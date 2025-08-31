Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Những loại dự án được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư

Đình Việt Chủ nhật, ngày 31/08/2025 09:36 GMT+7
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 225/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu năm 2023 liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư.
Trong đó, Nghị định số 225 đã bổ sung 2 chương quan trọng liên quan đến việc chỉ định nhà đầu tư và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, Nghị định số 225 đã bổ sung Chương IVb "Chỉ định nhà đầu tư" gồm Điều 44c vào sau Chương IVa của Nghị định 115, quy định rõ về loại dự án dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại TP.HCM - siêu đô thị đang phát triển mô hình TOD để kết nối hiệu quả với các đô thị vệ tinh. Ảnh: Diệu Bình. 

Chi tiết các dự án áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư được quy định tại khoản 2a Điều 34 của Luật Đấu thầu, gồm:

Dự án do nhà đầu tư đề xuất mà nhà đầu tư đó có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với công nghệ thuộc danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về công nghệ cao.

Dự án cần tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư trước đó đã triển khai hạ tầng số, nền tảng số nhằm bảo đảm tương thích, đồng bộ, kết nối về kỹ thuật.

Dự án cần đẩy nhanh tiến độ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia do nhà đầu tư đề xuất, gồm:

Dự án cần thực hiện để ngăn chặn, khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, sự cố, thảm họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác

Dự án quan trọng quốc gia được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư theo Nghị quyết của Quốc hội; Dự án thuộc trường hợp chỉ định nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Dự án cần đẩy nhanh tiến độ nhằm phục vụ lễ kỷ niệm, sự kiện cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Dự án có hoạt động lấn biển nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo chỉ đạo tại Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Ban Thường vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Dự án phát triển đô thị theo mô hình TOD thuộc phạm vi dự án đường sắt quốc gia theo quy định của pháp luật về đường sắt.

Hằng năm, cơ quan có thẩm quyền báo cáo kết quả triển khai dự án do nhà đầu tư được chỉ định thực hiện, bảo đảm dự án được thực hiện đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Đối với quy trình, Nghị định quy định hai hình thức là quy trình chỉ định thông thường áp dụng khi cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc hồ sơ đề xuất dự án và quy trình chỉ định rút gọn áp dụng đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất.

Các bước bao gồm lập hồ sơ yêu cầu, phê duyệt, đánh giá hồ sơ đề xuất, công khai kết quả, đàm phán và ký kết hợp đồng dự án. Với những dự án yêu cầu tiến độ cấp bách, nhà đầu tư có thể đồng thời triển khai xây dựng công trình trong khi hoàn tất đàm phán, ký kết hợp đồng.

Trường hợp phát sinh yếu tố quốc phòng, an ninh, việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định đặc thù của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư, Nghị định 225 cũng bổ sung ưu đãi cho các nhà đầu tư.

Theo đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao sẽ được hưởng mức ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài có cam kết chuyển giao công nghệ cho đối tác Việt Nam được hưởng mức ưu đãi 2%.

Vụ việc tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM: Bệnh nhân đã tử vong nhưng bác sỹ vẫn dặn 'về dưỡng bệnh sau xuất viện'

Vụ việc tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM: Bệnh nhân đã tử vong nhưng bác sỹ vẫn dặn "về dưỡng bệnh sau xuất viện"

Chính quyền địa phương cấp xã phải đối thoại với Nhân dân ít nhất mỗi năm một lần

Chính quyền địa phương cấp xã phải đối thoại với Nhân dân ít nhất mỗi năm một lần

Những hành vi nào có thể bị xử phạt nếu vi phạm khi đi xem diễu binh, diễu hành

Những hành vi nào có thể bị xử phạt nếu vi phạm khi đi xem diễu binh, diễu hành

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?

Trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu xảy ra tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra quân đội đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh này và 2 Thiếu tướng, gồm cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân và một Cục phó Cục tác chiến.

