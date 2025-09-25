Nữ quan tham Trung Quốc nhận án tù, từng có quan hệ với hàng tá trai đẹp

Ngô Lệ Hoa bị kết luận lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ, tiêu xài trái phép và thiết lập nhiều mối quan hệ tình ái sai trái.



Ngô Lệ Hoa sinh năm 1965 tại huyện Khánh Thành, tỉnh Cam Túc. Xuất thân trong một gia đình làm nông nghèo, bà nhanh chóng trở thành công chức nhà nước sau khi thi đỗ kỳ tuyển dụng công chức vào năm 19 tuổi. Bà bắt đầu công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ của Sở Giáo dục thành phố Khánh Dương, cũng thuộc tỉnh Cam Túc. Trong nhiều năm tiếp theo, Ngô Lệ Hoa lần lượt giữ các vị trí từ cơ sở đến cấp thành phố. Năm 2016, bà được bổ nhiệm làm Phó Thị trưởng thành phố Khánh Dương.

Tuy nhiên, khi lên vị trí cao, bà Ngô Lệ Hoa không giữ được nguyên tắc. Theo điều tra, bà thường xuyên tiếp nhận quà tặng dưới hình thức “đặc sản địa phương” từ các doanh nghiệp và cá nhân, nhưng thực chất là vàng, kim cương, đồ trang sức và hàng hiệu đắt tiền. Những bữa tiệc xã giao trở thành kênh để bà nhận lợi ích riêng, và dần dần bà chuyển sang chủ động gợi ý việc đưa quà để đổi lấy sự ưu ái trong giải quyết công việc.





Bà Ngô Lệ Hoa. IG.

Từ năm 2010 đến năm 2023, bà Ngô Lệ Hoa đã nhận hối lộ từ 33 cá nhân và doanh nghiệp, với tổng giá trị lên tới hơn 33,7 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 125 tỷ đồng). Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện bà có khoản tiền hơn 13 triệu nhân dân tệ (48,4 tỷ đồng) không rõ nguồn gốc.

Không dừng lại ở đó, bà còn sử dụng số tiền phi pháp để đầu tư cổ phiếu dựa trên thông tin nội bộ. Tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết chuyên môn, bà liên tục thua lỗ và buộc phải bán vàng tích trữ tại nhà để bù đắp thâm hụt. Tài sản và mức chi tiêu của Ngô Lệ Hoa vượt xa thu nhập hợp pháp.



Bên cạnh các hành vi liên quan đến tài chính, đời sống cá nhân của Ngô Lệ Hoa cũng trở thành chủ đề gây chú ý trong quá trình điều tra. Dù đã có gia đình, bà thiết lập mối quan hệ tình ái với hơn 50 người đàn ông trẻ tuổi, nhiều người trong số đó kém bà hơn 30 tuổi. Theo hồ sơ, bà sử dụng quyền lực và vật chất để duy trì các mối quan hệ này.

Năm 2022, trong quá trình kiểm tra đột xuất tại một khách sạn, tổ công tác phát hiện Ngô Lệ Hoa thường xuyên lui tới các địa điểm này. Cơ quan chức năng xác nhận bà đã đặt phòng tới 265 lần trong một năm, với chi phí hơn 380.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng). Những bằng chứng thu thập được về đời sống riêng tư và các khoản chi tiêu bất thường khiến bà bị đưa vào diện điều tra bí mật.

Tháng 4/2023, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc tiến hành bắt giữ Ngô Lệ Hoa. Tháng 7/2023, bà chính thức bị khai trừ Đảng và cách chức. Ngày 3/11/2023, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Lũng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm.

Trong suốt phiên tòa, viện kiểm sát đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy Ngô Lệ Hoa lợi dụng chức vụ để trục lợi trong thời gian dài, đồng thời không thể chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khối tài sản lớn. Ngày 18/4/2024, hội đồng xét xử tuyên án 14 năm tù giam và khoản tiền phạt 1 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,7 tỷ đồng). Đồng thời, toàn bộ số tiền vi phạm được tịch thu và nộp vào ngân sách nhà nước.

Tòa án kết luận Ngô Lệ Hoa đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, đánh mất lý tưởng và trách nhiệm của một cán bộ đảng viên. Trong quá trình thực hiện công vụ, bà đi chệch khỏi mục tiêu phục vụ nhân dân, đặt lợi ích cá nhân lên trên nguyên tắc, làm tổn hại hình ảnh và niềm tin của người dân vào bộ máy chính quyền.

Phiên tòa xét xử Ngô Lệ Hoa nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và dư luận Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng vụ án là lời cảnh tỉnh cho các cán bộ đương chức về việc giữ gìn đạo đức công vụ và tránh sa ngã trước cám dỗ quyền lực. Đồng thời, bản án cũng khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền Trung Quốc trong thời gian gần đây.

