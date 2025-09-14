Chủ đề nóng

Tin tức
Chủ nhật, ngày 14/09/2025 08:15 GMT+7

Từ ngày mai 15/9, hành khách thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục để qua cửa an ninh sân bay

Chủ nhật, ngày 14/09/2025 08:15 GMT+7
Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ: Từ ngày 15/9/2025, hướng dẫn toàn bộ hành khách sử dụng Căn cước, Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên tàu bay, trừ trường hợp hành khách sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/9/2025 về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Để việc triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp có ý nghĩa, hiệu quả và thúc đẩy chuyển đổi số trong ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, trong Chỉ thị, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, thực hiện toàn trình tại 100% các cảng hàng không trên toàn quốc, hoàn thành trong tháng 10 năm 2025; tại nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và các bãi đỗ phương tiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, TP.HCM hoàn thành trong năm 2025.

Từ 15/9, hành khách được hướng dẫn thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh sân bay.

Chủ trì xây dựng các tiện ích giao thông trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID theo hướng kết nối các ứng dụng giao thông hiện có, khắc phục tình trạng phân mảnh trong hạ tầng số ngành giao thông, bảo đảm thuận tiện, an toàn cho người dân sử dụng dịch vụ toàn trình, hoàn thành trong tháng 10 năm 2025.

Chủ trì hướng dẫn triển khai tích hợp công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, phòng chống giả mạo, gian lận, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành trong tháng 10 năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Bộ Công an triển khai tích hợp công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID vào các hệ thống nghiệp vụ liên quan đến giao thông trước ngày 15 tháng 9 năm 2025.

Bộ Tài chính thực hiện đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Bộ Công an triển khai tích hợp công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID vào các hệ thống nghiệp vụ liên quan đến giao thông trước ngày 15/9/2025.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam:

Khẩn trương hoàn tất thủ tục mua sắm, đầu tư hạ tầng và trang thiết bị cần thiết nhằm bảo đảm tiến độ triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID phục vụ thủ tục hàng không.

Từ ngày 15 tháng 9 năm 2025, phối hợp với các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet… ) hướng dẫn tất cả hành khách sử dụng Căn cước, Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên tàu bay phù hợp với quy trình kiểm soát an ninh hàng không đối với hành khách qua cửa kiểm soát an ninh tự động và cửa lên tàu bay tự động để đi tàu bay nội địa, trừ trường hợp hành khách sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác.

Từ ngày 15 tháng 9 năm 2025 đến 30 tháng 11 năm 2025, phối hợp với các hãng hàng không chủ động nghiên cứu triển khai các chính sách ưu đãi thiết thực để khuyến khích hành khách mua vé và sử dụng giải pháp sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID khi làm thủ tục hàng không; đồng thời tổ chức chiến dịch truyền thông rộng rãi, hướng dẫn, hỗ trợ, dẫn dắt, hình thành thói quen cho người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ, phù hợp với chính sách thương mại của các hãng hàng không.

Từ ngày 1 tháng 12 năm 2025, chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt. Tất cả hành khách không thuộc diện nêu trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc tại hệ thống Kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Từ ngày 15 tháng 9 năm 2025, hướng dẫn toàn bộ hành khách sử dụng Căn cước, Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên tàu bay, trừ trường hợp hành khách sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác.

Từ ngày 15 tháng 9 năm 2025 đến 30 tháng 11 năm 2025, phối hợp với các hãng hàng không khác chủ động nghiên cứu triển khai các chính sách ưu đãi thiết thực để khuyến khích hành khách mua vé và sử dụng giải pháp sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID khi làm thủ tục hàng không; đồng thời tổ chức chiến dịch truyền thông rộng rãi, hướng dẫn, hỗ trợ, dẫn dắt, hình thành thói quen cho người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ, phù hợp với chính sách thương mại của các hãng hàng không.

