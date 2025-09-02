Nhựa Tiền Phong - 65 năm "giữ lửa" từ ký ức đến khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt

Hòa chung không khí cả nước hân hoan kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong (NTP) tưng bừng kỷ niệm 65 năm thành lập. Đây không chỉ là cột mốc đáng nhớ về một doanh nghiệp lâu đời, mà còn là hành trình của một thương hiệu đã đi sâu vào tiềm thức nhiều thế hệ người Việt.

Nhân dịp đặc biệt này, Dân Việt đã có một cuộc trò chuyện cởi mở và chân tình với ba đại diện tiêu biểu cho các thế hệ trong "gia đình Nhựa Tiền Phong", gồm: Ông Trần Bá Phúc, nguyên Chủ tịch HĐQT, người khởi nguồn tinh thần tiên phong; ông Nguyễn Văn Thức, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, người tiếp nối và “giữ lửa” cho văn hóa "gia đình Nhựa Tiền Phong" và anh Trần Ngọc Dược, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Giám đốc Nhà máy, đại diện cho thế hệ trẻ đầy khát vọng.



Trong cuộc trò chuyện, ba thế hệ đã cùng nhau bóc tách những giá trị cốt lõi làm nên thương hiệu NTP hôm nay khi vươn mình trở thành “cánh chim đầu đàn” của ngành nhựa Việt Nam. Họ không chỉ chia sẻ về những con số tăng trưởng ấn tượng hay sản phẩm chất lượng, mà còn kể những câu chuyện thấm đẫm tình người: Văn hóa “không sa thải ai”, chính sách phúc lợi vượt trội giúp công nhân ổn định cuộc sống và cả niềm tự hào của nhiều thế hệ khi được cống hiến cho một thương hiệu Việt.







Nhà báo Gia Tưởng: NTP không chỉ là một thương hiệu sản phẩm mà còn là một phần ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 65 năm thành lập NTP, xin ông chia sẻ về "bước ngoặt táo bạo nhất" mà các thế hệ lãnh đạo của Công ty NTP đã thực hiện trong quá trình phát triển để trở thành một công ty lớn mạnh như ngày nay?



- Ông Trần Bá Phúc: Lịch sử của NTP gắn liền với phong trào "Kế hoạch nhỏ" của thiếu niên nhi đồng cả nước, một phong trào đã tạo nên tiền thân của nhà máy chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi vinh dự được Quốc hội khóa II của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đặt tên là "Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền Phong". Giai đoạn đầu, chúng tôi sản xuất đồ chơi, học cụ cho các cháu thiếu niên nhi đồng.



Trong kháng chiến chống Mỹ, NTP không chỉ đóng góp sản phẩm phục vụ quốc phòng mà còn có một đội tự vệ chiến đấu kiên cường, sẵn sàng bảo vệ nhà máy và Tổ quốc. Nhiều cán bộ, công nhân viên trẻ đã xung phong ra tiền tuyến, tạo nên một truyền thống anh hùng.



Khi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, NTP cũng nằm trong dòng chảy chung của công cuộc đổi mới. Chúng tôi đã mạnh dạn từ bỏ sản phẩm truyền thống, tìm tòi và phát triển các sản phẩm mới như ống và phụ tùng nhựa, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhờ vào sự phát huy nội lực và đầu tư công nghệ tiên tiến, sản phẩm của NTP đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong nước và vươn ra quốc tế.



Ông Nguyễn Văn Thức: Cho đến nay, NTP đã trải qua một hành trình 65 năm xây dựng và phát triển. Bước ngoặt lớn của NTP là vào giai đoạn 1986-1990, khi đất nước chuyển sang kinh tế thị trường. NTP đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng và tìm thấy “ánh sáng cuối đường hầm” trong công nghệ sản xuất ống nhựa.

Kể từ năm 1989, công nghệ này đã trở thành lĩnh vực sản xuất chủ lực, định hình và đưa NTP phát triển mạnh mẽ cho đến tận ngày hôm nay.



Từ trái sang: Anh Trần Ngọc Dược, ông Trần Bá Phúc, ông Nguyễn Văn Thức trò chuyện với nhà báo Gia Tưởng - Báo điện tử Dân Việt

Nhà báo Gia Tưởng: Sau bước chuyển mình mạnh mẽ, sản phẩm ống nhựa của NTP đã được định vị như thế nào trên thị trường trong nước và quốc tế? Đâu là "vũ khí" then chốt để cạnh tranh được với sản phẩm ngoại nhập, thưa ông?



