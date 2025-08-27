Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng trong lễ diễu binh: “Mong không lần nào phải rời chốt, tiếng còi xe hú lên”

Mong ước của “chiến sĩ áo trắng” trực lễ diễu binh, diễu hành

Chiều 27/8, bác sĩ Trần Thị Hoa, cùng 3 nhân viên y tế Trung tâm Cấp cứu 115 ngồi dõi theo tiếng reo hò của nhân dân tại điểm trực sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Vào 20h tối cùng ngày tại Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 có sự tham gia của các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Bác sĩ Trần Thị Hoa, Trung tâm Cấp cứu 115 (phải) tại điểm trực sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Mỗi khi tiếng vỗ tay, tiếng hát của người dân ở phía ngoài vang lên, bác sĩ Hoa cùng nhân viên y tế lại hừng hực khí thế, hát theo những bài hát cách mạng, với giai điệu quen thuộc và hào hùng. Không được hòa mình vào dòng người ngoài đường phố, nhưng các “chiến sĩ áo trắng” đang làm nhiệm vụ cũng rất đỗi tự hào khi được phục vụ cho sự kiện trọng đại của Quốc gia.

Bác sĩ Hoa cùng kíp trực sẵn sàng phục vụ nhân dân. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Hoa chia sẻ, rất tự hào khi được góp chút sức nhỏ bé của mình vào sự kiện trọng đại của dân tộc. "Dù luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng tôi cũng như các đồng đội trong kíp trực mong sao không lần nào phải rời chốt, tiếng còi xe không phải hú lên”, bác sĩ Hoa chia sẻ.

Theo bác sĩ Hoa, khi xe không hú còi, kíp trực không rời chốt chứng tỏ không có sự cố y tế nào xảy ra, điều này cũng góp phần làm nên thành công của buổi lễ. Được biết, kíp trực y tế của bác sĩ Hoa gồm có 4 người, sẽ thực hiện nhiệm vụ trong 3 đợt đó là buổi sơ duyệt, tổng duyệt và ngày lễ chính.

Khu vực điều phối Trung tâm chỉ huy đáp ứng y tế sự kiện A80. Ảnh: Gia Khiêm

Riêng ngày 27/8 kíp trực sẽ làm việc từ 15h đến 23h. Còn hai buổi sau, cường độ công việc sẽ lớn hơn, thời gian trực sẽ diễn ra thâu đêm đến khi xong sự kiện.

“Dù nhiệm vụ khá căng thẳng và nặng nề nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng, trước đó đã được tập huấn kỹ lưỡng những tình huống có thể xảy ra”, bác sĩ Hoa tâm sự.

Nhân viên y tế chốt trực, xe cứu thương sẵn sàng cứu hộ phục vụ A80

Trong chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra công tác y tế của Bộ Y tế do Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn phối hợp với Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội do TS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội kiểm tra công tác y tế phục vụ A80.

Đoàn kiểm tra công tác y tế của Bộ Y tế do Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn phối hợp với Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội do TS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội kiểm tra công tác y tế phục vụ A80. Ảnh: Gia Khiêm

Tại Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế sự kiện A80 của Trung tâm Cấp cứu 115, TS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cùng Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra hệ thống điều hành của Trung tâm và cùng thường trực với cán bộ y tế tại Trung tâm Điều hành Cấp cứu 115 .

TS Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm cấp cứu cho biết, đơn vị đã thiết lập 1 phòng chỉ huy bao gồm lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Cục Quân Y, Sở Y tế trực, có 2 line điện thoại hữu tuyến để kết nối thông tin, chỉ huy, trang bị máy tính, bản đồ số tích hợp GPS, màn hình theo dõi diễn biến của cuộc diễu binh, diễu hành. Hệ thống bộ đảm chỉ huy và một phòng tiếp nhận xử lý thông tin gồm 12 người trực tổng đài, có hệ thống điện thoại analog dự phòng, nhận cùng lúc 12 cuộc gọi khẩn cấp. Tại Trung tâm có 5 xe cấp cứu và 10 xe được bố trí tại các Tổ y tế, sẵn sàng phục vụ công tác cấp cứu.

