14/09/2025 17:00 GMT+7

Nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng sân bay Măng Đen

Thế Anh Chủ nhật, ngày 14/09/2025 17:00 GMT+7
Theo nghiên cứu sơ bộ, sân bay Măng Đen có vị trí dự kiến tại xã Măng Đen, cách Cảng hàng không Pleiku khoảng 73 km về phía Đông Bắc.
Thống nhất sớm đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24

Bộ Xây dựng vừa trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi về những kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi tới sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Theo cử tri tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 1/7/2025, thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi đã được hợp nhất thành tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi sáp nhập, Quốc lộ 24 đóng vai trò quan trọng là tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thông suốt giao thương, tạo động lực phát triển cho tỉnh Quảng Ngãi, cử tri tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, sớm cho chủ trương đầu tư nâng cấp đoạn đường 58 km (chưa được đầu tư nâng cấp) của Quốc lộ 24; cho chủ trương đầu tư và áp dụng cơ chế đặc thù để triển khai cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum và Cảng hàng không Măng Đen (sân bay Măng Đen)

Bộ Xây dựng cho biết, Quốc lộ 24 kết nối tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum (trước khi hợp nhất) có chiều dài khoảng 168 km, hiện trạng cơ bản đạt tiêu chuẩn cấp III miền núi, còn lại khoảng 58 km có quy mô cấp IV - V (bao gồm đoạn tuyến qua đèo Violắk) mặt đường nhỏ hẹp, đường dốc quanh co liên tục.

Vì vậy, việc sớm nâng cấp, cải tạo tuyến đường này là cần thiết để tăng cường kết nối, đảm bảo an toàn giao thông.

Cũng theo quy định của Luật Đường bộ năm 2024 và Nghị định số 165/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ về tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum quản lý, khai thác, bảo trì, trong đó có Quốc lộ 24.

Vì vậy, thẩm quyền quản lý, đầu tư Quốc lộ 24 thuộc trách nhiệm của địa phương.

Đối với các ý kiến của Cử tri, Bộ Xây dựng thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi về sớm đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24 để tạo điều kiện kết nối thuận lợi giữa 2 trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa quan trọng của địa phương, đặc biệt nhu cầu vận tải trên tuyến tăng nhanh sau khi hợp nhất thành tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ động nghiên cứu, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư nâng cấp tuyến đường này theo thẩm quyền; trường hợp khó khăn, phối hợp với Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Về đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, Bộ Xây dựng cho biết, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 , cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (CT.42) kết nối tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, có chiều dài khoảng 136 km, quy mô 4 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Theo Bộ Xây dựng, ngày 28/5/2025, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 611/TTg-CN giao UBND tỉnh Quảng Ngãi làm cơ quan chủ quản triển khai thực hiện đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án

Dự kiến đây là dự án quan trọng quốc gia (tổng mức đầu tư khoảng 45.000 tỷ đồng) nên đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu và đề xuất các cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến đường như kiến nghị của cử tri. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Nghiên cứu các cơ chế đặc thù đầu tư sân bay Măng Đen

Đối với sân bay Măng Đen, Bộ Xây dựng đang triển khai thủ tục điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay trong đó bao gồm việc bổ sung sân bay Măng Đen.

Sau khi quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để tổ chức lập, phê duyệt Quy hoạch chi tiết sân bay Măng Đen.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu và đề xuất các cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực đầu tư sân bay Măng Đen nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo nghiên cứu sơ bộ, sân bay Măng Đen có vị trí dự kiến tại xã Măng Đen, cách Cảng hàng không Pleiku khoảng 73 km về phía Đông Bắc, cách Cảng hàng không Phù Cát khoảng 105 km về phía Tây Bắc, cách Cảng hàng không Chu Lai khoảng 93 km về phía Tây Nam.

Khu vực dự kiến quy hoạch sân bay Măng Đen nằm hoàn toàn trên khu vực đồi núi, diện tích dự kiến khoảng 350 ha.

Công suất quy hoạch dự kiến đến năm 2030 của sân bay Măng Đen là khoảng 1 triệu hành khách/năm (được định hướng cải tạo dây chuyền để khai thác vượt công suất cho giai đoạn sau năm 2030); cấp sân bay 4C (theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO).