- Ông Nguyễn Văn Thức: Có thể nói, NTP đã trở thành một trong những doanh nghiệp “đầu đàn” của ngành nhựa Việt Nam. Hiện tại, chúng tôi chiếm khoảng 30% thị phần chung của cả nước. Đặc biệt, ở thị trường phía Bắc, con số này còn ấn tượng hơn, lên tới 60%, khẳng định vị thế vững chắc của chúng tôi trong lòng người tiêu dùng.



Hiện tại, chúng tôi có ba dòng sản phẩm chính là uPVC, HDPE và PPR, với tổng số lên đến khoảng 10.000 chủng loại. Về kết quả kinh doanh, năm 2024, công ty đã đạt doanh thu gần 5.600 tỷ đồng, lợi nhuận 680 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động cũng đạt mức ấn tượng, khoảng 16 triệu đồng/người/tháng.



Nhà báo Lê Thúy: Với vai trò là lãnh đạo, ông đánh giá đâu là sức mạnh nội tại giúp NTP duy trì vị thế dẫn đầu suốt 65 năm qua?



Ông Nguyễn Văn Thức: Sức mạnh cốt lõi của chúng tôi nằm ở hai yếu tố chính. Thứ nhất, đó là tinh thần và sự gắn bó của con người Tiền Phong. Dù trong khó khăn hay thuận lợi, người lao động vẫn luôn đồng lòng. Nhiều gia đình đã có ba thế hệ cùng cống hiến cho công ty, tạo nên một "gia đình Nhựa Tiền Phong” lớn thực sự.

Thứ hai, đó là chất lượng sản phẩm. Từ đôi dép nhựa trắng thời bao cấp đến ống nhựa ngày nay, chúng tôi luôn cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao nhất. Niềm tin của khách hàng lớn đến mức, họ thường chỉ nói "Tôi mua cây Tiền Phong" thay vì gọi tên sản phẩm, đó chính là niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi.



Từ những ngày đầu thành lập, Nhựa Tiền Phong đã xác định con người là giá trị cốt lõi, là nền tảng cho mọi sự phát triển. Văn hóa "gia đình" không chỉ là lời nói, mà còn được thể hiện qua những chính sách nhân văn, vượt trội cùng sự đồng hành của tổ chức Đảng. Nhờ đó, công ty tạo ra một môi trường làm việc đặc biệt, nơi người lao động được trân trọng và gắn bó.

Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, Công ty CP Nhựa Thiếu niên tiền phong vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất.

Nhà báo Gia Tưởng: Bên cạnh những con số, chất lượng sản phẩm, điều gì đã làm nên chữ "tình" trong câu chuyện phát triển của NTP, khiến nhiều thế hệ đã gắn bó, tiếp nối và phát triển?



- Ông Nguyễn Văn Thức: Tại NTP, chúng tôi có một câu nói luôn được nhắc đến: "Nhựa Tiền Phong là một gia đình". Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là tinh thần đã thu hút và giữ chân người lao động trong suốt 65 năm qua. Bản thân tôi thuộc thế hệ thứ hai của NTP. Và trong ngôi nhà chung này, chúng tôi tự hào có những gia đình với ba thế hệ cùng cống hiến, tiêu biểu như gia đình của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.



Tinh thần này được thể hiện rõ nét qua sự quan tâm sâu sắc của công ty dành cho các thế hệ. Chúng tôi duy trì Hội Hưu trí với khoảng 600 thành viên tại Hải Phòng. Hàng năm, công ty đều mời các cán bộ hưu trí đến thăm và cập nhật tình hình hoạt động, đồng thời hỗ trợ kinh phí để Hội duy trì các hoạt động. Chính sự quan tâm này đã giúp tình người và "tinh thần Nhựa Tiền Phong" được lan tỏa bền bỉ theo thời gian.



Nhà báo Gia Tưởng: Đứng trước bài toán phát triển, NTP đã dung hoà như thế nào giữa văn hoá đại gia đình với nguyên tắc cạnh tranh của kinh tế thị trường, nhằm tạo động lực cho mọi thành viên cùng gắn bó, tiến bộ và cống hiến?



- Ông Nguyễn Văn Thức: Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng: Không sa thải ai. Với một gia đình 1.300 thành viên tại Hải Phòng, việc có những cá nhân còn hạn chế là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì sa thải, chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo để họ nâng cao năng lực và đáp ứng được yêu cầu công việc. Trên thực tế, việc sa thải người lao động tại NTP là cực kỳ hiếm hoi.



Để khẳng định thêm tinh thần "gia đình", chúng tôi luôn ghi nhận đóng góp của mọi người và có một chính sách đặc biệt. Khi cán bộ, nhân viên nghỉ hưu, chúng tôi sẽ ưu tiên tạo điều kiện để con cái của họ được vào làm việc tại công ty nếu đủ năng lực. Đó là một cách để chúng tôi gìn giữ và truyền lại tinh thần "gia đình Nhựa Tiền Phong" qua nhiều thế hệ.



