Thứ hai, ngày 11/08/2025 07:30 GMT+7

"Nữ tướng" 24 lần mổ và 33 năm tạo giá trị khác biệt: "Ung thư cho tôi mạnh mẽ, trân quý mỗi phút giây"


Phan Huy Hà - Anh Thư Thứ hai, ngày 11/08/2025 07:30 GMT+7
CEO Nguyễn Thị Hồng qua 24 lần mổ ung thư, chị vẫn rất yêu đời. Chị nói: ”Tôi rất cảm ơn bệnh ung thư đã đến với tôi. Vì khi đó, nó làm cho tôi mạnh mẽ hơn, trân quý mỗi phút giây hơn, trân quý tất cả mọi người xung quanh vì mình vẫn còn được thở, được sống”.
Quay trở lại với câu chuyện của ”nữ tướng” trong 33 năm sự nghiệp thì có 9 lần chuyển vị trí công tác và có đến 8 lần làm CEO. Để thành công, theo chị thì một trong những tố chất rất quan trọng là phải có tinh thần ông chủ. Tinh thần ông chủ khác với làm chủ... Sự lạc quan ấy còn thể hiện ở việc, qua 24 lần mổ ung thư, chị vẫn rất yêu đời. Chị nói: ”Tôi rất cảm ơn bệnh ung thư đã đến với tôi. Vì khi đó, nó làm cho tôi mạnh mẽ hơn, trân quý mỗi phút giây hơn, trân quý tất cả mọi người xung quanh vì mình vẫn còn được thở, được sống”.


"Nữ tướng" 24 lần mổ và 33 năm tạo giá trị khác biệt

Tại Vingroup, chị Nguyễn Thị Hồng có may mắn được dẫn dắt những dự án táo bạo. Chị tạo ra những bước ngoặt đột phá trong chiến lược phát triển, như chị làm nông nghiệp sạch ở VinEco, xây dựng VinEco từ con số 0 thành biểu tượng của nông nghiệp công nghệ cao. Rồi hệ thống trang trại công nghệ được triển khai trên cả nước. Chị cũng là người mở rộng VinMart+ thành mạng lưới bán lẻ dày đặc nhất Việt Nam. Khi Vingroup làm xe điện, chị được giao nhiệm vụ xây dựng mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc, tạo nền tảng vật chất cho dòng xe điện VinFast "Made in Vietnam", đưa Việt Nam vào bản đồ ôtô, xe máy điện toàn cầu


Xem phần 1: "Nữ tướng 24 lần mổ và 33 năm tạo giá trị khác biệt

Nhà báo Huy Hà: Chị giữ vị trí CEO tại nhiều tập đoàn lớn chắc chắn có những thời khắc phải ra những quyết định mang tính khó khăn. Chị cũng biết, thời gian gần đây nhiều người bị bắt, truy tố vì những tội cách đây nhiều năm. Mà cái ngưỡng hay cái ranh giới giữa tội phạm và anh hùng khá mong manh. Chưa kể có những thời điểm hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động còn mờ. Vậy trong những thời điểm đó chị đã trải qua những quyết định khó khăn nào?

- Với các vị trí lãnh đạo cấp cao, khi ra quyết định phải đảm bảo lợi ích kinh tế và an toàn pháp lý.

Tôi nghĩ lãnh đạo hơn nhau ở bản lĩnh và việc có thể nhìn trước nhìn sau để tránh được những vấn đề trước khi nó xảy ra. Không phải đến khi xảy ra rồi mới đi xử lý. Nói lý thuyết thì dễ vậy nhưng trong guồng công việc cũng khó.

Rất may mắn tôi có cơ hội được làm với những tổ chức lớn, các tập đoàn đa quốc gia nên hành lang pháp lý hay yếu tố về chính trị không phải giống ở các tổ chức khác. Vì vậy với sự quyết định của mình, đầu óc cũng thảnh thơi hơn một chút.

Còn về mặt kinh tế, có những lúc tôi phải quyết định hàng trăm, hàng nghìn tỷ. Bởi có những ông chủ, bà chủ họ tin tưởng, giao cho cả một thương hiệu, một đế chế, một lượng tài sản lớn nên tôi rất trách nhiệm với nó.