Đà Nẵng: Bức xúc vì dự án treo, người dân mong chính quyền sớm tháo gỡ

Bạn đọc
Đà Nẵng: Bức xúc vì dự án treo, người dân mong chính quyền sớm tháo gỡ

Trường hợp người dân không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Bạn đọc
Trường hợp người dân không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Sửa chữa đường Vành đai 3: Vá các khe giãn, dọn xong bê tông “lơ lửng” trên mố cầu

Bạn đọc
Sửa chữa đường Vành đai 3: Vá các khe giãn, dọn xong bê tông “lơ lửng” trên mố cầu

Úng ngập ở đường Võ Chí Công, lắp đặt khẩn cống thoát nước ra hồ Tây

Bạn đọc
Úng ngập ở đường Võ Chí Công, lắp đặt khẩn cống thoát nước ra hồ Tây

Thị trường tín chỉ carbon: Trung Quốc áp dụng giới hạn phát thải tuyệt đối vào năm 2027
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Trung Quốc áp dụng giới hạn phát thải tuyệt đối vào năm 2027

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Bước đi này nhằm mở đường cho thị trường carbon toàn quốc vào năm 2030 và tăng áp lực lên các công ty phát thải cao.

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”
Kinh tế

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”

Kinh tế

Giá USD hôm nay 31/8: Tính cả tháng 8/2025, thị trường tự do ghi nhận tăng 300 đồng chiều mua vào và 278 đồng chiều bán ra..

Nhiều hạng mục quan trọng tại 'đại công trường' sân bay Long Thành chạy đua về đích
Kinh tế

Nhiều hạng mục quan trọng tại "đại công trường" sân bay Long Thành chạy đua về đích

Kinh tế

Dịp lễ 2/9 năm nay, hơn 10.000 công nhân, kỹ sư cùng hàng ngàn máy móc vẫn tất bật trên đại công trường sân bay Long Thành với mục tiêu sớm đưa công trình về đích.

Thói quen xấu khiến trẻ em ngày càng đeo kính nhiều
Y tế

Thói quen xấu khiến trẻ em ngày càng đeo kính nhiều

Y tế

Theo thống kê của Hội đồng Nhãn khoa Việt Nam, năm 2024, tại Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em, chiếm 30-40% trong độ tuổi đến trường mắc tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị), trong đó cận thị chiếm đa số.

Hà Nội bắt đầu tặng quà 100.000 đồng/người cho toàn dân thành phố, hoàn thành trước 1/9
Tin tức

Hà Nội bắt đầu tặng quà 100.000 đồng/người cho toàn dân thành phố, hoàn thành trước 1/9

Tin tức

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TP Hà Nội triển khai tặng quà cho toàn thể người dân Thủ đô. Mỗi người sẽ được nhận một suất quà trị giá 100.000 đồng.

Cảnh báo hậu quả khủng khiếp của việc quân đội NATO tiến vào Ukraine
Thế giới

Cảnh báo hậu quả khủng khiếp của việc quân đội NATO tiến vào Ukraine

Thế giới

Việc NATO đưa quân vào lãnh thổ Ukraine có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp với quân đội Nga, trong đó phương Tây sẽ thua cuộc, giáo sư John Mearsheimer của Đại học Chicago cho biết trên kênh YouTube của blogger Daniel Davis.

Cá ngừ, cá kiếm, mực, cua... Việt Nam đứng trước nguy cơ không thể xuất khẩu vào Mỹ
Nhà nông

Cá ngừ, cá kiếm, mực, cua... Việt Nam đứng trước nguy cơ không thể xuất khẩu vào Mỹ

Nhà nông

Mỹ vừa công bố kết quả so sánh theo Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú biển năm 2025. Theo đó, từ năm 2026, các sản phẩm từ 12 nghề cá như cá ngừ, cá kiếm, mực, cua của Việt Nam đứng trước nguy cơ không được xuất khẩu vào Mỹ.