Nhà báo Gia Tưởng: Cách đây nhiều năm, nhiều công nhân NTP đã có cuộc sống sung túc nhờ tham gia thị trường chứng khoán, một lĩnh vực vốn xa vời với đại đa số người lao động. Ban lãnh đạo đã làm thế nào để tạo điều kiện và chia sẻ cơ hội này với họ?



- Ông Nguyễn Văn Thức: Cán bộ, công nhân viên NTP đã gặp may mắn lớn trong quá trình cổ phần hóa vào cuối năm 2004. Theo chính sách Nhà nước, chúng tôi bán cổ phần ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo số năm công tác với giá mua ưu đãi 30%, cán bộ công nhân viên phải nộp 70% còn lại.



Để hỗ trợ người lao động, chúng tôi đã đẩy mạnh truyền thông và thậm chí trích quỹ phúc lợi để thưởng cho họ, giúp họ có vốn mua cổ phiếu.



Nhờ đó, nhiều người đã có được khoản thu nhập xứng đáng. Khi cổ phiếu NTP lên sàn, giá đã tăng gấp 15 lần so với mệnh giá, thậm chí đạt đỉnh điểm 330.000 đồng/cổ phiếu. Chính cơ hội này đã giúp cuộc sống của nhiều công nhân đổi thay, họ có thể mua nhà, mua xe. Tôi cho rằng, bên cạnh những chính sách của Nhà nước còn là sự may mắn lớn đối với những người gắn bó với NTP.



Nhà báo Gia Tưởng: Là đại diện cho thế hệ trẻ của NTP, anh Dược có thể chia sẻ về trách nhiệm kế thừa và phát huy những chính sách Ban Lãnh đạo đến người lao động, những chính sách an sinh nổi bật của NTP?



- Anh Trần Ngọc Dược: Là một người trẻ, tôi rất tự hào khi được đóng góp vào sự phát triển của “gia đình Nhựa Tiền Phong”. Ban Lãnh đạo NTP luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đội ngũ cán bộ, nhân viên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chúng tôi không chỉ được tham gia vào các hoạt động sản xuất, sáng kiến cải tiến, mà còn được tạo điều kiện học tập, trau dồi kiến thức qua khoảng 60-70 lớp đào tạo nội bộ mỗi năm.



Đối với thế hệ trẻ, việc phát triển bản thân và định hướng nghề nghiệp quan trọng không kém thu nhập. Tại NTP, chúng tôi được sống trong một "đại gia đình" với nhiều chế độ đãi ngộ vượt trội. Đơn cử, dịp kỷ niệm 65 năm thành lập NTP, chúng tôi được thưởng 2 tháng lương, hay thưởng 1 tháng lương vào dịp Quốc khánh 2/9.

Ngoài ra, các chế độ lễ, Tết, nghỉ dưỡng đối với cán bộ, người lao động cũng luôn được Ban Lãnh đạo NTP quan tâm. Tất cả những chính sách này được Đoàn Thanh niên và Công đoàn phổ biến kịp thời, tạo sự gắn kết chặt chẽ trong toàn thể “gia đình NTP”.



Nhà báo Gia Tưởng: Trong bối cảnh nhiều người trẻ lựa chọn làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia hay nước ngoài, vì sao NTP vẫn giữ chân được một lượng lớn lao động trẻ, thậm chí là con em của các thế hệ cán bộ cũ?



- Anh Trần Ngọc Dược: Tôi nghĩ làm việc tại một doanh nghiệp Việt Nam đó là một niềm tự hào khi được cống hiến cho một thương hiệu mang bản sắc Việt, đem lại giá trị thiết thực cho người dân Việt. Tôi cho rằng, câu chuyện của những người trẻ làm việc cho doanh nghiệp Việt Nam hay nước ngoài đơn thuần chỉ là sự phù hợp.



Tại NTP, chúng tôi luôn chú trọng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tạo điều kiện tối đa cho người trẻ phát triển. Chế độ phúc lợi, đãi ngộ cho nhân tài và cơ hội thăng tiến tại đây tôi cho rằng tương đương, thậm chí nhỉnh hơn so với nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Đặc biệt, NTP đang vươn mình ra thế giới, gia công sản phẩm cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản, Úc, New Zealand, mang đến cho chúng tôi cơ hội được làm việc và trao đổi trực tiếp với các chuyên gia quốc tế.



