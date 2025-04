Nông dân hồ hởi vào Ngày hội này tại đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao ở An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh dự

Sáng 4/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang phối hợp UBND huyện Châu Phú tổ chức Ngày hội thu hoạch lúa tham gia đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 tại An Giang” (Đề án) năm 2025. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã đến dự.