Phương Mỹ Chi rơi nước mắt khi tới thăm các thương binh, bệnh binh trong dịp Quốc khánh 2/9
Văn hóa - Giải trí

Phương Mỹ Chi rơi nước mắt khi tới thăm các thương binh, bệnh binh trong dịp Quốc khánh 2/9

Văn hóa - Giải trí

Phương Mỹ Chi cho biết cô sẽ nhớ mãi khoảnh khắc nắm tay những thương binh, bệnh binh, nghe họ gửi gắm niềm tin và hi vọng vào thế hệ trẻ.

Ngắm vẻ đẹp thiếu nữ 'miền cổ tích' Ngọc Chiến trong trang phục dân tộc truyền thống
Văn hóa - Giải trí

Ngắm vẻ đẹp thiếu nữ "miền cổ tích" Ngọc Chiến trong trang phục dân tộc truyền thống

Văn hóa - Giải trí

Khác với vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy của những cô gái phố thị, thiếu nữ "miền cổ tích" Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La) toát lên vẻ đẹp trong trẻo, giản dị và mộc mạc. Trong bộ trang phục dân tộc truyền thống được thêu thùa tỉ mỉ, những cô gái nơi đây đã tạo nên một bức tranh độc đáo, rực rỡ sắc màu giữa núi rừng Tây Bắc, làm đắm say du khách.

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Rất nhân văn, thiết thực' (Bài 1)
Xã hội

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Rất nhân văn, thiết thực" (Bài 1)

Xã hội

Tin vui là từ năm học 2025-2026, học sinh cả nước sẽ được miễn học phí. Riêng tại Hà Nội, địa phương này đã quyết định chi hơn 3.000 tỷ đồng đễ hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Đây là chính sách rất nhân văn, hướng tới tinh thần chung theo chỉ đạo của Tổng Bí thư: “Tiến tới, Nhà nước bỏ học phí, nuôi các cháu trong độ tuổi đi học”.

Thảm bại Chi Lăng – Xương Giang: Nhà Minh vỡ mộng xâm lăng Đại Việt
Đông Tây - Kim Cổ

Thảm bại Chi Lăng – Xương Giang: Nhà Minh vỡ mộng xâm lăng Đại Việt

Đông Tây - Kim Cổ

Chi Lăng – Xương Giang trở thành tử địa chôn vùi đạo quân Liễu Thăng – Mộc Thạnh. Trong vòng một tháng, nghĩa quân Lam Sơn đã làm nên chiến thắng hiển hách, đập tan mộng xâm lược Đại Việt, buộc nhà Minh phải rút quân và thừa nhận nền độc lập dân tộc.”

Một quốc gia EU kịch liệt phản đối tịch thu tài sản Nga bị đóng băng do lo sợ điều này
Thế giới

Một quốc gia EU kịch liệt phản đối tịch thu tài sản Nga bị đóng băng do lo sợ điều này

Thế giới

Bỉ phản đối việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga, điều đó sẽ gây ra bất ổn tài chính, bao gồm cả trong Liên minh Châu Âu, Ngoại trưởng Vương quốc Bỉ Maxime Prevot tuyên bố trước cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao châu Âu ở Đan Mạch.

Loại cây gì trồng tốt um ở Thanh Hóa, cuốc lên la liệt củ ngon, dân có tiền kiểu 'ăn chắc mặc bền'?
Nhà nông

Loại cây gì trồng tốt um ở Thanh Hóa, cuốc lên la liệt củ ngon, dân có tiền kiểu "ăn chắc mặc bền"?

Nhà nông

Cây dong riềng được người dân ở một số huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa đánh giá thích hợp với thổ nhưỡng, chịu hạn tốt phù hợp với đất đồi dốc và cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao.

Hà Tĩnh: Bão số 6 khiến kênh thủy lợi bị vỡ, chính quyền khẩn trương khắc phục trong đêm
Nhà nông

Hà Tĩnh: Bão số 6 khiến kênh thủy lợi bị vỡ, chính quyền khẩn trương khắc phục trong đêm

Nhà nông

Bão số 6 gây mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến kênh thủy lợi N1 chảy qua xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) bị vỡ. Sự việc vỡ kênh gây ngập lụt, đe dọa nhiều khu vực, khiến chính quyền địa phương phải nhanh chóng huy động lực lượng, máy móc để khắc phục sự cố ngay trong đêm.