Ông Nguyễn Văn Thức: Tôi muốn bổ sung thêm rằng, NTP tự tin giữ chân người lao động bằng nhiều biện pháp. Ngoài chế độ lương thưởng hấp dẫn và lộ trình thăng tiến rõ ràng, chúng tôi còn tạo ra một môi trường văn hóa đặc biệt, nơi mọi người được thử thách, được tiếp cận công nghệ và học hỏi từ các chuyên gia nước ngoài. Anh Dược chính là một minh chứng tiêu biểu. Khi từ một cán bộ trẻ tiềm năng, anh đã được Ban Lãnh đạo nhanh chóng nhìn nhận và bổ nhiệm vào vị trí quan trọng. Đó là cách chúng tôi nuôi dưỡng và phát triển thế hệ kế cận.



Nhà báo Gia Tưởng: Trong suốt chặng đường phát triển, vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ và các cấp uỷ tại Công ty Nhựa Tiền Phong đã được thể hiện cụ thể như thế nào để đảm bảo doanh nghiệp vừa phát triển vững mạnh về kinh tế, vừa giữ vững định hướng, đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, thưa ông Phúc



- Ông Trần Bá Phúc: Trong suốt hành trình phát triển, NTP luôn coi trọng vai trò lãnh đạo của Đảng. Trước đây là sự kết hợp giữa Ban Giám đốc và Đảng ủy, sau này là giữa Hội đồng Quản trị và Đảng ủy. Mặc dù là một công ty cổ phần đại chúng, chúng tôi không bao giờ tách rời khỏi sự lãnh đạo của Đảng bộ công ty và các cấp ủy cấp trên.



Theo tôi, sự lãnh đạo của Đảng tạo ra một sức mạnh tổng hợp, động viên và lôi cuốn toàn thể cán bộ, công nhân viên tham gia vào công cuộc xây dựng. Phương châm phát triển của chúng tôi là dựa vào sức mình là chính, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, năng lực sáng tạo và vai trò cá nhân. Vai trò lãnh đạo của Đảng là vô cùng quan trọng trong việc định hướng và tạo ra sức mạnh đó.



Chúng tôi tin rằng, một doanh nghiệp dù phát triển đến đâu cũng cần gắn bó với sự phát triển của Đảng bộ. Việc tuyên truyền, giáo dục và phát triển Đảng viên sẽ tạo nên sức mạnh nội tại, giúp doanh nghiệp tồn tại, phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu không chỉ trong nước mà còn vươn ra quốc tế.



Các khách mời trao đổi với nhà báo Lê Thuý - Báo điên tử Dân Việt.

Nhà báo Lê Thúy: Có ý kiến cho rằng, mô hình quản trị là điểm yếu của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Với NTP, ông nhìn nhận thế nào về lợi thế và thách thức trong mô hình quản trị của công ty?



- Ông Nguyễn Văn Thức: Mặc dù Nhà nước vẫn sở hữu 37% vốn, nhưng NTP đã là một công ty cổ phần đại chúng, hoạt động bình đẳng trong nền kinh tế thị trường. Chúng tôi có nhiều lợi thế, đặc biệt là giá trị thương hiệu, lịch sử lâu đời, chất lượng sản phẩm, và văn hóa doanh nghiệp luôn gắn liền với trách nhiệm cộng đồng. Đó là những nền tảng vững chắc giúp chúng tôi cạnh tranh.



Tuy nhiên, thị trường cũng đặt ra không ít thách thức. Trong đó, thách thức về công nghệ là điều mà bất cứ doanh nghiệp sản xuất nào cũng phải đối mặt, bởi công nghệ sản xuất ống nhựa hiện nay không còn là rào cản kỹ thuật quá lớn. Hơn nữa, tình trạng hàng giả, hàng nhái vẫn còn tồn tại, gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc phân biệt sản phẩm chất lượng.



Nhà báo Lê Thúy: Ông có thể phân tích rõ hơn về mô hình quản trị hiện tại của NTP, đặc biệt khi công ty đã chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần đại chúng? Đâu là yếu tố tạo nên "cú hích" cho sự phát triển của NTP, thưa ông?



- Ông Nguyễn Văn Thức: Hiện tại, mô hình quản trị của NTP tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trên thị trường chứng khoán, với cơ cấu gồm Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị (bao gồm cả Ủy ban Kiểm toán) và Ban Điều hành. Mô hình này tạo ra sự năng động, linh hoạt trong việc ra quyết định đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, từ đó tối đa hóa hiệu quả cho cả cổ đông, người lao động và các bên liên quan. Đây chính là "cú hích" để NTP tiếp tục phát triển mạnh mẽ.