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại không khí hào hùng, phấn khởi trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua. Theo ông, hình ảnh người dân từ khắp nơi đổ về Hà Nội, thậm chí trải chiếu nằm ngoài đường suốt đêm để chờ xem diễu binh, diễu hành là minh chứng sống động cho lòng yêu nước và sự tin tưởng của nhân dân.

Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XV sẽ xem xét công tác nhân sự và 43 dự án luật

Tin tức
Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XV sẽ xem xét công tác nhân sự và 43 dự án luật

Ông Đỗ Trọng Hưng - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương bị tạm hoãn xuất cảnh

Tin tức
Ông Đỗ Trọng Hưng - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương bị tạm hoãn xuất cảnh

Thanh Hóa: Phân công lại nhiệm vụ cho các lãnh đạo tỉnh do một số cán bộ chủ chốt vắng mặt

Tin tức
Thanh Hóa: Phân công lại nhiệm vụ cho các lãnh đạo tỉnh do một số cán bộ chủ chốt vắng mặt

Trường Chính trị tỉnh Sơn La đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức độ 1

Tin tức
Trường Chính trị tỉnh Sơn La đón Bằng công nhận đạt chuẩn mức độ 1

Bích Tuyền có bị VFV cấm thi đấu như Đặng Thị Hồng?
Thể thao

Bích Tuyền có bị VFV cấm thi đấu như Đặng Thị Hồng?

Thể thao

Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu các giải trong nước, trong khi Nguyễn Thị Bích Tuyền có thể sẽ gặp khó bởi những quy định chặt chẽ mới từ phía Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV).

HLV Chu Đình Nghiêm khen ngợi Quang Hải sau thất bại của Hải Phòng FC
Thể thao

HLV Chu Đình Nghiêm khen ngợi Quang Hải sau thất bại của Hải Phòng FC

Thể thao

Trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội (CAHN) đã vượt qua Hải Phòng với tỷ số 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 6 V.League 2025/2026, qua đó tiếp tục duy trì phong độ ổn định ở nhóm đầu bảng.

Nhà 2 tầng tại Đồng Nai thiết kế hình chữ T với 3 khoảng sân với chi phí 2,5 tỷ đồng
Nhà đất

Nhà 2 tầng tại Đồng Nai thiết kế hình chữ T với 3 khoảng sân với chi phí 2,5 tỷ đồng

Nhà đất

Ngôi nhà 2 tầng tại Đồng Nai được thiết kế theo hình chữ T độc đáo, tối ưu ánh sáng tự nhiên và không gian xanh. Tông trắng trang nhã kết hợp sân vườn tạo cảm giác thoáng đãng, hiện đại.

Ba lĩnh vực kinh tế nào đang tạo việc làm, thu nhập tốt hơn ở xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên?
Nông thôn mới

Ba lĩnh vực kinh tế nào đang tạo việc làm, thu nhập tốt hơn ở xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên?

Nông thôn mới

Xác định nâng cao thu nhập là mục tiêu trọng tâm để cải thiện đời sống người dân, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập xã Bắc Đông Hưng thuộc tỉnh Thái Bình) đã triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chăn nuôi quy mô lớn.

Tuyên Quang: Hàng chục cá thể sóc bụng đỏ bị phát hiện trong tủ đông nhà chủ tạp hóa
Bạn đọc

Tuyên Quang: Hàng chục cá thể sóc bụng đỏ bị phát hiện trong tủ đông nhà chủ tạp hóa

Bạn đọc

Hàng chục cá thể sóc bụng đỏ bị tàng trữ trong tủ đông của một chủ cửa hàng tạp hóa ở xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang, vừa bị lực lượng chức năng phát hiện. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Dân Việt, Hạt Kiểm lâm Khu vực V phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý.

Ukraine báo động về động thái đột ngột gây sốc của Mỹ
Điểm nóng

Ukraine báo động về động thái đột ngột gây sốc của Mỹ

Điểm nóng

Ukraine lo ngại về sự thay đổi trong lập trường của Mỹ về việc cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev, tờ Bloomberg trích dẫn lời Arsen Zhumadilov, giám đốc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng đưa tin.