Cách tôi vẫn chia sẻ với đồng nghiệp, một trong những tố chất rất quan trọng của một nhân viên tốt, là chúng ta phải có tinh thần ông chủ. Tinh thần ông chủ khác với làm chủ. Tức là tôi làm như là tiền của tôi. Cho nên có những người tôi làm cùng, họ nói là giao tiền cho chị quản lý còn tin tưởng hơn là giao cho người nhà quản lý. Bởi thực sự tôi phải rất minh bạch mọi thứ, phải làm cho họ như làm cho chính mình.

Một phần cũng là tố chất của người lãnh đạo nữa. Khi có cơ hội được rèn rũa, được thả ra biển lớn mà không có phao cứu sinh chúng ta phải lăn lộn. Tôi cứ hay ví rằng khi bị đưa lên cao rút thang, chúng ta phải xoay xở thì tự nhiên sẽ phát tiết ra mọi thứ mà bình thường không biết rằng mình có năng lực đấy. Vậy nên người làm kinh doanh phải có tính lỳ đòn, có tinh thần chiến binh cực kỳ mãnh liệt. Khi được đặt vào ngưỡng đó, thực sự sẽ là con người rất khác, tự dưng rèn rũa được ý chí và con người của mình.

Ý nữa mà tôi nghiệm ra rất đúng, đó là làm gì cũng phải có tinh thần giác ngộ rất cao. Trong thời cách mạng phải giác ngộ để bảo vệ đất nước. Còn trong thời bình phải có đột phá để phát triển kinh doanh. Trong thời bình làm kinh tế, phải luôn luôn thay đổi, luôn luôn đổi mới mình. Chỉ có như vậy mới có thể đạt đỉnh cao mới, chứ không xuống dốc rất nhanh. Như vậy, ý chí, bản lĩnh, tinh thần giác ngộ rất quan trọng.


Và một ý cuối cùng, làm sao để sẵn sàng cho mọi sự thay đổi, kể cả khách quan lẫn chủ quan. Ngoài việc xác định rõ mục tiêu và chuẩn bị nguồn lực tương ứng thì yếu tố quan trọng giúp cho sự thay đổi thành công là phải có sự truyền thông, đào tạo rất tốt. Trong sự thay đổi đó phải làm cho người ta hiểu và đồng lòng, không phải “sếp bảo nên phải nghe chứ tôi không tâm phục khẩu phục". Có 4 cấp độ thay đổi: cải tiến, đổi mới, cách mạng và cải tổ. Bốn cấp độ thay đổi đó phụ thuộc vào từng doanh nghiệp và bối cảnh cụ thể để chúng ta lựa chọn.

Trong cuộc đời của tôi cũng có những quyết định đưa ra không thành công. Nhưng đó cũng là bài học, những bước đi để chúng ta trưởng thành.


Nhà báo Huy Hà: Triết lý nào trong công việc và cuộc sống chị tự rút ra được sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường?

- Câu chuyện này thật rộng. Tại thời điểm này tôi ưu tiên giành thời gian tư vấn chuyển đổi cho các doanh nghiệp và giúp đỡ mọi người.

Nghiệm lại sau 33 năm đi làm, tôi thấy điều cốt lõi nhất để tạo ra mình hôm nay chính là “sự tử tế”. Tử tế ở đây nghĩa rất rộng, là mình giúp đỡ mọi người, mình nhìn vào điểm tích cực của mọi người. Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu. Tôi luôn nhìn thấy điểm mạnh của người khác, dù có thể đó là người tôi không ưa. Và đó cũng là cách tôi quản trị nhân viên. Tôi luôn tâm niệm rằng thành công là công sức của nhân viên, thất bại là trách nhiệm của người đứng đầu. Với tinh thần như vậy thì ai cũng sẽ vì mình thôi. Cho nên phải làm người tử tế. Tôi không bao giờ tính toán điều gì, giúp được ai điều gì là tôi cố gắng hết sức, kể cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Đó là nền tảng quan trọng để cho mình có một cuộc sống ý nghĩa. Vì vậy tôi luôn hài lòng với cuộc đời của mình đã trôi qua.