Trước đây, phong cách quản trị thường người ta nghiêng về quyền lợi của các cổ đông. Nhưng hiện nay, xu hướng quản trị hiện đại, cả ở Việt Nam và quốc tế, đều hướng tới việc cân bằng lợi ích của tất cả các bên liên quan: từ cổ đông, chủ sở hữu đến người lao động, khách hàng và đối tác.



Tại NTP, chúng tôi luôn xác định rằng, nếu không có chế độ, chính sách và môi trường làm việc tốt thì chúng tôi không thể giữ chân người tài. Bằng sự kết hợp mô hình quản trị linh hoạt, chúng tôi đã thành công trong việc tạo ra một môi trường làm việc vừa chuyên nghiệp và hiệu quả. Tôi tin rằng, NTP đã đạt được mục tiêu hài hòa các lợi ích này, tạo nên một sức mạnh bền vững.







Nhà báo Lê Thúy: Theo ông, triết lý kinh doanh cốt lõi nào đã giúp NTP trở thành một thương hiệu mạnh và thành công như ngày nay?



- Ông Nguyễn Văn Thức: Triết lý của chúng tôi rất đơn giản nhưng nhất quán: Chất lượng và uy tín. Hai yếu tố này đã tạo dựng và sẽ là bệ đỡ cho sự phát triển bền vững của NTP.



Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, đầu tiên, chúng tôi không ngừng đầu tư vào con người, máy móc thiết bị và làm chủ công nghệ. Phòng thử nghiệm của chúng tôi đã đạt chuẩn ISO/IEC 17025 và được cấp chứng chỉ VILAS, là minh chứng rõ ràng cho cam kết kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.



Thứ hai, chúng tôi luôn đặt khách hàng là trung tâm và lấy niềm tin của họ làm thước đo cho mọi thành công. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng đến phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho cộng đồng.





Nhà báo Gia Tưởng: Trong 65 năm phát triển, bên cạnh những thành tựu, NTP đã gặp phải những rủi ro nào và xử lý ra sao? Đồng thời, xin ông chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa về sự sẻ chia, gắn bó mật thiết với khách hàng và sự đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa cho cộng đồng xã hội?



- Ông Trần Bá Phúc: Trong quá trình phát triển, NTP tạo dựng doanh thu, lợi nhuận lớn, chúng tôi cũng đóng góp sức mình vào vấn đề an sinh xã hội. Trong đó, chúng tôi đã nhận nuôi dưỡng một số bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng, đóng góp những quỹ như quỹ “Vừ A Dính”, phục vụ cho học tập của các cháu thiếu niên nhi đồng. Đặc biệt là tài trợ cho hoạt động văn hóa, thể thao của các cháu thiếu niên nhi đồng qua các giải bóng đá U15, U19…



Thời gian gần đây, công tác an sinh xã hội của NTP đã được đẩy lên một mức rất cao, đó là hàng trăm những cầu nối yêu thương, những cầu an sinh ở những vùng sâu, vùng xa được xây dựng, giúp cho bà con ở những vùng sâu, vùng xa, vùng hẻo lánh và các cháu thiếu niên nhi đồng có những cây cầu chắc chắn để đi lại trong mùa mưa lũ, tránh được những rủi ro khi phải lội suối vào những ngày này.

Trong quá trình phát triển tương lai, chắc chắn NTP một mặt phát triển để đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh sống của nhân dân ta.



Ông Nguyễn Văn Thức: Về đóng góp xã hội, NTP luôn xác định song hành với sản xuất kinh doanh là nghĩa vụ sẻ chia. Chương trình "Cầu nối yêu thương" ra đời từ tháng 10/2017 là một minh chứng. Xuất phát từ tinh thần của phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm xưa, chúng tôi đã xây dựng 120 cây cầu kiên cố trị giá khoảng 200 tỷ đồng tại các vùng sâu, vùng xa, giúp các em học sinh và bà con đi lại an toàn hơn.



Khi trực tiếp tham gia các chương trình khởi công, khánh thành những cây cầu kiên cố này, nhiều người dân từng xúc động bày tỏ với chúng tôi rằng: "Trước đây, những cây cầu kiên cố chỉ có trong giấc mơ của họ. Hàng ngày, người dân đi trên những cây cầu bằng tre ọp ẹp, xuống cấp. Thậm chí, vào mùa lũ, buổi sáng vẫn thấy cầu, nhưng buổi chiều đã không còn nữa".



Lắng nghe những chia sẻ của bà con nông dân, chúng tôi như được tiếp thêm động lực để tiếp tục thực hiện những hoạt động ý nghĩa. Điều đó cũng giúp NTP có chỗ đứng vững chắc trong lòng người dân Việt.