Loạt “nắm đấm” chiến lược giúp nông dân TP.HCM từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp
Chuyển động Sài Gòn

Loạt “nắm đấm” chiến lược giúp nông dân TP.HCM từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ triển khai một loạt chính sách, tập trung đưa khoa học, công nghệ và ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. Việc này nhằm nông dân tiến lên làm kinh tế nông nghiệp thay vì quan điểm chỉ tập trung sản xuất như trước đây.

'Bà trùm' Trần Lam lý giải vì sao giới nhà giàu Hong Kong không ly hôn
Văn hóa - Giải trí

"Bà trùm" Trần Lam lý giải vì sao giới nhà giàu Hong Kong không ly hôn

Văn hóa - Giải trí

Trong một talkshow gần đây, bà Trần Lam, vợ ông Hướng Hoa Cường, gây chú ý khi tiết lộ ba lý do khiến đàn ông giàu có ở Hong Kong hiếm khi thay đổi vợ, dù không ít người có tình nhân.

Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra vào tối nay (14/9/2025) tại TP.HCM với sự góp mặt của 35 thí sinh nổi bật nhất cuộc thi.

Giá xăng dầu hôm nay 14/9: Sắc xanh trở lại, xăng dầu “bước vào” chu kỳ tăng giá?
Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 14/9: Sắc xanh trở lại, xăng dầu “bước vào” chu kỳ tăng giá?

Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 14/9, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô có nhiều biến động, tiếp tục phục hồi, dự báo tuần tới có thể tăng nhanh.

Vườn hoa 52 tỷ đồng giữa trung tâm Hà Nội ngập rác, thành nơi nuôi gà chọi
Ảnh

Vườn hoa 52 tỷ đồng giữa trung tâm Hà Nội ngập rác, thành nơi nuôi gà chọi

Ảnh

Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, vườn hoa Trần Quang Diệu (phường Đống Đa) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, ngập trong rác thải, người dân tận dụng làm nơi nuôi gà chọi... trở thành một nốt trầm buồn giữa lòng Thủ đô.

Quang Hải vung chân nhanh như điện ghi bàn, tặng áo cho fan nhí sau trận thắng Hải Phòng
Ảnh

Quang Hải vung chân nhanh như điện ghi bàn, tặng áo cho fan nhí sau trận thắng Hải Phòng

Ảnh

Tiền vệ Quang Hải góp công lớn với một bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của CLB Công an Hà Nội trước CLB Hải Phòng ở vòng 4 V-League diễn ra trên sân Hàng Đẫy, sau trận anh còn tặng áo đấu cho fan nhí, tối 13/9.

Cây cảnh này dễ trồng hơn trầu bà, đẹp hơn lan chi gấp 100 lần, giúp mang lại tài lộc, trấn trạch, an gia
Gia đình

Cây cảnh này dễ trồng hơn trầu bà, đẹp hơn lan chi gấp 100 lần, giúp mang lại tài lộc, trấn trạch, an gia

Gia đình

Cây cảnh mọng nước mỏng manh này được đánh giá cao nhờ những chiếc lá nhỏ, tròn nhỏ, có vân giống như mai rùa, mang lại vẻ đẹp nhiệt đới cho không gian nhà bạn.

Chợ quê ở một nơi của Đồng Nai có màu gì?
Nhà nông

Chợ quê ở một nơi của Đồng Nai có màu gì?

Nhà nông

Tuần rồi, tôi đi chợ Tân Phú (Đồng Nai) và chú ý quan sát những sắc màu của chợ quê. Nhưng có lẽ chỉ bao nhiêu đó là không đủ! Tôi xin mượn những sắc màu của ký ức, của cảm xúc để vẽ nên bức tranh ấy.

