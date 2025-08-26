Nữ giáo sư xinh đẹp rời chức quản lý nghiên cứu của Microsoft, sang đại học hàng đầu

Tại đây, bà Cao Ting tham gia Viện Nghiên cứu Công nghiệp AI (AIR) dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Zhang Yaqin, người từng là Giám đốc điều hành MSRA.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh phòng thí nghiệm nghiên cứu đặt tại Bắc Kinh của Microsoft đối mặt với nhiều sức ép từ các hạn chế của Mỹ đối với hợp tác nghiên cứu AI tại Trung Quốc, cũng như sự trỗi dậy mạnh mẽ của các doanh nghiệp AI trong nước.

Giáo sư Cao Ting. Ảnh: SCMP

Những thách thức này đã dẫn tới làn sóng rời bỏ MSRA, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì hoạt động lâu dài của trung tâm nghiên cứu này.

Thành lập năm 1998, MSRA là cơ sở nghiên cứu lớn nhất của Microsoft bên ngoài Mỹ, đồng thời là phòng thí nghiệm đầu tiên của hãng tại châu Á. Trong nhiều năm, MSRA từng được coi là biểu tượng hợp tác thành công giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ. Khi đó, Bill Gates kỳ vọng tận dụng “nguồn nhân tài dồi dào” của Trung Quốc để thúc đẩy đổi mới.

Việc Giáo sư Cao Ting rời MSRA vào tháng 7 để chuyển sang Đại học Thanh Hoa phản ánh sự dịch chuyển chiến lược rộng lớn hơn, trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng năng lực AI nội địa. Trước đó, năm 2017, Bắc Kinh công bố “Kế hoạch phát triển thế hệ mới AI” với mục tiêu đưa Trung Quốc thành nước dẫn đầu vào năm 2030, nhấn mạnh việc thu hút và giữ chân các nhà nghiên cứu hàng đầu.

Viện Nghiên cứu Công nghiệp AI của Đại học Thanh Hoa, dưới sự dẫn dắt của cựu lãnh đạo Microsoft Zhang Yaqin, là ví dụ điển hình cho chiến lược này: tận dụng nguồn chuyên gia Trung Quốc từng làm việc tại các tập đoàn công nghệ Mỹ để phát triển năng lực nghiên cứu cạnh tranh.