Về rủi ro, chúng tôi may mắn chưa gặp phải những sự cố lớn gây đổ vỡ. NTP luôn có hệ thống quản lý rủi ro chặt chẽ thông qua Ủy ban Kiểm toán. Điều này giúp chúng tôi chủ động phòng ngừa và ứng phó với mọi thách thức.



Đặc biệt, sự gắn bó với khách hàng cũng là một điểm mạnh của NTP. Chúng tôi đã xây dựng được một hệ thống phân phối vững chắc trên khắp cả nước với 12 trung tâm phân phối lớn, cùng hệ thống đại lý và điểm bán lẻ. Nhiều đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi từ những ngày đầu chuyển sang sản xuất ống, cùng nhau phát triển và hài hòa lợi ích trong suốt thời gian qua.



Dù đã là "cánh chim đầu đàn" của ngành nhựa Việt Nam, nhưng Nhựa Tiền Phong “không ngủ quên trên chiến thắng” mà luôn hướng tới tương lai với những chiến lược táo bạo. Từ việc phát triển các sản phẩm đột phá, mở rộng thị trường quốc tế đến việc "lấn sân" sang lĩnh vực giáo dục, tất cả đều nằm trong tầm nhìn dài hạn của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong (NTP).



Nhà báo Gia Tưởng: Hiện tại, ông Thức có thể chia sẻ một cách cởi mở về giá trị thương hiệu NTP trên thị trường, đặc biệt là thị trường chứng khoán?



- Ông Nguyễn Văn Thức: Mặc dù khó xác định một con số cụ thể cho giá trị thương hiệu, nhưng chúng ta có thể nhìn vào mức vốn hóa thị trường của NTP. Với vốn điều lệ khoảng 1.700 tỷ đồng và giá cổ phiếu hiện tại gấp khoảng 6 lần mệnh giá, NTP có mức vốn hóa trên 10.000 tỷ đồng.



Nhà báo Gia Tưởng: Câu chuyện cổ phiếu NTP thời điểm cổ phần hóa được xem là "cơ hội vàng" đầu tiên. Vậy trong tương lai, Ban Lãnh đạo có định hướng nào để tiếp tục mang lại những cơ hội tương tự thưa ông?



- Ông Nguyễn Văn Thức: Thật khó để tái tạo một "cơ hội vàng" như thời điểm cổ phần hóa, nhưng Ban Lãnh đạo NTP luôn kiên định trong việc đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Chúng tôi duy trì mức cổ tức hàng năm ở mức cao. Đơn cử, trong năm 2024, chúng tôi trả cổ tức bằng tiền mặt 25% và bằng cổ phiếu 20%, tổng cộng lên tới 45%. Với mức cổ tức hấp dẫn này, tôi tin rằng cổ phiếu NTP vẫn là một cơ hội tốt cho các nhà đầu tư giá trị, đặc biệt là những người có tầm nhìn dài hạn.



Nhà báo Gia Tưởng: Là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của Hải Phòng được vinh danh tại triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, NTP đã có những sự chuẩn bị đặc biệt nào để giới thiệu sản phẩm của mình?



- Ông Nguyễn Văn Thức: Chúng tôi rất tự hào khi được đại diện cho TP. Hải Phòng tại sự kiện trọng đại này. Ngoài việc tập trung vào sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho đất nước, chúng tôi còn chú trọng phát triển các sản phẩm phục vụ hạ tầng và đời sống dân sinh. Tại triển lãm, chúng tôi giới thiệu sản phẩm đặc trưng của NTP là ống nhựa HDPE kích cỡ 2.000mm, đây là sản phẩm lớn nhất Đông Nam Á.



Bên cạnh đó, NTP cũng sẽ trưng bày những sản phẩm mới đầy tiềm năng như ống nhựa CPC dùng trong phòng cháy chữa cháy, và bể ngầm lắp ghép để chứa nước ngầm và dự trữ nước mưa, đặc biệt hữu ích cho sản xuất nông nghiệp tại các vùng như Tây Nguyên. Điều này cho thấy NTP không chỉ giữ vững vị thế với các sản phẩm truyền thống, đồng thời công ty không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu thị trường.



Bể ngầm lắp ghép của Công ty CP Nhựa Tiền Phong.

Nhà báo Gia Tưởng: Như ông vừa đề cập, việc cho ra đời những sản phẩm mới như bể ngầm lắp ghép hẳn phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Đâu là động lực để NTP phát triển những sản phẩm này, đặc biệt cho bà con nông dân Tây Nguyên?



