Những loại dự án được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư

Trong đó, Nghị định số 225 đã bổ sung 2 chương quan trọng liên quan đến việc chỉ định nhà đầu tư và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, Nghị định số 225 đã bổ sung Chương IVb "Chỉ định nhà đầu tư" gồm Điều 44c vào sau Chương IVa của Nghị định 115, quy định rõ về loại dự án dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại TP.HCM - siêu đô thị đang phát triển mô hình TOD để kết nối hiệu quả với các đô thị vệ tinh. Ảnh: Diệu Bình.

Chi tiết các dự án áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư được quy định tại khoản 2a Điều 34 của Luật Đấu thầu, gồm:

Dự án do nhà đầu tư đề xuất mà nhà đầu tư đó có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với công nghệ thuộc danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về công nghệ cao.

Dự án cần tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư trước đó đã triển khai hạ tầng số, nền tảng số nhằm bảo đảm tương thích, đồng bộ, kết nối về kỹ thuật.

Dự án cần đẩy nhanh tiến độ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia do nhà đầu tư đề xuất, gồm:

Dự án cần thực hiện để ngăn chặn, khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, sự cố, thảm họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác



Dự án quan trọng quốc gia được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư theo Nghị quyết của Quốc hội; Dự án thuộc trường hợp chỉ định nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Dự án cần đẩy nhanh tiến độ nhằm phục vụ lễ kỷ niệm, sự kiện cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Dự án có hoạt động lấn biển nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo chỉ đạo tại Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Ban Thường vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Dự án phát triển đô thị theo mô hình TOD thuộc phạm vi dự án đường sắt quốc gia theo quy định của pháp luật về đường sắt.

Hằng năm, cơ quan có thẩm quyền báo cáo kết quả triển khai dự án do nhà đầu tư được chỉ định thực hiện, bảo đảm dự án được thực hiện đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Đối với quy trình, Nghị định quy định hai hình thức là quy trình chỉ định thông thường áp dụng khi cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc hồ sơ đề xuất dự án và quy trình chỉ định rút gọn áp dụng đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất.

Các bước bao gồm lập hồ sơ yêu cầu, phê duyệt, đánh giá hồ sơ đề xuất, công khai kết quả, đàm phán và ký kết hợp đồng dự án. Với những dự án yêu cầu tiến độ cấp bách, nhà đầu tư có thể đồng thời triển khai xây dựng công trình trong khi hoàn tất đàm phán, ký kết hợp đồng.

Trường hợp phát sinh yếu tố quốc phòng, an ninh, việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định đặc thù của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư, Nghị định 225 cũng bổ sung ưu đãi cho các nhà đầu tư.

Theo đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao sẽ được hưởng mức ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài có cam kết chuyển giao công nghệ cho đối tác Việt Nam được hưởng mức ưu đãi 2%.