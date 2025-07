Công an phường Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) vừa trả lại tài sản cho ông Nguyễn Văn Hào, cư trú tại TDP Đường 10, phường Thuỷ Nguyên mà trước đó ông bị đánh rơi.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 30/6/2025, tại TDP 2, khu vực Dương Quan, phường Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng, trong khi đi mua đồ tạp hoá, ông Hào đánh rơi 1 ví da màu đen, bên trong có căn cước công dân và số tiền 6.420.000 đồng.

Trung tá Phạm Đức Dương - Phó trưởng Công an phường Thuỷ Nguyên, anh Nguyễn Trí Dũng và chiến sỹ công an phường trao trả tài sản cho ông Nguyễn Văn Hào. Ảnh: CAHP.

Đến sáng 1/7, ông Hào nghe thấy trên hệ thống loa phát thanh của phường có phát thông báo tìm chủ sở hữu bị rơi tài sản và được cán bộ Công an phường tìm đến nhà để xác minh.

Tại trụ sở Công an phường Thủy Nguyên, ông Hào được biết, anh Nguyễn Trí Dũng, một người dân sinh sống trên địa bàn, là người đã nhặt được chiếc ví và bàn giao lại cho lực lượng công an để tìm người đánh rơi. Sau quá trình kiểm tra, xác minh thông tin cư trú, công an phường xác định đúng ông Hào là chủ sở hữu hợp pháp và tiến hành trao trả toàn bộ tài sản cùng giấy tờ liên quan.

"Tuy số tiền trên không phải là quá lớn, nhưng với người đã lớn tuổi, không còn khả năng lao động như tôi, đó là cả một tài sản đáng quý. Tôi vô cùng xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời, chu đáo của Công an phường Thủy Nguyên", ông Hào xúc động chia sẻ.