Mô hình nông lâm kết hợp gắn với du lịch nông nghiệp, thu nhập của nông dân tăng lên
Nhà nông

Mô hình nông lâm kết hợp gắn với du lịch nông nghiệp, thu nhập của nông dân tăng lên

Nhà nông

Trong 2 ngày (25 và 26/8), tại tỉnh Sơn La, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp.

Học trò của HLV Troussier gia nhập CLB PVF-CAND
Thể thao

Học trò của HLV Troussier gia nhập CLB PVF-CAND

Thể thao

CLB PVF-CAND vừa chào đón một gương mặt mới toanh, đó là Nguyễn Phương Nam - hậu vệ sinh năm 2003 và trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Trong quá khứ, Nguyễn Phương Nam từng được HLV Troussier tin dùng ở U19 Việt Nam.

Ký ức Hà Nội: Ngọt ngào hương vị bánh trung thu cổ truyền
Bạn đọc

Ký ức Hà Nội: Ngọt ngào hương vị bánh trung thu cổ truyền

Bạn đọc

Cứ mỗi dịp gần đến rằm tháng Tám, trong tôi lại háo hức cơn thèm ăn bánh trung thu truyền thống. Chẳng biết từ bao giờ, thú vui uống nước chè nóng và ăn miếng bánh nướng, bánh dẻo đã trở thành quen thuộc với biết bao gia đình người dân Việt Nam.

Vợ treo băng rôn, “cảm ơn” bạn thân vì đã ngủ với chồng mình suốt 5 năm
Xã hội

Vợ treo băng rôn, “cảm ơn” bạn thân vì đã ngủ với chồng mình suốt 5 năm

Xã hội

Luật sư cảnh báo hành vi này có thể xâm phạm quyền riêng tư, danh dự và nhân phẩm của người khác.

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?
Pháp luật

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Pháp luật

Năm 2016, Bộ Tổng tham mưu mới có quyết định đóng cửa sân bay Nha Trang cũ nhưng ngay trong 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc cắm mốc rồi ký biên bản bàn giao một phần đất tại đây cho Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu.

Ông Zelensky bất lực thừa nhận Ukraine thiếu sức mạnh để thay đổi tình hình chiến trường
Thế giới

Ông Zelensky bất lực thừa nhận Ukraine thiếu sức mạnh để thay đổi tình hình chiến trường

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng Kiev thiếu sức mạnh quân sự để thay đổi chiến trường và chỉ trích các đề xuất của châu Âu về vùng đệm, trong khi châu Âu bày tỏ sự thất vọng về các cuộc đàm phán bí mật giữa Mỹ và Nga.

Chán cây cảnh hoa tươi lá đẹp, rước hẳn 'chân voi' về nhà mới chịu, độc lạ, uy nghi, bảo vệ gia đình
Gia đình

Chán cây cảnh hoa tươi lá đẹp, rước hẳn "chân voi" về nhà mới chịu, độc lạ, uy nghi, bảo vệ gia đình

Gia đình

Cây cảnh này với thân to, chắc nịch như chân voi, cành cong và uốn lượn tương phản với lớp lá như lông chim mềm mại, xanh mướt, rất độc đáo.

M.U đã biết thắng
Thể thao

M.U đã biết thắng

Thể thao

Bruno Fernandes là người ấn định tỷ số 3-2 cho M.U trước Burnley, giúp "Quỷ đỏ" có chiến thắng đầu tiên tại Premier League 2025/2026.

Giá xăng dầu hôm nay 31/8: Tín hiệu báo sẽ tăng mạnh trong tuần tới?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 31/8: Tín hiệu báo sẽ tăng mạnh trong tuần tới?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 31/8, thị trường dầu thô thế giới sau hai phiên tăng giá đã lao dốc mạnh ở phiên cuối tuần.

