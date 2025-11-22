"Biến" 3.000m2 đất trồng lúa kém hiệu quả thành...1ha vườn trồng ổi ruột hồng

Anh Bé kể, năm 2017, nhận thấy trồng lúa năng suất thấp, cuộc sống phụ thuộc vào việc ai thuê gì làm nấy nên anh quyết định chuyển 3.000m2 đất ruộng cha mẹ cho lên vườn trồng ổi ruột hồng.

Anh Nguyễn Văn Bé ở xã Thới Lai, TP Cần Thơ giới thiệu về mô hình trồng ổi ruột hồng. Ảnh: H.X

Giống ổi ruột hồng mà ông Bé trồng chưa đầy 1 năm đã có trái to, vỏ vàng nhạt, ruột hồng, thơm và mọng nước. Khác với các giống ổi ăn trái tươi, ổi ruột hồng này phải để trái chín vàng, mềm tay mới thu hoạch được, vì dùng để ép nước (thích hợp để chế biến nước ép xuất khẩu).

Ưu điểm của giống ổi này là dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương nên chi phí đầu tư không cao và cho năng suất trung bình 50 - 70 tấn/ha.

Đặc biệt là loại này được thương lái và công ty đến tận vườn thu mua với giá từ 4.500 - 6.000 đồng/kg (tuỳ thời điểm).

Ổi ruột hồng. Ảnh: H.X

Thấy hiệu quả, từ lợi nhuận có được từ ổi ruột hồng, năm 2019, anh Bé tiếp tục mở rộng thêm 6.000m2 đất, trồng thêm 500 gốc ổi và 300 gốc chanh không hạt.

Đến nay, anh Bé sở hữu hơn 1 ha trồng 900 gốc ổi ruột hồng và 300 gốc chanh không hạt.

Hiện mỗi năm, vườn ổi ruột hồng cho thu hoạch hơn 80 tấn. Nếu tính luôn chanh không hạt, tổng lợi nhuận của gia đình ông đạt khoảng 400 triệu đồng/năm.

Liên kết trồng ổi ruột hồng quy mô 40ha, không lo đầu ra

Không giữ bí quyết riêng, anh Bé tích cực hướng dẫn bà con trong xã Thới Lai trồng ổi ruột hồng.

Anh Nguyễn Văn Bé cho biết, giống ổi ruột hồng cho trái to, vỏ vàng nhạt, ruột hồng, thơm và mọng nước. Ảnh: H.X

Để thuận lợi hơn trong sản xuất cũng như tiêu thụ, ông quyết định thành lập Tổ hợp tác trồng ổi ruột hồng, sau đó phát triển lên thành hợp tác xã nông nghiệp ổi ruột hồng. Đến năm 2023, phát triển lên thành hợp tác xã.

Hợp tác xã nông nghiệp ổi ruột hồng do anh Bé làm giám đốc hiện có 40 thành viên, trồng khoảng 40 ha ổi ruột hồng, sản lượng 1.500 – 1.700 tấn/năm, cung cấp cho nhiều công ty tại TP Cần Thơ và các địa phương lân cận.

Ổi ruột hồng được vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: H.X

Nhờ liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, các xã viên đã được hỗ trợ cho vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật VietGAP, bao tiêu sản phẩm ổn định. Hiện nay, mỗi xã viên của hợp tác xã thu nhập từ 100 – 300 triệu đồng/năm, cuộc sống ngày càng ổn định.

Sản phẩm ổi ruột hồng của hợp tác xã cũng đã được công nhận OCOP 3 sao. Quy mô của hợp tác xã ngày càng mở rộng, hướng đến mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu ổn định cho xuất khẩu.

