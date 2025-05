Thỏa thuận này được đưa ra khi Ukraine tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ Washington như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Moscow mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực đàm phán.

Thỏa thuận này chứng kiến ​​sự thành lập của Quỹ đầu tư tái thiết Mỹ-Ukraine.

"Tổng thống Trump hình dung mối quan hệ đối tác này giữa người dân Mỹ và người dân Ukraine để thể hiện cam kết của cả hai bên đối với hòa bình và thịnh vượng lâu dài ở Ukraine", ông Bessent cho biết trong một tuyên bố.

Toàn văn thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Sviridenko cho biết quỹ sẽ được Ukraine và Mỹ cùng quản lý "trên cơ sở 50/50" và "không bên nào nắm giữ quyền bỏ phiếu áp đảo".

“Quyền sở hữu và kiểm soát hoàn toàn vẫn thuộc về Ukraine", Bộ trưởng Ukraine nói thêm.

“Chính nhà nước Ukraine quyết định khai thác gì và ở đâu. Đất dưới lòng đất vẫn thuộc quyền sở hữu của Ukraine — điều này được xác lập rõ ràng trong Thỏa thuận".

Theo Sviridenko, thỏa thuận này không làm thay đổi các quy trình tư nhân hóa hoặc quản lý các công ty nhà nước. Bà cho biết gã khổng lồ dầu khí Ukrnafta, cũng như Energoatom – đơn vị điều hành các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine – sẽ vẫn thuộc sở hữu của chính phủ.

Trong khi chính quyền Biden phê duyệt các gói viện trợ lớn cho Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí tiên tiến, thì tổng thống Mỹ Trump đã tập trung vào việc chuyển gánh nặng viện trợ cho những người ủng hộ Kiev ở châu Âu. Vào tháng 2/2025, Mỹ đã đi xa đến mức dừng mọi hỗ trợ quân sự cho quốc gia này sau cuộc họp căng thẳng tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo nhiều ước tính khác nhau, Washington đã cung cấp ít nhất 170 tỷ đô la cho Kiev. Nhà Trắng khẳng định những chi phí đó phải được bù đắp thông qua việc tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine, bao gồm các nguyên tố đất hiếm quan trọng đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Các cuộc đàm phán giữa hai nước về một thỏa thuận khoáng sản đã được tiến hành kể từ những ngày đầu ông Trump trở lại nhiệm sở. Một bản ghi nhớ sơ bộ về ý định đã được ký vào ngày 17/4, nhưng tổng thống Mỹ đã công khai chỉ trích sự chậm trễ trong việc hoàn tất thỏa thuận. Trong một bài đăng trên Truth Social vào ngày 25/4, ông cáo buộc ông Zelensky đã "trễ ba tuần" trong việc ký kết và yêu cầu phải hoàn thành "ngay lập tức".

Mặc dù thỏa thuận khoáng sản không bao gồm rõ ràng các đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine, nhưng nó được mô tả là "biểu hiện của sự liên kết chiến lược rộng hơn, dài hạn... và là minh chứng rõ ràng cho sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh, thịnh vượng, tái thiết và hội nhập của Ukraine vào khuôn khổ kinh tế toàn cầu", theo tờ Financial Times.

Tuần trước, ông Zelensky cho biết Kiev hy vọng nhận được hỗ trợ an ninh dài hạn từ Washington, tương tự như mô hình Mỹ-Israel.

Trong khi đó, ông Trump từ chối làm rõ liệu Mỹ có tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine hay không nếu thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow không đạt được.

"Tôi muốn giữ bí mật lớn, vì tôi không muốn phá hỏng một cuộc đàm phán", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với ABC News vào thứ Ba.

Axios đưa tin tuần trước rằng Washington đã đưa ra cho Kiev cái mà Tổng thống Donald Trump gọi là "lời đề nghị cuối cùng" để giải quyết xung đột. Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng ngày càng tăng về việc thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết tuần trước rằng Washington có thể rút khỏi các cuộc đàm phán hoàn toàn nếu chúng bị đình trệ.