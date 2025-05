Nông dân Huế ký cam kết sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn

Theo Hội Nông dân thành phố Huế, trong những năm gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm, đặc biệt là an toàn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đang ngày càng nhận được sự quan của xã hội. Việc bảo đảm nguồn thực phẩm sạch, an toàn không chỉ là yêu cầu thiết yếu đối với sức khỏe cộng đồng, mà còn là yếu tố quan trọng nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

Đông đảo cán bộ, hội viên nông dân ở huyện Phú Lộc tham gia lễ phát động chương trình “Nông dân thành phố Huế sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn”.

Đặc biệt, thành phố Huế - đô thị di sản, văn hóa, du lịch - đang hướng đến xây dựng nông nghiệp đô thị văn minh, thân thiện với môi trường và đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân.

Việc phát động phong trào “Nông dân thành phố Huế sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn” là một hoạt động thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của bà con nông dân, các cơ sở sản xuất - kinh doanh trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Qua chương trình này, Hội Nông dân thành phố Huế kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn nói không với hóa chất cấm, thực phẩm bẩn, chất kích thích tăng trưởng trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản.

Các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn huyện Phú Lộc, thành phố Huế đã ký cam kết sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn.

Hội Nông dân thành phố Huế đề nghị cán bộ, hội viên nông dân tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, hướng đến hữu cơ tuần hoàn; gắn sản xuất với tiêu thụ, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng; quyết tâm mạnh mẽ trong việc đổi mới phương thức sản xuất, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và niềm tin với người tiêu dùng thông qua những sản phẩm nông sản sạch, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng.

Tại lễ phát động, Hội Nông dân thành phố Huế đã tổ chức cho các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn huyện Phú Lộc ký cam kết để cụ thể hóa việc sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn.

Hội Nông dân thành phố Huế đã hỗ trợ 30 triệu đồng cho mô hình sản xuất nước mắm truyền thống an toàn tại thị trấn Phú Lộc.

Sau buổi lễ đã diễn ra hoạt động diễu hành trên các tuyến đường để lan tỏa mạnh mẽ chủ đề “Nông dân thành phố Huế sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn”.