Ông Zelensky được đảm bảo mức độ an toàn mạnh mẽ nhất để đến Moscow
Điểm nóng

Ông Zelensky được đảm bảo mức độ an toàn mạnh mẽ nhất để đến Moscow

Điểm nóng

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra những cam kết an ninh mạnh mẽ nhất cho Tổng thống Ukraine Zelensky trong trường hợp ông tới Moscow.

Bắc Ninh duyệt cụm công nghiệp ‘xanh’ Phương Sơn - Đại Lâm gần 46 ha
Nhà đất

Bắc Ninh duyệt cụm công nghiệp ‘xanh’ Phương Sơn - Đại Lâm gần 46 ha

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm tỷ lệ 1/500, với định hướng xây dựng thành một cụm công nghiệp xanh, công nghệ tiên tiến, thu hút đầu tư các ngành nghề mũi nhọn, đồng thời đảm bảo yếu tố phát triển bền vững và thân thiện môi trường.

Đạo diễn phim ra rạp cùng lúc “Mưa đỏ”: “NSƯT Hoài Linh sức khỏe yếu nhưng không than một câu'
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn phim ra rạp cùng lúc “Mưa đỏ”: “NSƯT Hoài Linh sức khỏe yếu nhưng không than một câu"

Văn hóa - Giải trí

Ra mắt vào ngày 29/8, giữa thời điểm "Mưa đỏ" đang gây sốt phòng vé, "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn" hiện đã cán mốc 88 tỷ đồng doanh thu theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Bộ Xây dựng đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025
Nhà đất

Bộ Xây dựng đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Nhà đất

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 2025.

Đau bụng, sốt cao vì bệnh xoắn vòi tử cung hiếm gặp
Xã hội

Đau bụng, sốt cao vì bệnh xoắn vòi tử cung hiếm gặp

Xã hội

Xoắn vòi tử cung nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến hoại tử buồng trứng, viêm phúc mạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Hai xưởng chế biến mủ cao su ở Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường
Bạn đọc

Hai xưởng chế biến mủ cao su ở Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường

Bạn đọc

Qua kiểm tra chính quyền địa phương và cơ quan chức năng Quảng Ngãi xác nhận, 2 xưởng chế biến cao su tại phường Đăk Bla và xã Đăk Rơ Wa chưa được cấp phép, xả thải trực tiếp gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Lạ kỳ, một vườn sầu riêng chín cây, 100 cây sai trĩu quả ở Gia Lai, chín thơm lừng cả khu đồi
Nhà nông

Lạ kỳ, một vườn sầu riêng chín cây, 100 cây sai trĩu quả ở Gia Lai, chín thơm lừng cả khu đồi

Nhà nông

Với 100 cây sầu riêng chín cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, ông Võ Hoàng Hiền ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai mới (trước sáp nhập, xã Hoài Ân thuộc tỉnh Bình Định), dự kiến thu về khoảng 8 tấn trái ngay năm đầu tiên cho quả. Điều đặc biệt, vườn sầu riêng sai trĩu quả mọc cả trên thân, chín rộ khiến cả khu vườn thơm lừng.

Real thắng “toát mồ hôi”, HLV Alonso nổi giận vì 1 học trò
Thể thao

Real thắng “toát mồ hôi”, HLV Alonso nổi giận vì 1 học trò

Thể thao

Sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 của Real Madrid trước Real Sociedad ở vòng 4 La Liga, HLV Xabi Alonso tiết lộ rằng, ông cảm thấy rất tức giận khi Dean Huijsen phạm lỗi dẫn tới thẻ đỏ.