Đến thời điểm này tôi có 2 đam mê, và tôi sẽ đam mê đến hơi thở cuối cùng. Đó là giúp đỡ những bệnh nhân ung thư. Tôi rất cảm ơn bệnh ung thư đã đến với tôi. Vì khi đó, nó làm cho tôi mạnh mẽ hơn, trân quý mỗi phút giây hơn, trân quý tất cả mọi người xung quanh vì mình vẫn còn được thở, được sống. Tôi nghiên cứu nhiều về bệnh và tôi nỗ lực giúp được nhiều người, bất kể họ là ai, giàu hay nghèo. Đam mê cháy bỏng thứ 2 là tôi dành rất nhiều thời gian để hướng dẫn, giúp đỡ các bạn trẻ. Vì các bạn ấy cần định hướng nghề nghiệp để xác định được con đường đi cho mình. Ở đâu tôi có thể giúp được là tôi giúp. Tôi muốn nuôi dưỡng những tài năng đó để các bạn ấy xác định được mình là ai, giá trị của các bạn ấy là gì, hướng đích đi của mình là gì. Bởi không phải bạn trẻ nào cũng có thể ý thức được ngay từ khi rời ghế nhà trường. Đó là những đam mê của tôi và nó mang tính nhân văn rất cao.


Nhà báo Anh Thư: Thời điểm nào khiến chị nhận ra rằng "Tiền không phải thước đo cuộc sống", khi chị từng tạo ra những kỷ lục doanh thu, từng ở đỉnh cao của sự nghiệp?

- Nó không có điểm bắt đầu vì nó hình thành trong tôi từ nhỏ. Tôi muốn kể một chút, bố tôi là bác sĩ về da liễu nhưng rất giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh. Cách đây hàng chục năm bố tôi đã đi khám từ thiện cho những người xung quanh. Ông mở những lớp để dạy ngoại ngữ cho các bạn trẻ mà không bao giờ lấy tiền. Sống trong môi trường như vậy nó ngấm vào tôi môt cách hết sức tự nhiên. Và tôi cũng muốn cho đi, muốn giúp người khác. Việc giúp đỡ này có nhiều dạng khác nhau, không phải cứ mang tiền cho ai mới là giúp.

Vậy quay trở lại câu hỏi của chị, tôi không có điểm bắt đầu. Và từ thiện ở đây không có nghĩa là mình đi cho cụ thể một cái gì đó mà là giúp đỡ mọi người trong cuộc sống, trong công việc. Ví dụ như đào tạo nhân viên, tôi đều cố gắng hướng dẫn thêm để người ta đủ lông đủ cánh, đủ trưởng thành để có thể bứt phá mạnh mẽ. Trước nay giúp được ai tôi đều cố gắng có thể, giúp một cách từ tâm, có khi bỏ cả việc của mình để giúp. Đấy là tố chất của con người tôi.


Nhà báo Huy Hà: Chị có lời khuyên gì cho các bạn trẻ đang bắt đầu khởi nghiệp?

- Các bạn trẻ bây giờ đa dạng lắm. Nhiều bạn có thành tích nhưng các bạn cũng không mở mang được nhiều vì không có điều kiện để tiếp cận những thứ hiện đại. Có bạn sinh ra ở gia đình có điều kiện thì đôi khi lại chưa ý thức được hết những giá trị đang có nên đôi khi sự nhận thức cũng có chừng mực nhất định. Đấy là một số thôi, không phải tất cả.

Các bạn trẻ, bất luận là sinh ra ở môi trường nào, giàu hay nghèo mà ý thức được về mình, về giá trị năng lực của mình và nghiêm túc trong việc lựa chọn định hướng thì sẽ thành công. Thêm nữa phải có sự nhạy bén, tinh thần cầu thị. Đừng nghĩ ta đây là giỏi, xuất chúng, học ở những trường tốp rồi thì đã giỏi. Như vậy động lực để học, tính cầu thị không có, sẽ khó thành công được.

Nhà báo Anh Thư: Nếu các bạn trẻ phải đứng trước lựa chọn: Theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn hay kiên trì với giá trị cốt lõi, chị sẽ nói gì?

