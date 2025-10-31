Chủ đề nóng

Ông Nguyễn Hoàng Trung được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh

Thu Hà - Ngọc Hải Thứ sáu, ngày 31/10/2025 16:59 GMT+7
Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 65 đồng chí. Ông Nguyễn Hoàng Trung được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh.
Sáng ngày 31/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hồng Thái - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh đến dự, chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh lịch sử đặc biệt, khi tỉnh Bắc Ninh mới được hợp nhất và đang quyết tâm vươn lên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Trung tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Ngọc Hải.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới nhằm góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 đề ra. Đồng thời, tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, Giai đoạn 2023–2025, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh, thực hiện sâu rộng, kịp thời; tổ chức bộ máy, cán bộ Hội được củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động; chất lượng hội viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới. 

Các phong trào thi đua yêu nước được lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Ngọc Hải. 

Hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề, phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân; bảo vệ và chăm lo tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

Hoạt động tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giám sát và phản biện xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Vai trò của Hội là trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường ngày càng được thể hiện rõ nét.

Tại Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030, với trọng tâm là xây dựng Hội và giai cấp nông dân vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Cụ thể:

1. Có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Hội, nhất là về nông nghiệp, kinh tế nông thôn.

2. Kết nạp từ 15.000 hội viên mới trở lên.

3. Có từ 97% cơ sở hội trở lên hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, không có cơ sở hội không hoàn thành nhiệm vụ; 100% chi hội có quỹ hoạt động, bình quân đạt 250.000 đồng/hội viên.

4. Thành lập mới 750 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 80 chi Hội Nông dân nghề nghiệp.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Ngọc Hải. 

5. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho 15.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và cấp cơ sở.

6. Hằng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Vận động 100% hộ hội viên trực tiếp sản xuất kinh doanh nông nghiệp cam kết sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm.

7. Hỗ trợ thành lập mới 200 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 50 hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng mới hoặc củng cố duy trì từ 100 - 150 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

8. Tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân bình quân từ 10%/năm trở lên.

9. Hằng năm, 100% Hội Nông dân cơ sở tổ chức được hoạt động dịch vụ cung ứng về giống, phân bón, vốn và tiêu thụ sản phẩm…Có ít nhất 80% số hội viên nông dân được trang bị kiến thức, kỹ năng số.

10. 100% cơ sở hội tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vận động mới 2.000 người là cán bộ hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; duy trì hằng năm đạt trên 99% hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 65 đồng chí. Chỉ định 20 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; đồng chí Đào Duy Hữu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh và đồng chí Phan Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Ban Công tác nông dân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