- Ông Nguyễn Văn Thức: Mặc dù sản phẩm bể ngầm lắp ghép còn khá mới mẻ tại Việt Nam, nhưng chúng tôi đã có những chuyến đi thực tế và học hỏi kinh nghiệm từ các thị trường phát triển như Nhật Bản. Chúng tôi nhận thấy sản phẩm này rất hữu ích, không chỉ ở nông thôn mà còn ở các công trình công cộng, ví dụ như xây dựng dưới sân trường hoặc bãi đỗ xe mà không ảnh hưởng đến không gian phía trên.



Chính từ những chuyến tham quan đó, chúng tôi luôn trăn trở và mong muốn đưa sản phẩm này về Việt Nam để phục vụ người dân Viêt Nam. NTP vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm và nghiên cứu để cho ra đời những sản phẩm đột phá, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.



Nhà báo Lê Thúy: Được biết, NTP đang có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực giáo dục liên cấp. Điều gì đã thúc đẩy một doanh nghiệp hàng đầu về nhựa lại "lấn sân" sang một ngành hoàn toàn khác biệt như vậy?



- Ông Nguyễn Văn Thức: Đây là một quyết định hội tụ đủ cả yếu tố lịch sử, kinh tế và xã hội. Về mặt lịch sử, dự án giáo dục sẽ được triển khai tại chính khu đất cũ rộng 3,7 ha của nhà máy tại An Đà, TP.Hải Phòng. Mảnh đất đã gắn bó với chúng tôi suốt 65 năm qua. Hiện nay, cơ sở sản xuất và văn phòng của NTP đã chuyển toàn bộ sang cơ sở mới (tại Phường Hưng Đạo, TP.Hải Phòng).



Dự án giáo dục là cách NTP tri ân lại thế hệ thiếu niên, nhi đồng đã khởi nguồn cho công ty từ phong trào "Kế hoạch nhỏ". Về kinh tế, đây là một hướng đi để đa dạng hóa ngành nghề và phát triển bền vững, mặc dù chúng tôi hiểu hiệu quả kinh tế sẽ không thể nhanh bằng sản xuất ống nhựa. Tuy nhiên, NTP luôn muốn tạo ra một công trình có ý nghĩa, đóng góp cho giáo dục của TP.Hải Phòng nói riêng và cho đất nước Việt Nam nói chung.



Hiện tại, chúng tôi đã trình TP.Hải Phòng, các cổ đông về dự án tổ hợp giáo dục. Trước những băn khoăn cho rằng chúng tôi đang sản xuất ống nhựa lại chuyển sang lĩnh vực giáo dục, chúng tôi “bật mí” thêm với độc giả Báo Dân Việt rằng, NTP thực hiện dự án giáo dục có sự kết hợp với đối tác giàu kinh nghiệm trong việc quản lý trường liên kết. Chúng tôi sẽ cùng với họ tiến tới sử dụng công nghệ giáo dục, giáo trình, giáo viên, công nghệ giáo dục nói chung để khai thác một cách hiệu quả nhất.



Hợp tác toàn diện với tập đoàn Minh Phú.

Nhà báo Gia Tưởng: Nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. NTP đã có những sản phẩm và kế hoạch hợp tác nào để phục vụ bà con nông dân, đặc biệt là trong việc tiếp cận các sản phẩm chất lượng cao?



- Ông Nguyễn Văn Thức: Chúng tôi nhận thức sâu sắc về tiềm năng của lĩnh vực này và đã chủ động phát triển các sản phẩm chuyên dụng, mang lại hiệu quả cao cho bà con. Thực tế, NTP đã hợp tác với Tập đoàn Thủy sản Minh Phú để cung cấp các sản phẩm ống nhựa HDPE cỡ lớn (1.600, 1.400mm), phục vụ việc dẫn nước biển vào các hồ nuôi tôm. Ngoài ra, chúng tôi đã thử nghiệm và sản xuất các sản phẩm như thùng đựng thủy sản và vách hồ nuôi tôm bằng nhựa, đáp ứng nhu cầu nuôi trồng hiện đại thay vì ao hồ truyền thống.



Đối với rào cản chi phí đầu tư ban đầu, chúng tôi nhận thấy ý tưởng hợp tác với các tổ chức như Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt là hoàn toàn khả thi.

Chúng tôi rất mong Báo Dân Việt sẽ là cầu nối để NTP tiếp cận gần hơn với bà con, cùng nhau tìm ra những phương thức cung ứng sản phẩm hiệu quả, có thể bao gồm các mô hình như bán hàng tín chấp. Chúng tôi tin rằng một mối quan hệ “win-win” (hai bên cùng có lợi) sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cả NTP và người nông dân.