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga
Điểm nóng

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu đã đưa ra một phương án cực kỳ rủi ro, xét về mặt pháp lý, để chuyển tài sản bị đóng băng của Nga sang Ukraine bằng cách sử dụng kỳ phiếu, tờ Politico đưa tin.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ tỉnh Tuyên Quang nuôi lợn đen đặc sản, nuôi gà mía thả vườn mà thu tiền tỷ
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ tỉnh Tuyên Quang nuôi lợn đen đặc sản, nuôi gà mía thả vườn mà thu tiền tỷ

Nhà nông

Nuôi lợn đen hàng trăm con, nuôi gà mía thả vườn hàng ngàn con, ông Phạm Hồng Giang, thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang (trước sáp nhập tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, xã Ngọc Đường thuộc huyện Hàm Yên) đạt doanh thu hàng tỷ đồng và được Trung ương Hội Nông dân Việt nam bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Những “thầy thuốc quân hàm xanh” gắn bó với đồng bào dân tộc Chứt ở biên giới Hà Tĩnh
Xã hội

Những “thầy thuốc quân hàm xanh” gắn bó với đồng bào dân tộc Chứt ở biên giới Hà Tĩnh

Xã hội

Tại bản Rào Tre (Hà Tĩnh), các chiến sĩ biên phòng không chỉ bảo vệ biên cương mà còn là những thầy thuốc tận tâm, mang y tế miễn phí và thay đổi nhận thức cho đồng bào dân tộc Chứt.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nhóm đàn ông cầm hung khí đánh đập dã man 1 phụ nữ; tin mới vụ thảm án giết 3 người ở Đắk Lắk
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nhóm đàn ông cầm hung khí đánh đập dã man 1 phụ nữ; tin mới vụ thảm án giết 3 người ở Đắk Lắk

Pháp luật

Nhóm đàn ông cầm hung khí xông vào nhà đánh đập dã man 1 phụ nữ; thông tin mới vụ thảm án giết 3 người ở Đắk Lắk; điều tra vụ lừa đảo trên mạng liên quan số tiền 490 tỷ đồng... là những tin nóng 24 giờ qua.

Loại cây trồng chủ lực nào của tỉnh Gia Lai đang hướng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc
Nhà nông

Loại cây trồng chủ lực nào của tỉnh Gia Lai đang hướng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Nhà nông

Với lợi thế có nhiều loại cây trồng chủ lực, nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai mới (sau sáp nhập tỉnh Gia Lai, Bình Định) đang từng bước chuẩn hóa sản xuất, đầu tư chế biến sâu và đẩy mạnh quảng bá để xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Xem phim, tôi thực sự 'tỉnh ngộ': Nhờ có câu này mà tôi thay đổi tư duy dạy con, gia đình vì vậy êm ấm, yên bình!
Gia đình

Xem phim, tôi thực sự "tỉnh ngộ": Nhờ có câu này mà tôi thay đổi tư duy dạy con, gia đình vì vậy êm ấm, yên bình!

Gia đình

Có rất nhiều bà mẹ ngoài kia cũng mắc sai lầm như tôi, tự ôm khổ vào người.

Nguyễn Huệ đột ngột qua đời, thi hài được án táng tại đâu?
Đông Tây - Kim Cổ

Nguyễn Huệ đột ngột qua đời, thi hài được án táng tại đâu?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi Quang Trung - Nguyễn Huệ mất, nơi an táng của ông vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Cách đây nhiều năm, khi những nghi vấn về mộ Quang Trung - Nguyễn Huệ được an táng ở lăng Ba Vành, núi Kim Phụng, núi Ngọc Trản (Huế), thậm chí là ở Bình Thuận... vẫn đang là những giả thuyết gây bàn cãi.

Thời trẻ Ung Chính mắc bệnh hiểm nghèo, ai là người đã bỏ qua sinh tử đến để chăm sóc?
Đông Tây - Kim Cổ

Thời trẻ Ung Chính mắc bệnh hiểm nghèo, ai là người đã bỏ qua sinh tử đến để chăm sóc?

Đông Tây - Kim Cổ

Về sau Ung Chính mắc bệnh hiểm nghèo, lúc bấy giờ bệnh này rất dễ lây lan, nếu chẳng may mắc phải rất có thể sẽ chết vì bệnh, cho nên lúc ấy toàn bộ vương phủ đều thập phần khủng hoảng, cũng không ai dám đến gần...

