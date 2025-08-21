Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường hoa cảnh, hoa hồng thương phẩm ngày càng khẳng định vị thế nhờ mẫu mã đẹp, đa dạng giống và giá trị kinh tế cao.

Tuy nhiên, phương pháp trồng hoa hồng, nhân giống hoa hồng kiểu truyền thống vẫn bộc lộ nhiều hạn chế: cây dễ sâu bệnh, sức sống yếu, tuổi thọ thấp, tỷ lệ nhân giống không cao.

Giải pháp mới đang được nhiều nông hộ áp dụng là ghép mầm, ghép mắt cây hoa hồng lên thân cây, lên gốc cây tầm xuân.

Cây tầm xuân là loài cây dại mọc hoang phổ biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ này có bộ rễ khỏe, sức sống dẻo dai, chịu khô hạn, chống chịu sâu bệnh tốt.

Khi dùng làm gốc ghép, cây hoa hồng sinh trưởng mạnh, ít sâu bệnh, hoa to đẹp, màu sắc tươi lâu và tuổi thọ cao hơn nhiều so với trồng bằng cành giâm.

Cán bộ khuyến nông Hải Phòng hướng dẫn nông dân ghép hoa hồng lên gốc cây tầm xuân. Ảnh ĐTH.

Mắt ghép đang sinh trưởng. Ảnh ĐTH.

Tại thôn Ly Câu (xã An Khánh, Thành phố Hải Phòng), hộ ông Trần Duy Hiếu là một trong những người tiên phong triển khai mô hình.

Trên diện tích 3 sào, ông trồng khoảng 1.500 cây hoa hồng ghép gốc tầm xuân. Sau theo dõi, tỷ lệ sống đạt trên 90%, cây phát triển đồng đều, hoa cho bông to, màu đẹp. Từ khi ghép đến lúc ra hoa chỉ khoảng 70-80 ngày.

Ông Trần Duy Hiếu cho biết thêm, với giá hoa hồng ghép khá ổn định bán buôn 1.500–2.000 đồng/bông, dịp lễ tết hoặc Valentine giá tăng 5.000–7.000 đồng/bông. Bình quân, mô hình cho lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa hoặc trồng hoa màu truyền thống.

Bông hoa hồng thương phẩm được bán. Ảnh ĐTH.

Cũng theo ông Trần Duy Hiếu không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn tận dụng được nguồn giống bản địa, kỹ thuật lại không quá phức tạp, phù hợp với cả hộ có diện tích nhỏ, phụ nữ và người cao tuổi.

Việc phát triển hoa hồng ghép gốc tầm xuân đang mở ra hướng đi mới bền vững, vừa đẹp cảnh quan vừa tạo sinh kế ổn định.

Trao đổi với PV Dân Việt bà Lê Thị Đức - Trưởng phòng Đào tạo và thông tin Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng cho biết, trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng và Trạm Khuyến nông khu vực 4 sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn quy trình sản xuất và kết nối đầu ra, giúp bà con yên tâm mở rộng diện tích.

Từ những gốc tầm xuân hoang dại, dưới bàn tay cần mẫn của người nông dân, cùng sự đồng hành của khuyến nông viên, những đóa hồng rực rỡ đã khoe sắc , không chỉ tô điểm làng quê mà còn mở ra con đường làm giàu bền vững cho nông hộ.