Nhà báo Lê Thúy: Vậy đâu là chiến lược và kế hoạch phát triển của NTP trong tương lai, đặc biệt là với các sản phẩm mới và thị trường quốc tế?



- Ông Nguyễn Văn Thức: Chúng tôi vẫn kiên định với mục tiêu phát triển thị phần trong nước, nhưng đồng thời đa dạng hóa danh mục sản phẩm trên nền tảng những giá trị truyền thống đã được các thế hệ xây dựng.



Trong thời gian tới, NTP sẽ tập trung vào: Một là, đổi mới sản phẩm. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, chúng tôi sẽ phát triển các sản phẩm mới đầy tiềm năng như bể ngầm lắp ghép để dự trữ nước cho nông nghiệp và dân dụng, các sản phẩm chuyên dụng cho phòng cháy chữa cháy và ống dẫn nước điều hòa…

Hai là, tự động hóa và chuyển đổi số. Đẩy mạnh tự động hóa trong sản xuất và ứng dụng công nghệ số vào quản lý để tối ưu hóa quy trình.



Ba là, mở rộng thị trường quốc tế. Theo đó, từ tháng 1/2025, NTP sẽ thành lập Ban Phát triển thị trường 3, chuyên trách mảng xuất khẩu. Chúng tôi đặt mục tiêu hợp tác với các tập đoàn xây dựng trong và ngoài nước, không chỉ ở các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Úc, New Zealand, mà còn mở rộng sang các thị trường cần tái thiết sau xung đột, chiến tranh.



Với sự làm chủ công nghệ và năng lực sản xuất hiện có, chúng tôi hoàn toàn tự tin đảm đương được những kế hoạch này. NTP sẽ tiếp tục với tinh thần đổi mới để phát triển và vươn xa hơn nữa.



Theo ông Trần Bá Phúc (giữa), trong suốt hành trình phát triển, NTP luôn đặt con người làm trung tâm.

Nhà báo Gia Tưởng: Thưa ông Phúc, với tư cách là người đi trước, ông có lời khuyên nào dành cho thế hệ lãnh đạo trẻ như anh Thức, anh Dược trong việc giữ vững bản sắc nhưng vẫn dám đổi mới sáng tạo để bứt phá?



- Ông Trần Bá Phúc: Trong suốt hành trình phát triển, NTP luôn đặt con người làm trung tâm. Mọi đường lối, chính sách của công ty đều phải đảm bảo lợi ích của người lao động ngang bằng với lợi ích của các nhà đầu tư. Bên cạnh việc tập trung phát triển doanh thu và lợi nhuận, chúng ta phải luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, cả trong nội bộ công ty lẫn với cộng đồng.



Một yếu tố không thể thiếu là bảo vệ môi trường. Chúng ta phải xây dựng một doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.



Thực tế, NTP đã hoạt động tại khu dân cư đông đúc hàng chục năm nhưng chưa bao giờ có điều tiếng về môi trường. Tôi tin rằng, khi chúng ta lấy con người làm kim chỉ nam, lấy lợi ích của người lao động và cộng đồng làm mục tiêu thì doanh nghiệp sẽ phát triển ổn định và bền vững trong hiện tại và tương lai.



Tổng Biên tập báo NTNN/Dân Việt Nguyễn Văn Hoài tặng poster và số báo đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 cho các khách mời.

Nhà báo Gia Tưởng: Là thế hệ trẻ, anh có cảm nhận như thế nào về trách nhiệm kế thừa và phát huy "di sản" từ các thế hệ đi trước để viết tiếp câu chuyện thành công của NTP, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 này?



- Anh Trần Ngọc Dược: Trong những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cả nước ngập tràn cờ hoa trên khắp các tuyến phố đến các nền tảng mạng xã hội… Tất cả đều toát lên niềm tự hào dân tộc. Không khí hào hùng đó tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ chúng tôi.



Tôi muốn gửi gắm một thông điệp tới tất cả các bạn trẻ Việt Nam. Đó là: Chúng ta may mắn được sinh ra trong hòa bình, thừa hưởng những thành quả quý giá từ sự hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước. Vì vậy, hãy sống và cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Như câu nói: "Nếu muốn đi xa, hãy bắt đầu từ khát vọng", khát vọng về một dân tộc hùng cường đang cần sự đóng góp của tất cả chúng ta.

Hãy tin rằng, những điều vĩ đại có thể bắt đầu từ những vị trí nhỏ bé. Với niềm tin và khát vọng đó, thế hệ trẻ NTP nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ cùng nhau đưa đất nước tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



Cảm ơn các thành viên trong “gia đình Nhựa Tiền Phong” với cuộc trò chuyện này!



