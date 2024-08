Đăng ký gói K+ của MyTV: Hưởng nhiều chính sách mới

Các ưu đãi khi Ngoại hạng Anh trở lại mùa giải

Theo đó trong dịp này, khách hàng MyTV đăng ký gói K+ và đóng trước cước 6 tháng được tặng 1 tháng, giá chỉ 660.000đ cho 7 tháng sử dụng. Khách hàng đóng trước cước 12 tháng được tặng 2 tháng, giá chỉ 1.320.000đ cho 14 tháng sử dụng. Gói K+ cung cấp cho khách hàng của MyTV bao gồm chùm 4 kênh đặc sắc: K+Sport1, K+ Sport2, K+Action và K+ Cine. Các khách hàng đang sử dụng Internet VNPT và Truyền hình MyTV sẽ được mua thêm gói K+ add-on trên MyTV với mức giá ưu đãi 110.000đ/tháng.

Chính sách này cũng áp dụng đối với khách hàng VNPT đăng ký mới dịch vụ Truyền hình MyTV hoặc Internet VNPT kèm Truyền hình MyTV (không có thành phần gói K+ trong gói combo).

Lưu ý: Chính sách mới không áp dụng cho các gói cước combo đã bao gồm gói K+ như: Home TV K+, Home Thể thao, Home Thể Thao 2.

Với gói K+, các tín đồ thể thao của Truyền hình MyTV sẽ được "sống" trọn vẹn trong không khí Ngoại hạng Anh - giải bóng đá hấp dẫn.với những màn so tài chuyên nghiệp đỉnh cao của các câu lạc bộ hàng đầu nước Anh.

Ngoại hạng Anh trở lại, khách hàng MyTV hưởng lợi khi đăng ký gói K+

Đại tiệc thể thao Ngoại hạng Anh đáng mong chờ nhất

Duy nhất tại Việt Nam, 380 trận đấu kịch tính của Ngoại hạng Anh mùa 2024/25 được phát sóng trọn vẹn trên chùm kênh K+. Đặc biệt, 03 trận hay nhất tại mỗi vòng đấu sẽ được phát độc quyền trên chùm kênh này. Mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa khi Arsenal và Man Utd liên tiếp "nổ bom tấn" ở thị trường chuyển nhượng với quyết tâm "làm lại từ đầu", Chelsea, Liverpool sẽ trình diễn lối đá mới dưới thời tân huấn luyện viên... Trong khi đó, đoàn quân của Pep Guardiola đang tràn đầy tự tin chinh phục Cúp bạc Ngoại hạng lần thứ 5 liên tiếp "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử. Dù là cuộc đua giành vé tham dự Cúp châu Âu hay cuộc chiến trụ hạng, những cuộc chạm trán tại mùa giải 24/25 cũng đều hứa hẹn sẽ mãn nhãn và gay cấn nghẹt thở đến lượt trận cuối cùng. Ngày 17/8/2024 tới đây, đại tiệc bóng đá đỉnh cao tại sân cỏ nước Anh sẽ chính thức được khai màn khi Man Utd tiếp Fulham trên sân nhà Old Trafford.

Những chương trình đồng hành độc quyền khi Ngoại hạng Anh trở lại

Xuyên suốt mùa giải, người hâm mộ sẽ được thưởng thức các chương trình đồng hành độc quyền, đẳng cấp từ đội ngũ sản xuất của K+. 20h hàng ngày từ 10/8 đến 15/8, chương trình "Ngoại Hạng Anh Trở Lại" với sự tham gia của chuyên gia sẽ cùng bàn luận về những chủ đề nóng nhất của các Câu lạc bộ. "Sự Lựa Chọn Của Tôi" (20h30 hàng ngày từ 12/8 - 16/8) là những màn tranh luận sôi nổi của các BLV về những vấn đề chuyên môn nổi cộm mùa giải mới. Đặc biệt, 21h ngày 16/08, chương trình "Khai Cuộc Ngoại Hạng" sẽ chính thức khởi động với cầu truyền hình Việt Nam và Anh Quốc, với sự xuất hiện của danh thủ Paul Scholes.

Cùng với đó là nhiều nội dung hoàn toàn mới, mang lại cho khán giả thêm góc nhìn đa chiều thú vị:

VAR+ - Giải Mã Ngoại Hạng (Thứ 2): Chương trình chuyên sâu hấp dẫn, phân tích về các vấn đề gây tranh cãi trong tuần và đánh giá những quyết định VAR, cập nhật thông tin độc quyền gửi từ Ban trọng tài Anh. Đồng hành cùng chương trình là MC Tú Linh và bộ đôi bình luận viên Bá Phú - Hải Linh. Tactical Cam - Cận Cảnh Chiến Thuật (Thứ 3): Sử dụng công nghệ Piero để phân tích điểm nhấn chiến thuật, giải thích tình huống và sự thông minh của các cầu thủ trên sân đấu. My Pick/Debate - Lựa Chọn Quyết Định (Thứ 4): Với những góc nhìn đa chiều, chuyên sâu, đội ngũ các gương mặt vàng của K+ như Hải Linh, Hải Thanh, Bá Phú... hứa hẹn sẽ giải đáp đầy đủ thắc mắc xoay quanh các trận đấu của khán giả. Game On - Cuối Tuần Rực Lửa (Thứ 6): Chương trình với sự dẫn dắt của MC Thu Hoài, liên tục cập nhật các tin tức, diễn biến mới nhất trước vòng đấu, từ những cuộc họp báo trực tiếp tại các sân cỏ ở Anh tới đội hình dự kiến và các dự đoán chuyên sâu. House Of Lions - Hội Quán Ngoại Hạng (Thứ 7): House Of Lions sẽ cùng khán giả bàn luận và phân tích các trận đấu hấp dẫn nhất của buổi tối thứ 7. Chương trình có sự tham gia của Á Hậu, MC Huyền My cùng dàn bình luận viên gạo cội. Super Sunday (Chủ nhật): Với tâm điểm là các trận đại chiến Ngoại hạng Anh, MC Tú Linh và các chuyên gia bóng đá sẽ đồng hành cùng người hâm mộ nhận định về các trận đấu, thông qua lăng kính chuyên môn là công nghệ Piero được sử dụng trực tiếp. Cùng với đó, đội ngũ phóng viên tại Vương quốc Anh cũng sẽ cùng các huyền thoại của giải đấu phân tích, dự đoán ngay trên sân trước mỗi trận đại chiến.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký, lắp đặt dịch vụ vui lòng liên hệ tổng đài 18001166 (miễn phí) hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch của VNPT trên toàn quốc. Tham khảo thông tin dịch vụ và cập nhật chính sách, khuyến mại mới nhất của MyTV tại Website MyTV.