- Thực ra rất khó, vì phải tuỳ bối cảnh, tuỳ xem môi trường như thế nào. Đôi khi chúng ta cũng phải có những lợi ích trước mắt. Nói góc độ đơn thuần về tiền thì hơi bị thực tế và có thể bị hiểu lầm. Nhưng đôi khi cũng phải vì lợi ích trước mắt để duy trì được cuộc sống, ổn định thì mới nghĩ được chuyện lâu dài, mới giúp người khác được. Tôi ví dụ con đi học, con đi viện hay làm nhà, mua xe mà chưa có tiền thì cũng không thể nào yên tâm để làm những thứ gì khác giúp người khác được. Nói một câu tích cực là chúng ta vẫn cần phải quan tâm tới cái ngắn hạn là như thế.

Nhà báo Huy Hà: Từ đầu cuộc trao đổi, chị nói nhiều đến ý chí, nỗ lực. Nhưng theo chị vừa chia sẻ, chị bị bệnh ung thư và đã mổ tới 24 lần. Chắc chắn là phải có một nghị lực lớn lao?

- Tôi không biết người khác thế nào nhưng với tôi được sinh ra trên cuộc đời này là một sự may mắn. Tôi trân trọng từng phút giây, nỗ lực từng phút giây khi mình còn được sống. Vì hơi thở là thứ chẳng ai nghĩ đến nó cho đến khi không thở được. Tôi nghĩ rất nhiều đến giá trị của hơi thở, giá trị của sự sống, đặc biệt sau khi tôi bị bệnh hiểm nghèo đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Ngay khi cận kề cái chết thì mình càng trân quý hơn giá trị cuộc sống. Tôi nhìn thấy những người cũng bị bệnh giống tôi nhưng không qua khỏi, đã mất. Vậy mình may hơn người ta rồi, vẫn sống mà mình lại để lãng phí? Với tôi, một phút một giây cũng phải sống huy hoàng, phải nỗ lực, phấn đấu, vượt lên chính mình, là phiên bản tốt nhất của chính mình. Đấy là gốc rễ của sự nỗ lực.

Nhà báo Huy Hà: Nhiều đồng nghiệp đánh giá chị là một lãnh đạo quyết đoán và là người luôn tạo những giá trị khác biệt. Vậy giá trị đó là những gì?

- Ở mỗi môi trường tôi luôn tìm kiếm sự nỗ lực, khác biệt. Tôi nghĩ rất nhiều người không muốn vượt qua vòng an toàn, cảm thấy thế là đủ. Tôi không phải là người như vậy. Tôi luôn muốn vượt qua vòng vây an toàn, muốn thử sức nhưng có sự kiểm soát, không liều lĩnh. Mỗi khi làm được điều gì đó tạo sự khác biệt thì cảm giác đó sướng lắm, đã lắm. Như thế nó mới làm nổi bật được giá trị mà mình mang lại cho ai đó, cho gia đình, cho chồng con, bạn bè...

Nhà báo Huy Hà: Chị quan điểm thế nào về hạnh phúc?

- Mỗi người có một định nghĩa khác nhau. Mình cho là mình hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc. Tôi có tâm niệm thế này, khi mình đã cố gắng, thì tất cả những gì đến với mình đã là tốt nhất rồi. Nếu nó không phải như vậy, thì nó sẽ là tồi hơn. Ví dụ ung thư đến với tôi là tốt nhất có thể rồi, nếu không tôi chưa chắc đã có cơ hội là tôi của ngày hôm nay. Tôi luôn nói với mọi người, khi họ gặp những gì trắc trở, bất hạnh, đau đớn thì đó là điều tốt nhất rồi và hãy đón nhận nó đi. Vì nếu không phải như vậy thì nó còn tồi hơn. Đấy là quan điểm của cá nhân tôi.


Ngay cả quan điểm trong cuộc sống gia đình, vợ chồng, con cái, tôi khẳng định cuộc sống vợ chồng kiểu gì cũng có những bất đồng. Ai cũng vậy. Nhưng ở nhà tôi, tôi luôn nói với bố mẹ chồng là tôi cảm ơn ông bà đã sinh ra chồng tôi, anh ấy có thể không phải là người đàn ông rất tuyệt vời, rất giỏi, giàu có, có chức vị lớn nhưng nhờ lấy anh ấy tôi mới có được như ngày nay. Tôi nói vậy để thấy được rằng cái gì cũng có giá trị riêng, kể cả tốt hay không, hạnh phúc hay đau đớn thì vẫn là thứ tốt nhất cho mình, để mình sống tốt hơn.

Cảm ơn chị đã chia sẻ với Dân Việt Trò Chuyện!