Đội ngũ nhân viên y tế trực chiến phục vụ nhân dân. Ảnh: Gia Khiêm

Tiếp đến, Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đã đi kiểm tra 4 Tổ y tế thường trực cấp cứu của Trạm Y tế Phường Cửa Nam, Trạm Y tế Hai Bà Trưng phục vụ tại khu vực Nhà hát lớn, phố Tràng Tiền, Ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học.

Tại đây, TS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các thành viên đã kiểm tra các trang thiết bị, phương tiện và thuốc cấp cứu. Đoàn cũng đề nghị, các Tổ y tế bổ sung thêm chăn ấm đề phòng người cảm lạnh, tấm ga che chắn cơ thể, đồng thời giúp đảm bảo chai đường phục vụ cho người hạ đường huyết.

TS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các thành viên đã kiểm tra các trang thiết bị, phương tiện và thuốc cấp cứu. Ảnh: Gia Khiêm

Trên đường Kim Mã và khu vực Liễu Giai, sân vận động quần ngựa, Đoàn đã vào kiểm tra và động viên các tổ y tế của Học viện An ninh, Bệnh viện Công an TP.Hà Nội của Cục Y tế Bộ Công an và Tổ Y tế của Viện Y học Phòng không - Không quân.

Tại Quảng trường Ba Đình, TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng cùng các thành viên trong đoàn đã kiểm tra các Tổ y tế phục vụ các đại biểu cấp cao, đại biểu khách mời… Đoàn đã kiểm tra sự sẵn sàng của Tổ y tế Cục Quân Y, Bệnh viện 103 ở đường Hùng Vương, Tổ Y tế Bệnh viện Trung ương quân đội 108, BV Bạch Mai ở khu Lăng Bác, Bệnh viện Hữu Nghị bên cạnh khán đài A…

Một trường hợp bị choáng ngất do hạ đường huyết đã được Tổ Y tế tại Khu vực Liễu Giai- Đào Tấn cấp cứu, truyền dịch và thở oxy kịp thời. Ảnh: BSCC

Ngay trong thời điểm kiểm tra, Đoàn cũng ghi nhận một trường hợp bị choáng ngất do hạ đường huyết đã được Tổ Y tế tại Khu vực Liễu Giai - Đào Tấn cấp cứu, truyền dịch và thở oxy kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân tham gia cổ vũ diễu binh, diễu hành lễ sơ duyệt.

Trước đó, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã khuyến cáo người dân khi tham gia vào sự kiện có quy mô lớn như thế này, đầu tiên là phải có ý thức trách nhiệm với chính bản thân mình, sau đó phải có ý thức đối với cộng đồng.

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Ảnh: H.N

“Chúng tôi khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết được vị trí ứng trực y tế. Đối với những người tuổi cao, có một hoặc nhiều bệnh nền, lời khuyên là các quý vị nên tìm những vị trí phù hợp để xem diễu binh, diễu hành hoặc ở nhà nghe đài, xem tivi. Bởi vì nếu thời tiết nắng nóng mà chúng ta đi ra ngoài và phải đi từ rất sớm và về rất muộn thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Người có bệnh mạn tính phải tuân thủ điều trị, nếu đang phải uống thuốc phải đảm bảo uống đủ liều", TS Hà Anh Đức cho hay.

Theo TS Hà Anh Đức, thứ hai là nếu người dân đủ sức khoẻ đi ra đường thì phải cố gắng uống đủ nước và phải có thiết bị che nắng, che mưa. Bên cạnh đó, khi cảm thấy có dấu hiệu giảm sút về sức khoẻ thì nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, cố gắng chủ động rời sớm khỏi chỗ đông người và phải chủ động đảm bảo sức khoẻ trong mọi tình huống.