LPBank vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Doanh nghiệp toàn quốc
Kinh tế

LPBank vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Doanh nghiệp toàn quốc

Kinh tế

Ngày 30/8/2025, tại Trụ sở Chính phủ, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp toàn quốc với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”. Đại diện LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã tham dự và đón nhận bằng khen cao quý này, ghi nhận những thành tựu nổi bật của Ngân hàng trong công tác an sinh xã hội, tích cực đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2025/2026: Ngôi đầu không đổi chủ
Thể thao

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2025/2026: Ngôi đầu không đổi chủ

Thể thao

Ở vòng đấu cuối cùng diễn ra trước khi LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) tạm thời bước vào kỳ nghỉ FIFA Days tháng 9/2025, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi tân binh CLB Ninh Bình tiếp tục giữ vững ngôi vị số một với thành tích 3 trận toàn thắng.

Mẹ 3 con sáng tạo cắt tỉa dưa hấu thành cờ Tổ quốc tặng khối diễu binh, diễu hành A80
Xã hội

Mẹ 3 con sáng tạo cắt tỉa dưa hấu thành cờ Tổ quốc tặng khối diễu binh, diễu hành A80

Xã hội

Với niềm đam mê nấu nướng, làm bánh và cắt tỉa hoa quả, một chị đẹp (Hà Nội) đã khéo léo biến những quả dưa hấu đỏ thành hình cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Hai tác phẩm đặc biệt này được chị dành tặng các khối diễu binh, diễu hành trong buổi Tổng duyệt sáng 30/8.

'Một nhát dao đâm sau lưng', đồng minh thân cận đã 'giáng đòn' choáng váng cho Ukraine
Thế giới

"Một nhát dao đâm sau lưng", đồng minh thân cận đã 'giáng đòn' choáng váng cho Ukraine

Thế giới

Ba Lan với sự đồng thuận ngầm của Brussels, sẽ từ chối viện trợ tài chính cho người di cư Ukraine. Chính quyền Ba Lan tuyên bố họ vẫn ủng hộ Kiev, nhưng nhiều thứ đã thay đổi sau ba năm rưỡi xung đột.

Chứng khoán 'sốt rực' sau Quốc khánh 2/9: Kỳ vọng nâng hạng và quyết định hạ lãi suất từ Fed
Kinh tế

Chứng khoán "sốt rực" sau Quốc khánh 2/9: Kỳ vọng nâng hạng và quyết định hạ lãi suất từ Fed

Kinh tế

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tâm điểm thị trường chứng khoán là thông tin nâng hạng từ FTSE, kết quả kinh doanh quý 3, và khả năng FED giảm lãi suất.

Danh sách gần 180 điểm trông xe phục vụ Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội chi tiết nhất
Bạn đọc

Danh sách gần 180 điểm trông xe phục vụ Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội chi tiết nhất

Bạn đọc

Để phục vụ người dân tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã bố trí gần 180 điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn. Báo điện tử Dân Việt gửi tới bạn đọc thông tin gần 180 điểm trông xe phục vụ Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội chi tiết nhất.

Hải Phòng có hòn đảo cách bờ khoảng 30-50km, sẽ là đặc khu hoành tráng như thế này đây
Nhà nông

Hải Phòng có hòn đảo cách bờ khoảng 30-50km, sẽ là đặc khu hoành tráng như thế này đây

Nhà nông

Đặc khu Cát Hải là địa phương giữ vị trí trọng yếu trong phát triển kinh tế biển tại Hải Phòng, đặc biệt là về du lịch và hạ tầng cảng biển. Tiềm năng, lợi thế này tiếp tục là mũi nhọn trong phát triển kinh tế của đặc khu thời gian tới. Quần đảo Cát Bà bao gồm 367 đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Cát Bà có diện tích lớn nhất (khoảng 100 km2), thuộc đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng

